Quinta-feira, 28/08/2025 Arte: Marcelo Chello O crime organizado já é Faria Limer Josette Goulart - TixaNews O roteirista do BRASEW tomou um ácido e não consegue mais voltar para a realidade (roubei, Edu Silva). Só pode. A coisa foi assim hoje. Mais de mil agentes - parecia escalação de Copa do Mundo: Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Receita Federal, Ministério Público de São Paulo, Agência Nacional de Petróleo, Procuradoria-Geral de São Paulo, Procuradoria da República (ufa!). Tudo isso para desmontar o banco central do PCC instalado na Faria Lima. Eu li cifras da ordem de mais de R$ 50 bilhões e tudo com esquemas de vendas de combustível adulterado. Mas já em clima de disputa presidencial, Brasília fez uma coletiva, São Paulo fez outra para explicar a operação. Lula fez um tuíte levando o crédito, Tarcísio fez um tuíte levando o crédito. (E o Ometto deve estar agradecido a ambos.) E tem mais: a oposição, em especial o Nikolas Ferreira, agora vai ter que explicar por que estava contra uma instrução da Receita Federal que ia regular as fintechs (pegas hoje na operação da polícia na Faria Lima por lavar dinheiro do PCC), sob a desculpa de que estava protegendo o Pix do cidadão. Lembra do videozinho que viralizou e teve mais de 300 milhões de views? Pois é, é isso aí que eles vão ter que explicar. É, BRASEW, o mundo está capotando e a confusão está armada. E pensar que justamente na madrugada do dia da maior operação policial já vista no Brasil contra o patrimônio do crime organizado, os deputados queriam votar um projeto de lei que iria blindá-los de qualquer investigação daqui para a frente. Mas, obviamente, deve ter sido só uma coincidência infeliz. Até parece que eles iam saber antes da operação da polícia. Só sei que o Lauro Jardim já noticiou que a investigação do esquema do PCC na Faria Lima vai pegar políticos graúdos, líderes do centrão. Eles que lutem contra o roteirista de BRASEW. Coisas estranhas Algumas coisas esquisitas aconteceram durante a operação. Por exemplo, a polícia não conseguiu prender mais da metade das pessoas com ordens de prisão. Fugiram. Salas foram encontradas sem nenhum computador. A polícia desconfia que houve algum vazamento. Publicidade Blindagem fora do tempo A tal blindagem de urgência deu quebra-pau ontem na reunião dos líderes. A determinada altura, não se sabia mais quem tinha feito o texto que simplesmente impedia qualquer investigação, punição, prisão ou qualquer coisa contra deputados e senadores. Era, de fato, uma articulação para uma impunidade geral, ampla e irrestrita e que ia ser votada na madrugada a toque de caixa (articulada pelo centrão). Sóstenes Cavalcante, o líder do PL (o partido do Valdemar e do Bolsonaro), que ontem mesmo defendia feito cão de guarda a votação do projeto, hoje estava que nem gato, fingindo que não era com ele. O Huguito Motta não explicou nada. Arthurzito, o Lira, que articulou a tal blindagem, também fez a egípcia. Impacto político Não é à toa que Lula e Tarcísio ficaram disputando autoria da megaoperação hoje contra o PCC na Faria Lima. É um golaço para a campanha eleitoral do ano que vem. Mas Lula se saiu melhor. Correu para fazer uma coletiva de imprensa com duas caras conhecidas do seu governo: Haddad e Lewandowski. Haddad não deixou por menos e falou que era o governo pegando, pela primeira vez, o andar de cima do crime organizado. (A história do andar de cima se repetindo - ele usa isso na história da cobrança de imposto de renda também.) O tuíte de Lula "A população em todo o país assistiu hoje à maior resposta do Estado brasileiro ao crime organizado de nossa história até aqui. O trabalho integrado — iniciado com a criação, no Ministério da Justiça, do Núcleo de Combate ao Crime Organizado — permitiu acompanhar toda a cadeia e atingir o núcleo financeiro que sustenta essas práticas." O tuíte de Tarcísio "A maior operação