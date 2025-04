Terça-feira, 01/04/2025 Arte: Marcelo Chello Todos contra Trump. Até bolsonaristas! Josette Goulart - TixaNews Donald J. Trump (J é de João, juro), o Orange, diz que esta quarta-feira será o Dia da Libertação, quando ele vai anunciar um tarifaço geral mundial. Parece que vai chover tarifa para tudo quanto é país que comercializa com os Estados Unidos. Inclusive o BRASEW. E o que Trump conseguiu com isso? Unir bolsonaristas, agro, Lula e todo mundo. Por unanimidade, veja bem, unanimidade, 70 senadores votaram a favor de um projeto de lei apelidado de PL da Reciprocidade. Basicamente, o projeto prevê que se um país botar tarifas ou impor certas regras ambientais, o Brasil pode fazer a mesma coisa. Sim, se Trump botar tarifas nos produtos brasileiros, os congressistas estão dizendo que apoiam que Lula responda na base do olho por olho. O projeto agora está na Câmara (agora é a vez dos deputados bolsonaristas). Mas não são só bolsonaristas e petistas que o Trump está unindo. Já está se falando até em união de Japão, China e Coreia do Sul para combater as tarifas do Trump. A União Europeia diz que está pronta para responder. O Canadá diz que vai responder. Todos contra Trump. Se você é aquela pessoa perdida e não tem ideia do que estamos falando, acalme-se que a gente explica. O Trump está dizendo que todo mundo se aproveita dos Estados Unidos e decidiu acabar com a festa. Então, começou a botar tarifas em produtos canadenses, chineses, mexicanos, e por aí vai. Tarifou automóveis, aço e mais um monte de produtos. E aí, nesta quarta, ele diz que vai tarifar todo mundo (mas ainda não se sabe quais países vão entrar na lista). Trumpices Trump e Musk Siberiano (também conhecido como Elon) vivem discursando que a liberdade de expressão está em primeiro lugar. Daí, o secretário de Estado de Trump, Marco Rubio, ordenou que diplomatas no exterior vasculhem as redes sociais dos candidatos a visto de estudante e outros tipos de vistos para impedir que aqueles que criticam os Estados Unidos e Israel entrem no país. Nossa, olha que beleza. Estou impressionada com tanta liberdade de expressão. A propósito, Trump está fazendo uma caça às bruxas nas universidades prendendo estrangeiros que tenham manifestado algumas opiniões. Tixa, queria saber o que Dudu Bolsonaro, o 03, que agora vive nos Estados Unidos, acha de toda essa liberdade do governo Trump. Taí, darling, também fico curiosa. Arte: TixaNews Dino, a ameaça nada fantasma Adivinha quem está dizendo que vai bloquear emendas se não tiver transparência?? Sim, ele em pessoa, Dino DaSsilvaSsauro, nosso supremo Flávio Dino (não conseguimos deixar de emendar um silvassauro no Dino). O ministro supremo deu 90 dias para que estados e municípios prestem contas de mais de 6 mil emendas Pix que foram enviadas entre 2020 e 2023. E já disse que quem não se explicar vai ter emenda bloqueada. Dino já começou agindo contra seu próprio estado, o Maranhão. O supremo tinha determinado que o estado criasse regras locais para garantir transparência de emendas enviadas para instituições de ensino e fundações. O povo lá (que é um governo que foi aliado a Dino quando ele era político) resolveu fazer a egípcia e agora vai ficar sem emendas. Arte: TixaNews Laura no Jardim O caso do banco Master agora virou caso do Congresso. A Comissão de Assuntos Econômicos vai pedir explicações para o presidente do Banco Central, o Gabriel Galípolo. Basicamente, um banco público, o BRB (Banco de Brasília), está comprando um banco privado (mas não está comprando o controle) com dinheiro público. O problema é que o tal banco privado é cheio de tretas. E, corre a boca pequena, que essa comprinha é para salvar o Master de uma quebradeira. É só dar uma voltinha na Faria Lima para ouvir coisas como: banco Master fazia operações tóxicas. Banco que tem ativos esquisitos. Banqueiro que ostenta. O Master, claro, diz que é um ótimo banco e de sucesso, que está quebrando a hegemonia dos bancões, e que Daniel Vorcaro, o fundador, é um visionário. Claro, né, Tixa? Afinal, é Master! E o homem é, praticamente, um rei Midas, darling. Que homem! Ele ficou sócio da Ambipar, a Ambipar subiu 1.000%. Ele ficou sócio da Oncoclínicas, a ação dobrou de tamanho. Ele anunciou que estava vendendo 49% do seu banco (o Master) por R$ 2 bilhões para o BRB, a ação do BRB dobrou de valor em um dia. É ele tocar na ação e ela vira ouro. Coisa de fazer inveja a Naji Nahas, Edemar Cid Ferreira, Ricardo Mansur, dizem as más línguas. Eita gente que tem inveja! Além do Congresso, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios resolveu abrir um inquérito para investigar a compra das ações do Master pelo BRB. Adelaide, minha anã paraguaia O Paraguai resolveu chamar o embaixador brasileiro no país para saber que história é essa de um hacker do governo brasileiro espionando os paraguaios para negociar a energia de Itaipu. A notícia foi dada ontem pelo UOL, com base em um depoimento de um funcionário da Abin, em um processo que investigava a Abin paralela do Bolsonaro. A espionagem começou no governo Bolsonaro e adentrou no governo Lula. O governo Lula diz que acabou com o rolê logo no começo do mandato. Enfim, o dia da mentira acabou e eu nem contei fake, BRASEW. Quem faz a Tixa: Josette Goulart, Marcelo Chello, Juliana Souza e Pedro Vedovato.