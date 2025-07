Mas, divertidamente, foi a parte em que o nobre deputado disse que Marina tem dificuldades com o agronegócio porque nunca trabalhou, nunca produziu, não sabe o que é prosperidade construída pelo trabalho. Um desavisado que estava passando pela TV perguntou: ele está falando do Bolsonaro? Ai, gente, pra que fazer intriga? O deputado Evair é bolsonarista, defensor do agro.

Mudemos de assunto, mas não muito.

O Lula segue na estratégia do discurso dos ricos contra os pobres. Ergueu até uma plaquinha, na sua passagem pela Bahia, dizendo que é a favor da taxação dos super-ricos. Em entrevista para a TV local, no entanto, garantiu que vai buscar reaproximação com o Huguito Motta, que manda na Câmara frigorífica, e com Davi Alcolumbre, que é a estrela mais alta do Senado. E também respondeu por que decidiu ir para o Supremo contra o decreto legislativo que derrubou o seu decreto do IOF.

"O presidente tem que governar o país, e decreto é coisa do presidente. Você pode ter um decreto legislativo quando há inconstitucionalidade. O governo tem o direito de propor ajustes no IOF, sim. Estamos propondo um reajuste tributário para beneficiar os mais pobres. O dado concreto é que os interesses de poucos prevaleceram na Câmara e no Senado, o que é um absurdo."

Lula também disse que tinha um acordo com Hugo Motta que eles fecharam num domingo à noite. Adivinha o que fez o Huguito? Diretamente do podcast do João Camargo, disse que a harmonia não obriga que um Poder concorde com tudo que o outro faça.

Tá fácil, tá difícil, vou ali comprar um pão português.

O fato é que a esquerda está num ataque ferrenho a Hugo Motta, só faltando chamar de riquinho. A Gleisi Narizinho chegou a pedir que parem de atacar o Hugo Motta (disse, obviamente, publicamente; lá no escurinho do cinema, a gente não sabe).