Arte: Marcelo Chello Ressuscitaram até o Aécio para transformar anistia em dosimetria Josette Goulart - TixaNews Os bolsonaristas aprovaram com pompa e circunstância a urgência para a votação da anistia, nesta semana, e agora vão ter que engolir um "Projeto de Lei da Dosimetria". Sim, BRASEW, o deputado relator do projeto, Paulinho da Força (Solidariedade-SP), rebatizou o PL da Anistia depois de um jantar com Michel Temer e Aécio Neves (PSDB-MG). E o que isso significa? Que ressuscitaram até o Aécio para não dar anistia total para Bolsonaro. A lógica é a seguinte: Bolsonaro será também beneficiado. Sim, Bolsonaro pode ter a pena reduzida. Mas não, não significa que não tenha que cumprir a pena na prisão. Como disse o Paulinho em uma entrevista à Rádio Eldorado hoje: "Se vai reduzir para que o Bolsonaro seja liberado, aí é outra coisa." A bola foi cantada durante toda a semana. Gleisi "Narizinho" Hoffmann, que faz a articulação política do governo Lula, disse que uma redução de pena era razoável. Depois, foi Lula que disse que concordaria com redução de pena até mesmo para Bolsonaro. O Supremo já deixou claro que anistia não, mas dosimetria, quem sabe. Nunca esquecendo que Michel Temer foi quem botou o Xandão lá no Supremo. Valdemar fanfarrão Valdemar Costa Neto está aparecendo mais que peru em dia de Natal. O dono do PL, o partido que abriga Bolsonaro, não para de dar entrevistas e está sempre defendendo Bolsonaro, dizendo que vai apoiar quem ele apoiar para candidato, que Bolsonaro é quem manda no partido (será que o Bolsonaro acredita?). Hoje, para a Folha, ele disse que Dudu Bolsonaro vai ter que aceitar o nome que Bolsonaro apoiar para ser candidato a presidente, se não quiser "matar o pai". Aff. Pelo visto, pegou mal o Tarcísio ter sido lançado candidato há cerca de um mês pelo Centrão. Bolsonaro deve estar magoado. Só sei que o Valdemar disse que nosso ex fala muito do Ratinho, que gosta dele. Sim, BRASEW, Valdemar lançando até o Ratinho. Mas a melhor parte da entrevista foi esta daqui: quando questionado por que Bolsonaro defendeu Gilmar para Dudu Bolsonaro, eis o que disse Valdemar: "Ele tem boa impressão do Gilmar. Ele, inclusive, foi para o Mato Grosso apoiar o irmão do Gilmar para prefeito de um município. Eu adoro o Gilmar. Adoro, mas não tem conversa. Não tem." Gente, tinha esquecido por completo dessa passagem pitoresca da vida política brasileira. Obrigada, Valdemar Voldemort, por nos lembrar. Pobres x ricos Lula apareceu muito pouco nesta newsletter mara que você lê de segunda a sexta, porque o julgamento e o Congresso tomaram conta da pauta de tal forma que não se falou de outra coisa, inclusive do Lula. Até a Quaest mostrou que nosso atual está com reprovação na faixa dos 51%. Hoje, Lula ressurgiu com o seu discurso dos ricos contra os pobres, pronto para a próxima campanha. Ele disse que a maioria dos deputados não tem compromisso com os trabalhadores e que eles são a classe média alta que pouco liga para os pobres. Levando em conta que o Congresso só pensa em PEC da Blindagem e anistia, não dá para discordar que o povo está em segundo plano mesmo. E Lula falou isso justamente para provocar e fazer andar o projeto que isenta de Imposto de Renda as pessoas que recebem até R$ 5.000. Foi uma promessa de campanha que até agora não saiu. 24 horas. SQN O União Brasil tinha dado ontem 24 horas para todo mundo que tinha cargo no governo cair fora. O ministro do Turismo, Celso Sabino, parece que conseguiu mais um tantinho de tempo. Ele diz que vai sair na semana que vem, depois da Assembleia Geral da ONU, em Nova York. A propósito, Sabino é um dos ministros responsáveis pelos preparativos da COP30, em Belém. Taí, se a COP for de fato um fiasco como se pinta por aí, o governo já tem em quem botar a culpa. Por falar em ONU O Trump deixou que Padilha, que