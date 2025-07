Segunda-feira, 28/07/2025 Arte: Marcelo Chello Não era golpe, era fanfic de farda. Assinado: kids pretos Josette Goulart - TixaNews Todo mundo só fala do tarifaço do Trump e do Dudu Bolsonaro, mas o que tem de kid preto falando mil coisas no processo do golpe que corre no Supremo não está no gibi. Um general diz que só digitalizou o pensamento (que por um acaso previa a morte de Lula, Alckmin e Xandão). Um tenente-coronel diz que só fez um relatório hipotético sobre prender ministros supremos. Um coronel diz que os kids pretos só faziam reunião de amigos, não era de golpe. E outro general dizendo que só ouviu monólogos do nosso ex, mas nunca intenções de golpe. Os kids pretos, que faziam parte das Forças de Operações Especiais do Exército, estão contando suas peripécias no processo da trama golpista que corre no Supremo. Mas eles juram que era tudo fanfic. Para os perdidos: fanfic é uma abreviação de fan fiction —literalmente, "ficção feita por fãs". Todos os kids pretos citados aqui são réus no processo da trama golpista e prestaram depoimentos no tribunal. Vamos a eles. A eles quem? Aos depoimentos, darling: O general. Mário Fernandes confessou que escreveu o plano do Punhal Verde e Amarelo, que, entre outras coisas, falava na morte de Lula por envenenamento, aniquilação de Xandão e até do Alckmin (que entrou de gaiato). Mas ele garantiu que aquele arquivo encontrado pela polícia retratava apenas um pensamento que foi digitalizado. "Um estudo de situação. Uma análise de riscos que eu fiz e, por costume próprio, resolvi digitalizá-lo. Não foi apresentado a ninguém, nem compartilhado com ninguém." Só sei que a defesa do general achou por bem dizer ao Supremo que ele não confessou plano de matar ninguém. Só digitalizou o pensamento (e imprimiu, a propósito). O tenente-coronel. Hélio Ferreira Lima, que era oficial de inteligência, confessou que produziu, sim, um relatório de inteligência em que traçava um cenário de prisão de ministros supremos, mas só se alguém confirmasse fraude na eleição. Ele garantiu que era tudo hipotético e que o general, seu chefe, nem olhou o documento. Ah, bom! Então tá! Ele só digitalizou o pensamento também. Esse documento foi encontrado em um pendrive que estava com o militar, e o documento tinha o sugestivo nome de Desenho Op Luneta. Meta do documento: neutralizar a capacidade de atuação do Min AM (leia-se, Xandão, também conhecido como Alexandre de Moraes). E aí, como todo bom militar, ele dobrou a meta e o documento falava também em realizar prisão preventiva dos juízes supremos que poderiam gerar instabilidade. O coronel. Fabrício Moreira de Bastos disse que recebeu ordens para repassar a "Carta ao Comandante do Exército de Oficiais Superiores da Ativa do Exército Brasileiro" (aquela cartinha que foi uma tentativa de convencer os generais poderosos a aderir ao golpe). Mais um coronel. Bernardo Romão Correa Netto disse que a tal reunião entre os kids pretos, que aconteceu em 22 de novembro de 2022, era só um encontro de amigos. A Polícia Federal diz que era um encontro para tramar o golpe. Outro tenente-coronel. Márcio Nunes Resende Junior disse que o Exército errou ao não falar nada sobre os acampamentos em frente aos quartéis, o que, segundo ele, teria criado um vácuo de poder que contribuiu para a radicalização da galera. "Houve um silêncio ensurdecedor por parte do Exército. Não gostaria de estar aqui criticando a instituição que servi por 33 anos, sem nenhuma mágoa." Outro general. Estevam Theophilo é aquele que comandava os kids pretos e teria apoiado Bolsonaro a dar o golpe, mesmo contra a vontade do chefe do Exército. Ele negou que tenha tido participação em qualquer plano de golpe e que, em dezembro de 2022, apenas ouviu um monólogo de Bolsonaro e que nosso ex teria apenas desabafado e feito críticas, mas sem apresentar planos concretos. Publicidade O tarifaço Haddad, nosso Fernandinho cabelo, garante que o governo Lula já tem todas as opções do que fazer com o tarifaço do Trump, se de fato ele começar na próxima sexta-feira. Mas que só vão decidir em cima da hora. Enquanto isso, oito senadores brasileiros foram para os States tentar bater um papo com a galera por lá e estão tendo que omitir suas agendas porque, segundo a colunista do UOL Mariana Sanches, parece que Dudu Bolsonaro está tentando melar o rolê. Aff. E o Trump? O Trump disse hoje que, no fim das contas, mesmo com aqueles países que não chegarem a bom termo, vai impor uma tarifa entre 15% e 20%. "Para o mundo, eu diria que ficará em torno de 15% a 20%... Eu só quero ser gentil. Eu diria que na faixa de 15% a 20%, provavelmente um desses dois números." O Brasil se encaixaria no mundo? Ninguém tem certeza. Até agora, o governo americano mantém os 50%. Arte: TixaNews Lobby correndo solto O lobby das mineradoras está forte para tentar mostrar ao Trump que o Brasil também tem terras raras e, assim, os EUA não precisam ficar dependentes dos chineses. Já os chineses estão dizendo que estão prontos para fazer comércio com o Brasil e o Brics nos termos da Organização Mundial do Comércio. Trump surpreende Mas surpreendente mesmo foi Trump hoje admitir que crianças estão, de fato, passando fome em Gaza. "Isso é uma coisa real, de fome (em Gaza), eu vejo, e você não pode fingir isso. Temos que alimentar as crianças." RIP Hoje, um adeus a Marcelo Beraba. Ele foi uma referência no jornalismo brasileiro em sua atuação em O Globo, Folha, Estadão. Hoje, um adeus a Marcelo Beraba. Ele foi uma referência no jornalismo brasileiro em sua atuação em O Globo, Folha, Estadão. Foi um dos fundadores da Abraji, a principal associação de jornalistas do país. Das suas histórias, uma das mais marcantes foi a cobertura do caso Riocentro. Em 1981, Beraba foi um dos primeiros repórteres a chegar ao local da explosão no estacionamento do Riocentro e conseguiu imagens da cirurgia do capitão e do sargento que carregavam a bomba. Além disso, também obteve informação crucial sobre a existência de duas bombas e não apenas uma, como afirmava a versão oficial. Sua reportagem ajudou a evidenciar que se tratava de um atentado forjado por setores da ditadura militar, que tentavam barrar a redemocratização. Foi um dos grandes. Adeus, Beraba. 