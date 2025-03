Além do resumão do que cada um fez ou não fez, Xandão aproveitou para passar um vídeo com os piores momentos dos atos golpistas do 8 de Janeiro. Como diz o MiAlckmin, uma imagem vale mais do que mil palavras. Bolsonaro achou ruim essa história de mostrar vídeo.

O fator Fux

Luiz Fux, mais conhecido como in Fux we trust, já adiantou que vai questionar muita coisa no processo do golpe. E aproveitou até para falar da pichadora do perdeu, mané. Fux afirmou que no caso da cabeleireira que pichou a estátua da liberdade, digo, da Justiça, ele vai questionar a pena de 14 anos dada por Xandão.

Durante o julgamento da denúncia contra Bolsonaro, os ministros falaram muito desse caso e aproveitando a audiência tentaram explicar que ela não foi lá só pichar, mas que também fazia parte do grupo que ameaçou a democracia.

Fator Trump

Bem hoje, no dia do julgamento, saiu a notícia de que o Trump assinou uma ordem executiva mudando a regra eleitoral nos Estados Unidos e elogiando o sistema de biometria usado nas eleições do Brasil. Aff.

Ponto negativo para o Supremo. O caso está sendo julgado na Primeira Turma e não no Plenário. Apesar de estar dentro da regra, politicamente este é um ponto negativo para qualquer resultado do julgamento.

Enquanto isso, o Valdemar...

O Valdemar Voldemort recebeu de volta seu passaporte. Xandão autorizou a devolução já que ele não foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República.