é o ministro da Saúde, participe da reunião da ONU, mas determinou que ele só poderia circular num raio de cinco quarteirões do evento. Padilha disse que então não vai. Padilha entrou na lista do Trump por causa do Mais Médicos. Ai, darling, nem eu entendi até agora por que o Trump está se preocupando com o Mais Médicos. Esquemão na mineração Tanto assunto que também deixamos passar a operação da Polícia Federal que pegou um diretor da Agência Nacional de Mineração. Babado. Caio Mário Seabra foi preso na Operação Rejeito, que apura esquema de corrupção para liberação de autorizações do setor de mineração. E hoje saíram notícias de que os investigadores descobriram fortes indícios de que o escritório de advocacia do filho do presidente da Caixa foi usado como intermediário para pagar propina para o tal diretor. O presidente da Caixa, Carlos Vieira, foi indicado ao cargo por Arthur Lira, nosso Arthurzito, que ainda dá as cartas na Câmara frigorífica. Outro preso na Operação Rejeito foi o delegado da PF Rodrigo de Melo Teixeira. Até sua prisão, ele era do Comitê de Segurança e Meio Ambiente da Petrobras. Como é linda essa história. E adivinha quem indicou o delegado para esse comitê? O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que é da cota do PSD de Kassab no governo. Punição do motim Vão punir os deputados que fizeram motim outro dia, paralisando o Congresso (como se, neste ano, o Congresso precisasse de motim para ficar parado). Os bolsonaristas tomaram as mesas da Câmara e do Senado por causa da anistia. E agora alguns vão ser punidos com suspensão temporária e outros vão receber apenas uma "censura por escrito". A maior punição será para Marcos Pollon, do PL do Mato Grosso do Sul, que, pelo que entendi, vai ter que ficar uns quatro meses afastado. Zé Trovão e Van Hattem também tiveram suspensão, mas menor. Já outros bolsonaristas mais famosos como Bia Kicis, Carlos Jordy, Júlia Zanata, Nikolas Ferreira e até o Sóstenes Cavalcante, que é líder do PL, recebem só uma cartinha de advertência. Apocalipse Now E como todas as últimas sextas temos pintado o Apocalipse, vamos manter a vibe. O The New York Times noticia hoje que está circulando na Casa Branca e no Congresso americano um projeto de lei que daria poderes a Donald Trump para matar quem ele considerar terrorista ligado aos cartéis de droga, assim como o direito de se voltar contra qualquer nação que ele entenda ter abrigado ou ajudado os tais "terroristas". Jesus, Maria, José. Para quem a gente reza? E seguimos de olho na escalada da violência nos EUA. As notícias de hoje dão conta de que dezenas de manifestantes entraram em confronto com os agentes de imigração no subúrbio de Chicago. Esses manifestantes têm se reunido cada dia em maior número do lado de fora do centro de detenção do ICE, que são os tais agentes que andam até mascarados pelos EUA prendendo imigrantes. Oi, liberdade de expressão Donald J. Trump tem usado o poder das agências governamentais para impedir negócios de empresas de mídia, promover processos bilionários, fazer todo tipo de ameaça a emissoras que têm em seus quadros jornalistas e apresentadores que falem mal de seu governo. Foi nessa que a rede ABC suspendeu o apresentador Jimmy Kimmel, que apresentava um talk show no estilo Danilo Gentili, porque, em outras palavras, ele disse que o assassino do Charlie Kirk era fruto do movimento MAGA (o movimento trumpista do "Make America Great Again"). E o The New York Times, por enquanto, se livrou de uma. Um juiz federal rejeitou o processo de difamação promovido por Trump que pedia quase R$ 80 bi de indenização. Sim, darling, você leu certo: R$ 80 bi. O que Trump está fazendo é usar a cartilha de Viktor Orbán: calar a mídia por enforcamento financeiro. A gente que lute, BRASEW. E vamos para o fim de semana, que está na hora.




