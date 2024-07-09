Terça-feira, 26/08/2025 Arte: Marcelo Chello Lula x Tarcísio: a corrida dos bonés já começou Josette Goulart - TixaNews Falta pouco mais de um ano para as eleições, mas a corrida presidencial parece que começou oficialmente esta semana (e note que ninguém quis esperar o Bolsonaro, que começa a ser julgado a partir da semana que vem). O Centrão lançou Tarcísio candidato já com slogan e tudo: "40 anos em 4". Lula reagiu também lançando um novo slogan do governo ao estilo "Brasil grande novamente". Dudu Bolsonaro esperneou. É, BRASEW, vai ter Trump nas eleições brasileiras. E hoje ainda temos Xandão mandando monitorar Bolsonaro 24x7, Trump ameaçando taxar quem taxar as big techs, acordo para tirar irmão de Lula da CPI, o Congresso tentando se blindar e corrupção no governo Milei, da Argentina. Comecemos pela reação de Lula ao movimento feito ontem pelo Centrão de lançar extraoficialmente o Tarcísio como candidato a presidente. Lula assumiu pela primeira vez que Tarcísio deve ser seu adversário. Ele falou disso em uma reunião ministerial em que mandou todos os ministros botarem o boné estilo 'Maga', de "O Brasil é dos Brasileiros", lançou o novo slogan, "Governo do Brasil, do Lado do Povo Brasileiro" e ainda botou os ministros da cota do Centrão na parede porque não defenderam seu governo no lançamento da federação União Progressista. União Brasil e PP só falam em deixar o governo. Lula quis mostrar que a porta da rua é serventia da casa (aquele momento em que Arthurzito, do PP, sofre se for perder o controle da Caixa, o banco). É muito dinheiro É muito ministério cheio de verbas em jogo, BRASEW. Esportes, Comunicações, Turismo e Desenvolvimento Regional. Todos ministérios com grandes orçamentos para distribuir por todo o Brasil. Não dá para esquecer que tem eleição para governadores, deputados federais e senadores em 2026. E que quem ganhar o Congresso é quem vai ganhar o poder. Todo mundo quer verba para fazer campanha. E também não dá para esquecer aquilo que Gilberto Kassab, um dos poderosos do Centrão, diz nos bastidores: engana-se quem acha que Lula é candidato fácil de derrotar. É o dinheiro mesmo No evento da Esfera ontem, em São Paulo — o tal evento em que Tarcísio foi lançado à corrida presidencial —, os líderes do Centrão deixaram claro em mais de um momento que a economia ainda é um grande gerador de votos. Isso significa que, se a economia estiver bem, Lula vai bem. O povo quer dinheiro no bolso. Mas é claro que o Centrão tem como atrapalhar de várias formas. Uma delas é atrasando a votação da isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000. Claro que os parlamentares não vão ser contra. Mas eles podem derrubar a compensação prevista com o aumento do imposto para os ricos, criando uma bomba fiscal para o governo Lula. É por isso que Lula bota o Centrão na parede e tenta assim jogar com os ministérios cheios de recursos. As big techs vão estar na eleição? Lula também foi para cima do Trump na reunião ministerial (o presidente americano ameaçou de novo taxar países que taxarem as big techs): "Disse que as big techs são patrimônios americanos e não quer que ninguém mexa. Isso pode ser verdade para ele, não para nós. Somos um país soberano, temos uma legislação, e quem quiser entrar nesses 8,5 milhões de quilômetros quadrados —no nosso espaço aéreo, marítimo, nas nossas florestas— tem que prestar contas à nossa Constituição." Trump vai estar na eleição Tarcísio poderá sofrer por conta da fotinho com o boné do "Maga". As pesquisas mostram que o brasileiro não está muito feliz com o que Trump anda fazendo. O Canadá, por exemplo, já derrotou um candidato de direita depois que Trump começou a