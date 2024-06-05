Arte: Marcelo Chello Eduardo entra em rota de colisão frontal com Tarcísio Josette Goulart - TixaNews Dudu Bolsonaro está esperneando e ameaçando o PL, dizendo que vai promover uma debandada geral da Family Bolsonaro do partido se Tarcísio for o candidato à Presidência com as bênçãos do Valdemar. Nikolas Ferreira está ameaçando processar Lula, que disse que teve um deputado que fez campanha contra a norma da Receita porque estava ajudando o crime organizado. O Xandão liberou geral o Marcos do Val. O Marcos do Val se afastou do Senado. Allan dos Santos bota o Xandão na roda do PCC com o famoso "perguntar não ofende".

Eduardo Bolsonaro, deputado federal, em entrevista ao Metrópoles: "De fato, é algo que a gente pensa (sair do PL, se Tarcísio vier). Porque, da maneira que as coisas estão caminhando, existe um direcionamento para apagar a família Bolsonaro do cenário político." Dudu em rota de colisão com Tarcísio para surpresa de zero pessoas. Ele garantiu que quer ser o candidato à Presidência caso o pai dele não possa e, se for preciso, fará uma campanha virtual diretamente dos Estados Unidos. Ahã, claro, claro. Ele inclusive quer seguir deputado, recebendo dinheiro do povo brasileiro diretamente dos States. E ainda saiu com uma de que não tem nenhum secretário bolsonarista na gestão Tarcísio (e eu que jurava que o Derrite era bolsonarista). Dudu, que se bobear vai acabar sendo cassado pelo Conselho de Ética, com apoio do Valdemar e tudo (e até do Bolsonaro), e assim não vai poder se candidatar nem a síndico de prédio. Dudu jura que vai conseguir a anistia para ele também. Nikolas Ferreira, deputado federal que adora um reels no Insta: "Em rede nacional, Lula cometeu a canalhice de afirmar, dolosamente e sem prova alguma, que eu defendi o crime organizado. Uma mentira torpe, criminosa e irresponsável. Irei à Justiça para que responda por essa difamação, assim como farei com todos os demais —estou compilando tudo." A verdade é que Lula não citou o nome específico do Nikolas e falou apenas de um deputado que fez campanha contra a instrução normativa da Receita em favor do crime organizado. Parece que finalmente o pessoal entendeu que a tal instrução não queria taxar o Pix, mas sim aumentar a fiscalização de fintechs que deixavam o rolê correr solto (a verdade é que o governo não conseguia explicar nem quando era dia ou quando era noite naquela época). Lula estava falando do Nikolas? Provavelmente, né, darling? Mas a verdade é que vários deputados fizeram campanha contra. Então, Nikolas meio que vestiu a carapuça, né? O fato é que o deputado acabou virando trend no Twitter com seu nome ligado ao PCC. Lula, presidente, na rádio Itatiaia: "Tem um deputado que fez uma campanha contra as mudanças que a Receita Federal propôs, e agora está provado que o que ele estava fazendo era defender o crime organizado." Não, não está provado que quem quer que seja que tenha ido contra a instrução da Receita estava defendendo o crime organizado. As pessoas que foram contra a norma da Receita podem ter sido usadas pelo crime, acreditando que era pelo bem do Pix do cidadão. Mas que era uma onda de fake news, isso é verdade. Nem a imprensa conseguiu mostrar para as pessoas que não era bem assim. Allan dos Santos, blogueiro e foragido da Justiça: "Grok, quais os envolvimentos entre o PCC e o banco Master, cliente da esposa de Moraes?" A direita está tentando emplacar a velha história da ligação de Xandão com o PCC. Allan está com todas as suas redes suspensas e está foragido nos EUA, mas usa o Twitter lá dos States. E veja que ele usa o subterfúgio de perguntar ao Grok, que é o ChatGPT do Elon Musk, ao melhor estilo "perguntar não ofende". O Grok respondeu que são investigações em andamento; não há provas diretas de envolvimento do banco ou da advogada e que, sim, ela atende o banco Master, mas não há casos do Master no Supremo. Lula para Tarcísio: "Nós temos que reconhecer que o Bolsonaro tem uma força no setor de extrema direita muito forte. O Tarcísio vai fazer o que o Bolsonaro quiser. Até porque, sem o Bolsonaro, ele não é nada. Ele sabe disso." Lula sempre em cima do laço para tentar jogar Tarcísio no colo de Bolsonaro e assim manter a polarização. Um candidato forte que esteja descolado de Lula ou Bolsonaro pode se tornar muito competitivo. Tarcísio para Lula: "Não perco um minuto com isso." O governador de São Paulo gastando dois segundos com isso. Lula sobre o julgamento do Bolsonaro: "Não vou assistir ao julgamento. Tenho coisa melhor para fazer. Eu não sei como termina [o julgamento]. Eu acho que ele vai ser julgado com base nos autos. Se ele cometeu crime, vai ser punido. Se ele não cometeu, será absolvido, e a vida continua. É assim que as coisas devem funcionar no Brasil." Falou o Lula defensor do amplo direito de defesa dizendo, na sequência, que Bolsonaro vai ter que provar que não tinha um caminhão com bomba no aeroporto de Brasília e nem plano para matar ele, Lula, Alckmin e Xandão. Paulo Gonet, procurador-geral da República: "Não se mostra à Procuradoria-Geral da República indeclinável que se proceda a um incremento nas condições de segurança no interior da casa." Xandão certamente deve estar agradecendo que alguém tenha sido contra a ideia da Polícia Federal de botar um policial do lado da cama de Bolsonaro. Xandão, ministro supremo: "Assim, verifica-se a possibilidade da revogação de várias das medidas cautelares impostas, considerado o retorno de Marcos Ribeiro do Val ao território nacional, a apreensão de seus passaportes e seu afastamento do exercício do mandato de senador da República, bem como as declarações de respeito ao Estado democrático de Direito." Marcos do Val, o senador, viajou para a Disney mesmo com passaporte apreendido, foi lá para as redes sociais desafiar o Xandão mesmo com ordens supremas de não usar as redes. Mas nada como uma cartinha assinada na frente do Alcolumbre, a estrelinha de Davi do Senado, dizendo que a pessoa respeita o Estado democrático de Direito e que vai se afastar do Senado para amolecer o coração do Xandão. Ele tirou até a tornozeleira do Marcos do Val. Vou até ali pedir uma pizza porque hoje é sexta, né, BRASEW? Você já conhece a Tixa News? Política contada de um jeito leve e divertido é aqui com a Tixa, darling. 