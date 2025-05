Segunda-feira, 19/05/2025 Arte: Marcelo Chello Déjà vu do orçamento secreto e otrascositasmas Josette Goulart - TixaNews É orçamento secreto voltando assim como quem não quer nada. É Ibama aprovando novos passos para exploração de petróleo na Foz do Amazonas assim como quem não quer nada. É corte no orçamento de universidades públicas assim como quem não quer nada. É Xandão enquadrando militar por "mentiras" assim como quem não quer nada. É Pix para Bolsonaro. O #éNoiteNaCidade está parecendo um déjà vu, BRASEW! (Alguém sabe se o Congresso trabalha nesta semana?) A TixaNews não para nunca. Publicidade A volta dos que não foram Estou aqui confusa. O orçamento secreto voltou? Outro dia era a notícia de que o Ministério da Saúde anda liberando bilhões de reais em orçamento para parlamentares, sem identificar os sujeitos, nem os predicados. Agora o UOL revela em reportagem especial que a farra das ONGs continua. O supremo Flávio Dino está em cima das ONGs e mandou todo mundo explicar que ONG está recebendo qual dinheiro, de quem, para quê e se os orçamentos estão sendo cumpridos. Existe uma suspeita de que muitas ONGs estão desviando dinheiro. Pois bem, eis que os parlamentares agora destinaram dinheiro que tinha ido para ONGs irregulares para outras ONGs, que nunca tinham recebido nenhum recurso público. E, de repente, começam a receber milhões. A Unirio (universidade federal) e o Ministério do Esporte, que são responsáveis por acompanhar o uso das verbas destinadas pelos deputados, dizem que as ONGs cumpriram os requisitos. Não quero dizer nada, mas acho que o Dino vai se interessar pelo assunto. Documentos ocultos E aí, por essas coincidências da vida, eis que O Globo noticia hoje que o governo Lula está restringindo o acesso a 16 milhões de documentos que estavam acessíveis em uma plataforma do governo e que todo mundo tinha acesso. Agora o Ministério da Gestão e Inovação diz que a galera vai ter que pedir as informações via Lei de Acesso à Informação, porque precisa proteger os dados por conta da LGPD. Entre os documentos agora restritos estão dados de convênios firmados com ONGs (sim, juro, tem isso), documentos de empresas contratadas para realizar obras e otrascositasmas. Então tá, né? Liberaram a Foz do Davi Alcolumbre, a estrela de Davi que manda no Senado, deve ter ficado feliz com as notícias. O Ibama autorizou que a Petrobras dê mais um passo para conseguir a licença para explorar petróleo na Foz do Amazonas. Alcolumbre está especialmente empenhado em conseguir o rolê e viaja para cima e para baixo com Lula falando disso. E, como todo mundo sabe, Davizinho tem o poder. Seguraram a educação Os cientistas estão reclamando oficialmente (por uma nota de repoodle) do governo Lula, por causa do decreto que permite ao Ministério da Educação liberar apenas 61% do orçamento para as universidades públicas. Eles estão alertando que o governo está empurrando os mais vulneráveis para o ensino privado. Eu diria que para fora da universidade mesmo, né, darling? E entre os que assinam a nota está Renato Janine Ribeiro, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Ah, Tixa, deve ser bolsonarista. Nada, darling, foi ministro da Dilma e, se tem uma coisa que ele não é, é bolsonarista. Arte: Marcelo Chello Tretas Supremas E deixei o Supremo por último porque você viu a novela-newsletter que lançamos em parceria com o UOL???? É o Tretas Supremas, que vai ao ar toda segunda ao meio-dia, e você fica sabendo tudo sobre os personagens dessa novela mara aqui. E podemos garantir que, no primeiro capítulo, que vai ao ar na próxima segunda, vai ter Xandão enquadrando o general Freire Gomes, o ex-chefão do Exército. Começaram as oitivas das testemunhas do caso do golpe, BRASEW. Freire Gomes foi uma das primeiras testemunhas a serem ouvidas no Supremo, nesta segunda, e meio que quis dar uma suavizada no depoimento que tinha prestado para a Polícia Federal. Ele tinha dito na polícia que o Bolsonaro o havia chamado para apresentar três diferentes "institutos jurídicos" que permitiriam uma ruptura antidemocrática. Aí hoje no Supremo ele disse que eram estudos e que estavam previstos na Constituição (dentro da linha de defesa de Bolsonaro). Aí o Xandão estrilou: Ou o senhor falseou a verdade na Polícia Federal ou está falseando a verdade aqui. Mas o Freire Gomes acabou confirmando no depoimento ao Supremo que avisou nosso ex de que ele poderia ser implicado juridicamente: O que eu alertei ao presidente, sim, foi que, se ele saísse dos aspectos jurídicos, né, além de ele não poder contar com nosso apoio, ele poderia ser enquadrado juridicamente. Então tá, vamos aos Pix Virou moda agora. O ex-ministro de Bolsonaro está pedindo mais Pix para nosso ex. Motivo: ele já torrou 8 dos 17 milhões que arrecadou da última vez, e o Dudu Bolsonaro lá nos States sai caro. E a Carla Carabina Zambelli também está pedindo Pix para pagar as multas estabelecidas pela Justiça por causa da história do hacker pela qual ela foi condenada. E enquanto tudo isso acontecia, o PL lançou a campanha na TV: "Se está caro, volta, Bolsonaro." Quero dizer nada, mas o Sidônio vai ter um trabalho danado para arrumar um slogan que rime tanto assim. O Sidônio que lute. (Sidônio, o publicitário-geral da República). E os juros vão continuar altos Galípolo, o presidente do Banco Central, que foi abençoado por Lula quando assumiu, andou dizendo por aí que o BC não discute a possibilidade de reduzir juros. O Lula que lute. Recompensa E a Embaixada dos Estados Unidos em Brasília que está oferecendo 10 milhões de doletas para os brasileiros que derem informações sobre "mecanismos financeiros do Hezbollah na área da Tríplice Fronteira"? O comunicado foi feito também na Argentina e no Paraguai. Eu queria um Pix desse, mas não tenho informações. Aff. 