de inteligência e combate ao crime organizado no setor de combustíveis da história, a Carbono Oculto, foi deflagrada na manhã de hoje. Trabalho do GAECO com as Polícias de São Paulo que se expandiu para todo o Brasil, colocando o dedo na ferida e enfrentando com coragem grupos que ninguém teve coragem de enfrentar, e que, até então, acreditavam ser intocáveis. As facções estão sendo enfrentadas como nunca antes, e a mensagem é clara: em São Paulo, o crime organizado não terá vez." Genial, tem um problema aqui Tudo muito legal, tudo muito bonito, não fosse o fato de que, na operação, foi citado um fundo sob administração da Genial Investimentos. Paulo Figueiredo, o neto do ditador que está fazendo lobby com Dudu nos Estados Unidos, logo lembrou: essa Genial não é aquela que financia as pesquisas da Quaest? Risco de imagem à vista. A Quaest é uma empresa independente de pesquisa e é contratada para fazer as pesquisas para os clientes da Genial. Mas, numa crise, quem diferencia o quê? E Paulo Figueiredo quer insinuar que as pesquisas são manipuladas, pois têm mostrado uma melhora na avaliação de Lula desde o início do tarifaço. A Genial não foi citada oficialmente como sendo investigada, segundo a própria empresa. Ela aparece como administradora de um dos fundos investigados. Nesse mundo dos fundos de investimentos, o administrador tem uma função mais burocrática (quase que de fiscalização) e não é responsável pela gestão do fundo. Ganha uma lagartixa quem entendeu. Isso, ninguém entende. Esse é o problema. De um petista lá do Piauí Lula precisa fazer só três coisas para ganhar a eleição no ano que vem: falar de segurança pública, se reconciliar com os evangélicos e entregar o vice para o Kassab. (Mas o Kassab não está com Tarcísio, Tixa? Está, mas pode não estar, já que ele insiste que quer ser candidato a governador e Tarcísio insiste que quer o Ricardo Nunes para candidato a governador.) Uma fofoquinha, que não me aguento Já que o tema é Faria Lima e campanha 2026, me contaram hoje que Andrezito, o Esteves, tranquilizou Tarcísio. Ele pode deixar o governo do estado (a lei obriga que ele renuncie para ser candidato), se candidatar a presidente tranquilamente. Se perder, tem um emprego garantido lá na Faria Lima. Publicidade De novo? Sério? E o Lula que ainda está falando do telefonema para o Trump? "'Ah, o Lula tinha que ligar'. Não. Sabe o que acontece? O Lula aprendeu a andar de cabeça erguida. Porque um homem que se respeita, que tem dignidade, não rasteja diante de outro homem. Então, no dia que o Trump quiser conversar, eu estarei pronto." A novidade mesmo do tarifaço é que Lula mandou abrir processo de reciprocidade para tentar obrigar Trump a negociar. A visita de Valdemar Valdemar Costa Neto, dono do PL, o partido que abriga Bolsonaro, foi visitar nosso ex. Foi a primeira visita em muito tempo e na sequência do teatro que fez durante evento da Esfera, que deixou na dúvida se ele defende mesmo Bolsonaro. Parece que discutiram o futuro dos filhos no partido. Em especial, de Carluxo. O Globo diz que vai restar para Carluxo o estado de Roraima, como senador. Michelle ficaria com Brasília. Flávio com o Rio. Já Dudu, a expectativa é de que sequer possa ser candidato. Mas Dudu anda esperneando e vazando para a imprensa que vai sair do PL e que o Valdemar só faz teatro. The Economist Aquela revista britânica que já botou um Cristo Redentor decolando em sua capa, um Cristo Redentor afundando, agora botou o Bolsonaro vestido de "viking do Capitólio" e dizendo que o Brasil está firme e forte na democracia (muito mais que os Estados Unidos) ao julgar Bolsonaro pelo golpe do 8 de Janeiro (coisa que os Estados Unidos não fizeram com o Trump). Darling, se quiser reclamar, manda uma cartinha lá para a The Economist que não temos nada a ver com isso. E chega, BRASEW, vou ali dar uma volta para ver como tá o clima na Faria Lima.




