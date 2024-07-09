Quinta-feira, 14/08/2025 Arte: Marcelo Chello Sala VIP para Juiz, Classe Econômica para Você Josette Goulart - TixaNews É tarifaço. É Dudu querendo mudar o regime. É Lula dizendo que não fica de joelhos. É Motta querendo retomar o poder. É anistia que vai por água abaixo. É Bolsonaro que fica em casa. É Bolsonaro que reclama das visitas. É Xandão querendo usar influencers para parecer ser legal. É exposed do Felca. É tanta coisa que deixamos passar essa, revelada pela Folha: ministros da mais alta corte da Justiça do Trabalho estão construindo uma sala VIP no aeroporto de Brasília com dinheiro público. Di-nhei-ro pú-bli-co. Mas a melhor parte foi a justificativa do Tribunal Superior do Trabalho: "A forma como eram realizados os embarques e desembarques aéreos das autoridades propiciava a aproximação de indivíduos mal-intencionados ou inconvenientes, o que aumentava significativamente os riscos evitáveis para essas autoridades." São ao todo 27 ministros. Adoraria saber quem são esses indivíduos que conhecem tão bem esses ministros a ponto de se torrar dinheiro público para protegê-los dos inconvenientes. Ganha uma lagartixa quem souber a cara de unzinho, só um. Mas tem mais: agora ficamos sabendo que 23 dos 27 ministros receberam, no mês de dezembro passado, mais de R$ 150 mil em valores relacionados a auxílios, alimentação e ajuda de custo (fora o salário). Detalhe: eles não pagam Imposto de Renda nessa verba dos auxílios. É isso, trabalhador: você trabalha para pagar a conta do juiz do trabalho. Ah, parece que foi só em um mês que eles receberam tudo isso. Normalmente, os auxílios giram em torno de R$ 17 mil (mais o salário). Ah, bom. Eu também precisaria de uma sala VIP no aeroporto. Publicidade O regime do Dudu Bolsonaro Depois das tarifas, das sanções do Xandão, o discurso do Dudu Bolsonaro agora é derrubar regime (desculpa aí se ele já falava disso antes, mas ontem foi a primeira vez que ouvi isso nos stories do nobre deputado). Ele também agora fala em queimar a floresta até conseguir o que quer. Derrubar regime? What? (Se for o meu regime, nem precisa se preocupar que já derrubei faz tempo.) Queimar floresta? What? O que é isso, BRASEW? Vai ter golpe? Vai ter guerra? Não vai ter COP? E ninguém me avisa???? Ainda de quebra leio que o Donald J. Trump (J de João) está mandando forças militares ao México e à Venezuela para combater cartéis. Detalhe: a Venezuela é vizinha de Roraima. Vai para Pacaraima, Dudu? (Sei lá, vai ver ele quer derrubar o regime do Maduro.) Aqui quem manda sou eu Dito isso, Huguito Motta (Republicanos/Centrão) hoje quis mostrar que quem manda na Câmara frigorífica é ele, e não Arthurzito (claro, claro). Ele foi para a GloboNews dizer que não tem clima para pautar anistia ampla, geral e irrestrita de gente que tinha plano de matar gente. Lembram do milico que disse que digitalizou os pensamentos e, entre os pensamentos, estava aniquilar Xandão, Lula e Alckmin? Pois é. Mas os bolsonaristas disseram que o acordo feito com o Arthurzito para acabar com a greve, digo, motim, digo, Occupy Wall Street, era votar a anistia. Socorro, BRASEW. Huguito diz que não vai pautar nem anistia, nem foro privilegiado (sim, Arthurzito já queria tirar as investigações das emendas das mãos do Supremo). Acabou com o acordo do Arthurzito. Será? Debater não mata Bom, o Gilberto Kassab (PSD/Centrão) também foi para a GloboNews e quis amansar os bolsonaristas dizendo que acha que o Congresso tem que debater a anistia. Afinal, debater não mata ninguém. Mas ele deixou claro que é contra essa história de anistia ampla, geral e irrestrita. Pastor na lista E o Dudu Bolsonaro, Paulo Figueiredo e Jair Bolsonaro vão ganhar mais um companheiro de inquérito por obstrução de Justiça e abolição violenta do Estado de Direito: Silas Malafaia. Informação da GloboNews. E o jornalismo declaratório do dia: "O Brasil tem algumas leis muito ruins acontecendo. Eles pegaram um presidente e o colocaram na prisão ou estão tentando prendê-lo. E eu conheço esse homem, e vou te dizer: eu sou bom em avaliar as pessoas." Esse foi Trump defendendo Bolsonaro. Não sei se é uma boa defesa, BRASEW. Fiquei só pensando: "Falou o homem que foi amigo do Epstein por 15 anos". (Epstein foi preso por tráfico sexual de menores.) Publicidade Bolsonaro reclama das visitas O Xandão quis dar uma amenizada depois de mandar Bolsonaro ficar preso em casa e resolveu liberar visita a torto e a direito. Só que agora Bolsonaro está reclamando das visitas, dizendo que boa parte é de gente com quem ele não tem relação. Xandy, Xandy. Escafedeu-se E um líder dos acampamentos que resultaram na tentativa de golpe do 8 de Janeiro arrebentou sua tornozeleira eletrônica depois de ser condenado a 14 anos de prisão. Veja como está fácil fugir, digo, como o cronograma é elástico. O cidadão estourou a tornozeleira no dia 1º de julho. A Secretaria da Administração Penitenciária do Rio informou ao Supremo que isso tinha acontecido só no dia 6 de agosto (mais de um mês depois), e o Xandão emitiu uma ordem de prisão só no dia 12 de agosto. Na estica O Datafolha divulgado hoje mostra que 51% dos brasileiros concordam com a prisão domiciliar de Bolsonaro. E 53% considera que Xandão agiu dentro da lei. Placar apertado, mas a favor do Xandão. E hoje o Xandão liberou o processo do núcleo crucial do golpe para ser julgado. Agora a bola está com o supremo Zanin para definir uma data. É isso, BRASEW. Vou ali ser inconveniente com alguém no aeroporto e volto amanhã. Você já conhece a Tixa News? Política contada de um jeito leve e divertido é aqui com a Tixa, darling. Todo dia, ou melhor, toda noite, o que acontece na política brasileira chega no seu canal preferido com o boletim #éNoiteNaCidade. Clique em LEIA MAIS e venha nos conhecer, darling! Ah, e também corre seguir a gente pelo @tixanews em todas as redes! Leia mais Quem faz a Tixa: Josette Goulart, Marcelo Chello e Juliana Souza. Publicidade Compartilhar essa edição



