Sexta-feira, 21/03/2025 Arte: Marcelo Chello Xandão dobra a aposta Josette Goulart - TixaNews Xandão condena a moça do "Perdeu, mané" a 14 anos de xilindró. Zambelli na linha da condenação. Lewandas vai e volta. Tarcísio vai e volta. O salário do Xandão e do Gilmar. Cultura sem dinheiro (de novo?). Trump, Musk e a guerra com a China. Guerra com a China? Este é o resumo da política no éNoiteNaCidade, a coluna da lagartixa mais lida do Brasew. É anistia para cá, anistia para lá. Evento flopado em Copacabana. E aí, o Xandão resolveu dobrar a aposta. Ele votou por condenar a cabeleireira que pichou "Perdeu, mané" na estátua da liberdade, digo, da Justiça, a 14 anos de prisão. Segundo Xandão, ela cometeu uns cinco crimes, incluindo associação criminosa armada. Abriu assim mais uma avenida para os críticos (e até os nem tão críticos assim) do Supremo falarem de exagero das penas. E reforçarem os pedidos de anistia. Mas o caso só começou a ser julgado e os outros ministros sempre podem não concordar com essa pena toda dada pelo Xandão. O julgamento vai até o dia 28. Quem também está na berlinda do Supremo é a Carla Carabina Zambelli, a deputada federal que saiu armada no meio do bairro dos Jardins, em São Paulo, no dia anterior à eleição, perseguindo um jornalista como se fosse policial. Zambelli foi a segunda deputada mais votada de São Paulo (mais até que o Dudu Bolsonaro. O primeiro foi o Boulos). Mas até hoje Bolsonaro acha que perdeu a eleição por causa da cena (então se ninguém pedir anistia por Zambelli, não se surpreenda). E nunca é demais lembrar que foi Zambelli quem levou o hacker de Araraquara para encontrar Bolsonaro para falar sobre urnas eletrônicas. Até agora três ministros supremos votaram por condenar a deputada a uma pena de 5 anos e 3 meses de prisão pelo episódio da arma. E se condenada, também perde o mandato. Votaram até agora Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Xandão. Mas o julgamento também vai até a próxima sexta. Publicidade Arte: TixaNews Lewandas às 23h59 A polícia prende mal e o Judiciário é obrigado a soltar. Lewandas à meia-noite "Quero ressaltar agora, publicamente, que nós temos uma polícia brasileira altamente eficiente, preparada. Eu disse, naquela ocasião, e a minha expressão foi pinçada fora do contexto, que as polícias têm que ser melhor remuneradas, melhor equipadas, precisam ser melhor informadas para que possam prender melhor, para que não haja esse fenômeno do Judiciário eventualmente ter que corrigir erros de prisões que não foram feitas de acordo com a lei." Ah bom, tudo certo então ministro. Para os Perdidos. Lewandas é Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça. Tarcísio não sabe se vai ou se fica O governador de São Paulo que se acha o Thor (aqui conhecido como Thorcísio), resolveu fazer altos elogios à Justiça Eleitoral, às urnas eletrônicas e isso e aquilo. Nem parecia que estava outro dia no palanque de Bolsonaro, que tanto ataca as urnas eletrônicas. "A gente tem que olhar toda essa preparação que acontece, todo esse empenho, todo esse trabalho, toda essa logística. Em pouco tempo, os dados são contabilizados, a gente tem a proclamação de um resultado, a diplomação e isso, de fato, é o que garante a representatividade." Os penduricalhos do Xandão e do Gilmar Sobraram uns penduricalhos retroativos dos tempos que os dois ministros eram do Ministério Público. A Folha mostrou que no ano passado, Xandão ganhou uns 177 mil contos por conta desses penduricalhos e Gilmar, uns 110 mil. Gente, não cai nenhum penduricalho aqui para mim, não? E o UOL segue com a sua série de reportagens sobre o Brasil de Privilégios. Hoje, a notícia é de que dos dez juízes que mais receberam dinheiro no ano passado, oito são aposentados. Vai vendo, BRASEW. Eles receberam de R$ 2 a R$ 2,5 milhões. Eles estão vinculados ao Tribunal de Justiça de Rondônia. Cultura é prioridade só em Marte O Congresso cortou em 84% a verba da política nacional de Cultura. Que beleza! Os recursos previstos pelo governo eram de R$ 3 bilhões e o Congresso reduziu para R$ 478 milhões. Arte: TixaNews TrumpNews Eu nunca sei se digo TrumpNews ou MuskNews. Gente, o Musk Siberiano segue mandando e desmandando nos United States. Ele acha (ou já tem certeza) que dinheiro compra tudo. Agora ele está cobrando assinaturas em uma petição para eleger um juiz conservador para a Suprema Corte de Wisconsin (sim, lá, cada Estado tem um Supremo para chamar de seu). Mas essa não foi a maior do dia. A maior do dia foi que o New York Times noticiou que o Musk Siberiano participaria hoje de reuniões no Pentágono para ter acesso aos planos ultrassecretos dos Estados Unidos para o caso de um confronto militar com a China. Oi? Aí depois de sair a notícia, a visita foi cancelada e Musk só conversou com o secretário de Defesa. Mas o Trump garantiu que nem quer ter guerra com a China, tampouco mostrar um plano ultrassecreto para um empresário. "Não queremos ter uma guerra potencial com a China, mas posso dizer que, se tivermos, estamos muito bem equipados para lidar com isso. Mas eu não quero mostrar isso a ninguém, mas certamente você não mostraria a um empresário que está nos ajudando tanto." Preciso dizer que o Musk Siberiano tendo acesso a plano de guerra nem me abalou tanto quanto a notícia em si de que existe um plano ultrassecreto para uma guerra com a China. Um plano para uma guerra contra a China???? É isso mesmo??? Socorro, BRASEW. Para o mundo que eu quero descer! 