O brigadeiro mandou um modo "porque eu sou sincero" no julgamento do golpe. Not good para Bolsonaro. O ex-chefão da Aeronáutica, brigadeiro Baptista Júnior, disse que teve sim reunião de golpe, que havia a intenção sim de impedir a posse de Lula, que o Bolsonaro sabia sim que não teve fraude nas urnas, que o Freire Gomes falou sim sobre voz de prisão para Bolsonaro, que o almirante da Marinha disse sim que a tropa estava à disposição do Bolsonaro e que teve até um brainstorm sobre a prisão de Xandão (essa foi novidade pra mim).

E pensar que o Freire Gomes, dois dias antes, tentou aliviar para todos os acusados de golpe. Está começando o resumo político mais divertido do país. Tem ainda o Trump querendo tirar os cartões de crédito do Xandão, o Davi querendo voltar aos tempos do Bolsonaro no meio ambiente e o careca do INSS comprando carro de luxo da esposa do ministro. Se segura, BRASEW.

Os supremos seguem ouvindo as testemunhas do caso do golpe. E hoje foi a vez do brigadeiro brilhar. O ex-chefão da Aeronáutica não quis saber e desmentiu até o Freire Gomes (que era chefão do Exército e tentou dar uma passadinha de pano no que aconteceu nos dias que seguiram à eleição de 2022). Baptista Júnior não deixou dúvidas do que aconteceu. Eis os melhores momentos:

1. Sobre documento que tratava de dispositivo para Lula não assumir:

"E aí eu falei: não admito sequer receber esse documento, não ficaria aqui. Levantei, saí da sala e fui embora."

2. Sobre a ordem de prisão:

"Com muita tranquilidade, com muita calma, mas [Freire Gomes] colocou exatamente isso: 'Se o senhor tiver de fazer isso, vou acabar lhe prendendo'."

3. Sobre o almirante ter oferecido as tropas para o golpe:

"Eu não fiquei sabendo à toa que a Marinha tem 14 mil fuzileiros."

4. Sobre o brainstorming (chuva de ideias):

"Eu lembro bem, houve a seguinte discussão: 'Vai prender o Alexandre de Moraes, presidente do TSE? Vai. Amanhã o STF vai dar um habeas corpus para soltar esse. E aí, nós vamos fazer o quê? Vamos prender os outros 11?'. Mas isso era um brainstorming."

5. Sobre o golpe não ter ido adiante:

"Porque não houve a participação unânime das Forças Armadas."