Quarta-feira, 23/04/2025 Arte: Marcelo Chello Sai a crise do Pix, chega a crise dos aposentados Josette Goulart - TixaNews Lula notou bem rapidinho o tamanho da crise dos desvios bilionários do dinheiro dos aposentados. Coisa de transformar qualquer crise de Pix numa mera marolinha (sim, darling, vai vendo o tamanho do monstro). O presidente mandou demitir o presidente. Se segura, BRASEW! E assim começamos nosso #éNoite, com uma operação gigantesca da Polícia Federal, com Bolsonaro intimado na UTI, com Alcolumbre mandando e desmandando. A história dos aposentados é a seguinte: a Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União (que é um ministério do governo, vale dizer) fizeram uma mega investigação e descobriram que milhões de aposentados estavam tendo descontos nas suas aposentadorias em valores que, somados, estão na casa dos bilhões. O rolê de se fazer os descontos já vem de longa data. Mas, de repente, o valor explodiu. No último ano de Bolsonaro, cerca de R$ 700 milhões a título de benefícios assistenciais foram descontados dos salários dos aposentados. Saltou para R$ 1,3 bilhão no primeiro ano do governo Lula. E, ano passado, em 2024, foi à estratosfera: R$ 2,8 bilhões. A informação é que quase 6 milhões de aposentados tiveram seus salários descontados (alguns, de fato, podem ter autorizado os tais descontos). Esses benefícios assistenciais são como uma contribuição para associações de aposentados. Essas associações, teoricamente, pedem autorização e oferecem em troca algum serviço, como assistência jurídica, por exemplo. Mas a polícia e a CGU desconfiam que tem fraude misturada nisso daí. Na operação realizada hoje, a polícia encontrou, em alguns endereços, automóveis avaliados em R$ 15 milhões. Sim, darling, você leu certo. Tem gente investigada com todo esse dinheiro em casa. Enfim, a suspeita de irregularidades também recaiu sobre alguns servidores do INSS e sobre o presidente do instituto. Como a CGU explicou, no mínimo, não houve fiscalização, e a polícia pediu o afastamento dessa galera dos cargos que ocupavam no instituto. O governo recebeu mais de 190 mil reclamações de aposentados que viam o desconto e não sabiam do que se tratava. Pensamento aleatório: imagina o videozinho que o Nikolas já está preparando. Mas Lula agiu rápido (ele foi informado da operação às 6h da manhã) e já mandou demitir o presidente do INSS, que, no fim, pediu demissão. E o presidente sempre pode lembrar que quem investigou foi a CGU, que é um ministério do governo. (Se os aposentados e o povo vão achar que Lula não fez nada de errado, aí já é com o Sidônio, o publicitário-geral da República. O Sidônio que lute.) Publicidade Você está demitido Vale mencionar que Carlos Lupi, o ministro da Previdência Social, titubeou na demissão. Ai, ai. Em coletiva de imprensa, o ministro falou apenas em afastamento, que a responsabilidade pela nomeação era dele e que tinham que esperar as investigações. Bom, BRASEW, Lula percebeu o óbvio: com corrupção ou sem corrupção, com fraude ou sem fraude, milhões de aposentados tiveram seus salários violados. Não tem como manter no cargo alguém que deixou tudo acontecer (ou não viu acontecer) bem debaixo de seu nariz. O ministro da CGU chegou a dizer que certamente houve uma falha no controle porque 40% das associações que têm acordo de cooperação com o INSS não entregaram a documentação que justificasse a possibilidade de elas realizarem os descontos. E o Lupi, hein? O atual presidente do INSS que foi demitido e está sendo investigado, Alessandro Stefanutto, foi indicado por Lupi para o cargo do antigo presidente —um tal de Wamburg— que foi demitido adivinha por qual motivo? Por farra de passagens. Viajava para compromissos particulares com passagens e diárias pagas pelo nosso rico dinheirinho. Que fase, hein? Agarre seu celular Lula, Lewandas e Gleisi Narizinho fizeram um evento no Planalto para entregar a proposta para fazer uma emenda na Constituição, tentando melhorar a Segurança Pública. Huguito Motta e Alcolumbre Davi receberam os papelotes com carinho. Lula falou em amenizar o susto que o brasileiro leva cotidianamente. (Uma fala não muito feliz em dia de operação por desvio bilionário nos salários de aposentados.) Xilique no hospital Bolsonaro está na UTI. Mas deu entrevista para o SBT outro dia, fez live com os filhos? Aí, o Xandão disse que, se ele estava bem para fazer live, também poderia receber a intimação sobre o caso em que ele virou réu. Fiquei com dó da oficial de justiça que teve que ficar ouvindo uns 10 minutos de reclamações de Bolsonaro sobre a intimação, sobre como ele é perseguido, sobre como não foi golpe. O que ela tem a ver com isso, BRASEW? E o rolo do Ministério das Comunicações? Como contamos ontem, Alcolumbre —a estrela de Davi do Senado— levou o Pedro Lucas para ser ministro do Lula. A Gleisi saiu do encontro anunciando o Pedro Lucas como ministro. Pedro Lucas titubeou e, no fim, recusou o convite. Um constrangimento geral —e tudo porque o União Brasil (partido do Alcolumbre e do Pedro Lucas) é o Desunião Brasil e, enfim, alguém achou que só perderia com a indicação. Publicidade Arte: TixaNews O partido de um homem só Mas Alcolumbre segue firme, com União ou sem União, e já acertou com Lula que o novo ministro será Frederico de Siqueira Filho, que hoje está na Telebrás. Coincidência ou não, mais cedo notícias davam conta de que o governo ia fazer andar a nomeação de dirigentes de agências (principalmente de energia e petróleo). Leia-se: vai trocar nomes indicados para agradar Alcolumbre. Vários nomes já estão no Senado desde dezembro e nada de Alcolumbre mandar os nomes para a comissão que avalia a nomeação. (Para os perdidos: o Senado precisa aprovar todo diretor de agência.) Sozinho, Alcolumbre é um partido, BRASEW. Trumpices Há dias não falo de Trump, mas ele segue lá no rolê das tarifas. Agora diz que talvez diminua a taxação da China (aquela que já está lá nos 145%, e em algum momento alguém disse que foi 245%). A China taxou de volta, não negociou e agora o Trump está arregando. O Xi segue quieto, super zen. Já o Zelensky está tomando porrada de novo do Trump. O presidente da Ucrânia disse que não quer entregar a Crimeia para o Putin e, agora, o Trump diz que a guerra não vai acabar por culpa do Zelensky. Ai, gente, quero ir embora. Fora que o Trump não para de querer derrubar o presidente do Banco Central americano. E o mercadão americano anda assombrado. Pensamento aleatório: o Elon Musk siberiano sumiu de vez Não tem mais notícias de atos governamentais protagonizados pelo bilionário. Notícias mesmo só de que a Tesla —a empresa de carros elétricos do moço— despencou 70% e que ele vai deixar o governo.