ameaçar o país. E Lula está apostando todas as fichas na pauta patriótica (pode chamar de soberana, mas no fundo é a pauta patriótica). A expectativa é que o eleitor de centro é quem decida a eleição. Lula tem seu público fiel, Bolsonaro tem seu público fiel que poderá transferir para Tarcísio, mas pesquisa Quaest/Genial divulgada hoje mostrou como as pessoas sem posicionamento político veem China e Estados Unidos no rolê. Olha os números: 50% têm opinião favorável à China, contra 40% aos Estados Unidos. Desse pessoal, 49% estão com uma visão negativa dos States e apenas 33% têm aversão a Pequim. Fica a dica. E ainda tem o Dudu Dudu Bolsonaro segue querendo brilhar sozinho. Ficamos sabendo pelo Zap do Bolsonaro que ele não quer Tarcísio candidato a presidente de jeito nenhum. Disse para o pai, inclusive, que teve que fazer um trabalho gigante com o Trump para mostrar que Tarcísio não é Bolsonaro (a teoria é de que Trump não quer governo de esquerda e apoiaria qualquer um que fosse de direita). Pois bem, hoje o filho 03 fez chegar à imprensa que tem 90% de chance de deixar o PL do Valdemar Costa Neto e ser candidato a presidente por outro partido, caso o Tarcísio mude para o PL para ser candidato a presidente. Eles que lutem. Pensamento nada aleatório: Dudu gosta de viver perigosamente. Ele poderá ser cassado no Congresso e, a depender da forma, ficará ou não inelegível. Se for cassado somente por faltas, pode se candidatar sem problemas. Se for cassado pelo Comitê de Ética, adeus eleições 2026. Bolsonaro monitorado Xandão decidiu hoje que a Polícia Penal do Distrito Federal faça um monitoramento 24 horas no condomínio de Bolsonaro, onde ele está em prisão domiciliar, para evitar uma possível fuga. Mas a Polícia Federal já pediu monitoramento dentro da casa de Bolsonaro. Segundo o diretor-geral da PF explicou ao Supremo, não tem como monitorar todo o condomínio e, se Bolsonaro quiser fugir, tem chances de conseguir. Quem pediu originalmente o monitoramento foi o Lindbergh Farias, o Lindt, dizendo que a casa de Bolsonaro fica a apenas dez minutos da embaixada americana. Tudo isso acontece às vésperas do julgamento do golpe e depois que veio à tona que, lá em fevereiro do ano passado, Bolsonaro tinha uma cartinha no seu celular pedindo asilo político para Milei, o presidente argentino. Na mesma época, ele tentou se refugiar na Embaixada da Hungria para evitar ser preso. Dilma, é você? E os governistas na CPI da fraude do INSS fizeram um acordo com a oposição para tentar reduzir as chances de que o irmão do Lula tenha que ser convocado para depor (o irmão do presidente tem cargo em um dos sindicatos acusados de desviar o dinheiro dos aposentados). E qual foi o acordo? Começar a investigação a partir do governo Dilma. A CPI já definiu pela convocação de dez ex-presidentes do INSS e também chamou para depor ex-ministros, inclusive do governo Bolsonaro. ECA Virtual Alcolumbre, o Davi estrelinha do Senado, anunciou que o projeto do ECA Virtual (aquele projeto que foi finalmente aprovado na Câmara depois das denúncias do Felca) vai entrar em votação nesta quarta. Blindagem Huguito Motta, o dono da Câmara frigorífica, que é do Republicanos (mesmo partido do Tarcísio, BRASEW), decidiu botar para votar duas propostas de emenda à Constituição que reforçam a blindagem dos parlamentares. Uma das propostas blinda parlamentares de ações policiais e outra determina o fim do foro privilegiado (bem no momento em que o supremo Dino mandou investigar as emendas Pix). Ops, faltou o Milei Ah, já ia esquecendo. E o governo Milei está sendo investigado por um esquema de propinas revelado em áudios que comprometem a irmã do presidente, que é tipo uma chefona geral da República Argentina. E é isso, BRASEW. Chega, que amanhã tem mais.




