Falo do indulto do Bolsonaro ou do aviso do Trump? Josette Goulart - TixaNews O Trump avisou pra todo mundo sair de Teerã e saiu correndo da reunião do G7 (provavelmente direto pra situation room em Washington)!!! Aff!!! Alguém aí pode confirmar se vai ter mesmo guerra mundial? Ou posso abrir o #éNoite de hoje com o Flavitcho dizendo que o Bolsonaro só vai apoiar quem prometer o indulto —nem que tenha que enfrentar o Supremo? Enquanto isso, Dudu Bolsonaro, o 03, segue candidatíssimo. Já o Lula tá de brincadeira. Comecemos pelo indulto. O filho zero um adora uma imprensa. Vive dando entrevista. E dessa vez foi com a Folha de S.Paulo. E o que ele disse? Que o Bolsonaro só vai apoiar um candidato de direita que, além de prometer o indulto, enfrente o Supremo caso os ministros derrubem o indulto. Porque se não enfrentar, Bolsonaro acaba preso do mesmo jeito. Vai vendo, BRASEW. Pro Flavitcho, pelo visto, Bolsonaro já tá condenado. Mas pra todos os efeitos, ele declara que o pai vai, sim, ser candidato em 2026. A história do indulto é só uma "análise de cenário". Ah bom!!! E o senador ainda defende uma anistia ampla e irrestrita —inclusive pro Xandão!!! Sim, Flavitcho quer um grande acordão com Supremo com tudo. Establishment E o outro filho que resolveu se manifestar em entrevista (pra um canal de direita no YouTube) foi o Dudu Bolsonaro, o 03. Diretamente dos States. Ele disse que, se Bolsonaro for condenado, não teremos uma eleição normal no Brasil. Teremos uma "direita permitida". Ou seja, o establishment ainda seguirá mandando. E o que ele quis dizer com isso? Que o Tarcísio é a tal direita permitida, darling!!! Tarcísio que lute. Não é à toa que ele anda dizendo que quer continuar como governador de São Paulo. E a defesa do Jair? A defesa do Jair pediu a anulação da delação do Mauro Cid. Ah, vá! Pegou quem de surpresa? O argumento são as mensagens daquele perfil misterioso no Instagram. Mas não esqueçamos: com delação ou sem delação, o processo tem testemunho de chefes das Forças Armadas dizendo que teve sim reunião pra golpe. E pela lei, só de planejar um golpe de Estado, já é crime. Lula de Deus Lula segue na pegada divina, igual outros Messias da vida. "Um cara, filho da dona Lindu, com diploma primário e curso técnico, virar presidente da República, só pode ser milagre. É coisa de Deus, não tem outra explicação. E não é só virar presidente, é virar uma, duas e três vezes. E se brincar, vai ter a quarta vez. Se preparem, porque esse país não vai cair na mão da extrema direita. Esse país aprendeu a gostar de democracia --e vamos fazer a democracia prevalecer." Se o Lula brincar é que não vai ter uma quarta vez. Não matem o mensageiro. Vai ter Gilmarpalooza E já temos confirmados para o convescote do Gilmar em Lisboa: seis ministros supremos e vários executivos do BTG —do Andrezito— já que o banco é referência no mercado financeiro. A presença de supremos e BTG é tipo zero surpresa. A César o que é de César O próximo presidente do Supremo, Edson Fachin, disse hoje que não é legítimo ao STF invadir a "seara do legislador". Palmas, ministro. Ele afirmou que precisa haver contenção na atuação da Justiça. É o que os congressistas vivem reclamando. Pelo visto, Fachin já tá com sua bandeira pronta pra tremular a partir de setembro. Férias (de quem?) E eu que descobri hoje que o Haddad, nosso Fernandinho Cabelo, tirou férias? E eu achando outro dia que ele nunca tirava. Mas parece que ele volta no domingo. Levando em conta o feriadão e que o Congresso não é muito afeito ao trabalho em feriado, tá tudo certo mesmo com a pedra do IOF no sapato. As notícias, inclusive, dizem que, apesar de os deputados terem aprovado a urgência do projeto que derruba o aumento do IOF, os líderes decidiram esperar duas semanas. (Para os perdidos: com a urgência aprovada, o projeto pode ir direto ao Plenário, sem passar pelas comissões. Mas isso não quer dizer que vai ser votado rápido. Pode levar semanas. Tudo depende do Huguito. E segundo o governo, não será votado tão já.) A Gleisi Narizinho e o Lindt Farias são só elogios pro Hugo Motta —o dono da câmara frigorífica— mesmo com toda essa "urgência" dos deputados. Uns dizem que ele só ferra o governo, outros que ele é um ótimo líder. Eu não sei, vou ali tirar umas férias também. Não? Aff. Então vamos esperar o feriadão, BRASEW. E a Simone Tebet, nossa She-Ra do Pantanal, parece de férias eternas. Agora dizem que ela não opina sobre política fiscal porque foi isolada. Eita! Não sabemos se ela foi isolada ou se é ela que quer parecer isolada, dada a atual conjuntura. Notícias da Gringa Esse mundão tá esquisito demais. Quer ver? Trump postou (na rede dele, claro) pedindo pra todo mundo sair de Teerã imediatamente. Teerã = capital do Irã. Ele larga essa bomba e sai correndo da reunião do G7 no Canadá, antes do fim, alegando "Oriente Médio". Aff!!! E a dúzia de prefeitos brasileiros que quase foram atacados pelo Irã, fazendo turismo político em Israel, a convite do governo israelense? Aff. Foram, mesmo com o Itamaraty pedindo pra não ir. Agora tão reclamando do Itamaraty. Como diria aquele humorista que não lembro o nome: o Brasil é assim. Você acorda e descobre que o Irã atacou o prefeito de Macaé. E por que raios esses prefeitos estavam em Israel? O próprio governo israelense levou, com a desculpa de uma feira de tecnologia. Muy amigo. Dos 40 brasileiros na missão, 12 conseguiram sair. A comitiva tinha prefeitos e secretários estaduais. E Israel atacou a rede de notícias estatal do Irã --que estava ao vivo! Trump disse que não autorizou matar o líder do Irã. Mas Israel matou vários. Esses tinham autorização? Aí o Zelensky foi ao G7 e ficou no cantinho. Todo mundo só fala de Israel e Irã. Trump ainda pediu pra aceitarem o Putin de volta no G7. Lembrando: Zelensky é da Ucrânia e tá em guerra com a Rússia. Falando nisso, Lula acabou de chegar no G7. E ainda teve isso Por último, mas definitivamente não menos importante, tem essas duas notícias básicas do fim de semana: Trump fez aniversário e comemorou com parada militar e tanques na frente da Casa Branca. Uma deputada estadual democrata e o marido foram assassinados em Minnesota. E um senador sofreu um atentado. Voltamos amanhã, BRASEW.