Segunda-feira, 17/03/2025 Arte: Marcelo Chello Os leões que Lula vai ter que domar Josette Goulart - TixaNews Será que os ventos estão mudando e soprando a favor de Lula? O cenário atual é o seguinte: o presidente vai anunciar amanhã o programa para isentar do pagamento de Imposto de Renda quem recebe até R$ 5 mil reais de salário. É tanta gente, tanta gente, que o Haddad, nosso Fernandinho Cabelo, estima que isso vá custar 27 bilhões de realezas. Há menos de seis meses, quando Fernandinho foi para a TV dizendo que ia cortar o Imposto de Renda ao mesmo tempo em que faria a regulamentação da reforma tributária, o mercadinho financeiro enlouqueceu. O dólar pulou acima de 6 reais. Lira, nosso Arthurzito que então comandava a Câmara frigorífica, avisou que lá no Congresso isso não passaria. Resultado: o governo recuou e nem mandou o projeto. Só depois de liberar muita emendinha parlamentar é que malemal conseguiu aprovar a reforma tributária (mas o supremo Dino foi lá e travou o dinheiro das emendas depois). Pergunta como o mercado reagiu ontem ao anúncio da isenção do IR para pobres e para a classe média baixa (o projeto vai ser lançado amanhã em cerimônia no Planalto e Lula vai receber Alcolumbre, a estrela de Davi do senado, e Hugo Motta dos Conchaves, o novo dono da Câmara frigorífica). Como, Tixa? O dólar caiu e a bolsa subiu, darling. Ai, ai, ai. Tudo uma questão de humor, né? É que saiu a prévia do Banco Central dizendo que o PIB vai crescer mais do que o esperado no trimestre. O Trump também está ajudando porque ele apronta tanto que daí o dólar desvaloriza e o real se dá bem. Sem contar que a China anunciou medidas de estímulo para compensar as tarifas do Trump. Seriam ventos novos? (Mas sempre tem um novo aumento de juros previsto para a próxima reunião do comitê de política monetária, o tal Copom.) Publicidade Vai ter emendas? Assim que o projeto adentrar o Congresso é que são elas. Ou ela. Gleisi Narizinho Hoffmann, a nova desarticuladora geral da República, vai ter que mostrar que chegou para resolver o que o Padilha não conseguiu. Será que Lula está bem na foto com Alcolumbre e Motta? Vai ter problema de novo nas emendas? Abre parênteses. O PSOL já entrou com processo no Supremo questionando a nova regulamentação da liberação das emendas, pois os nobres congressistas continuam tentando driblar a transparência. Fecha parênteses. Vale notar que o governo sequer conseguiu aprovar o Orçamento deste ano (que deveria ter sido votado no ano passado) e o relator já diz que deve ficar para abril. A Câmara ainda nem fechou quem vai comandar qual comissão na Câmara. E a disputa agora é sobre quem vai relatar o orçamento do próximo ano. Isso mesmo, o de agora nem foi votado e o pessoal já quer saber quem vai ter o poder do dindim público no próximo ano. (Vai ter eleição!) Arte: TixaNews Empolgado E Lula não quer parar só na isenção do IR. Já está na imprensa que ele também quer ainda criar uma faixa estendida do Minha Casa, Minha Vida para aqueles que ganham entre R$ 8 mil e R$ 12 mil por mês. Enfim, se todo esse rolê der certo e tudo for aprovado, a isenção começa bem em ano eleitoral. Fraga afaga E o ventinho a favor dá pra sentir ainda mais quando o Armínio Fraga sai em defesa de Lula: O presidente Lula apanhou quando falou 'então não come, procura outro alimento'. Mas ele tem razão. O preço dos alimentos varia. Ele não está sendo muito feliz em algumas declarações, mas isso que ele falou está correto. É assim que o mercado funciona. Em tudo, e em alimentos também. Armínio Fraga Ex-presidente do Banco Central Não queria dizer nada, mas os pobres já fazem isso de buscar outro alimento mais barato desde sempre, né, BRASEW? Publicidade Inflação de manifestantes Outro vento a favor de Lula, é a manifestação morna convocada por Bolsonaro no domingo, vulgo ontem. A polícia do Claudio Castro, o governador do Rio que é aliado de Bolsonaro, disse que foram 400 mil pessoas. A USP que faz um trabalho sério de contagem de aglomerações, estimou 18 mil. O Datafolha umas 30 mil. Já pediram até para o Ministério Público investigar o número da polícia. Segundo apuração do Otavio Guedes, da GloboNews, o policial que estava comandando a apuração dos participantes recebeu uma ligação dizendo pra ele aumentar um pouquinho esse povo aí, talkey? Passou de 50 mil para os 400 mil que foram divulgados. Outro fato estranho, segundo o Guedes, é que a polícia carioca não tem o costume de divulgar estimativa de público de atos políticos. O fato é que Bolsonaro já não reúne gente como antigamente. Pelo menos, não para falar de anistia para a galera do 8 de Janeiro. O pessoal não está muito afim de falar de anistia. O próprio presidente do Republicanos já disse em entrevistas à imprensa que não se dá anistia sem que os processos terminem. Arte: TixaNews Eles querem Um dos que compareceu ao comício foi Tarcísio, o governador de São Paulo que se acha o Thor, também conhecido como Thorcísio. Mas as análises dão conta de que ele não foi tão bem no seu discurso. Os ministros supremos não gostaram muito do tom do Thorcísio dizendo que eles "querem" tirar Bolsonaro da eleição porque sabem que ele vai ganhar, e também das críticas indiretas de que o Judiciário não prende traficante e que deixou o povo da Lava Jato voltar para a cena política. TrumpNews Donald J. Trump segue gerando tanta notícia que é até difícil acompanhar. A imprensa americana já fala em crise institucional (Executivo tretando com Judiciário tretando com Legislativo e assim por diante), depois que o Orange (como o Mr. President é conhecido por aqui) mandou deportar mais de 200 venezuelanos para El Salvador, apesar de um juiz ter decidido que o presidente não poderia fazer a deportação. Nesta segunda, de acordo com o New York Times, o juiz tentou várias vezes buscar respostas sobre o caso e o Departamento de Justiça se recusou a responder. Os advogados do governo disseram que Trump tinha autoridade por conta de uma lei de guerra conhecida como Lei de Inimigos Estrangeiros. Detalhe: essa lei, que é do século 18, é para casos de GUERRA entre os EUA e outra nação. É segunda, BRASEW, e a semana só está começando. Bora dormir! Você já conhece a Tixa News? Política contada de um jeito leve e divertido é aqui com a Tixa, darling. 