Sexta-feira, 03/10/2025 Arte: Marcelo Chello Recompensa a Lira sai mais rápido que Pix Josette Goulart - TixaNews O projeto do IR que diminui o imposto dos pobres e aumenta o dos ricos nem foi aprovado ainda no Senado, mas o deputado Arthur Lira, nosso Arthurzito, eterno dono da Câmara frigorífica, já está sendo recompensado por sua eficiência. O deputado não só conseguiu tudo o que o governo queria no projeto aprovado na Câmara, como ainda obteve unanimidade dos deputados. Lula, nosso atual e aquele que nunca antes na história, sancionou nesta sexta-feira uma lei que amplia o prazo para que parlamentares atinjam a idade mínima exigida para tomarem posse no cargo. Ganha um picolé de chuchu e uma lagartixa na parede quem adivinhar quem é o nepobaby que poderá ser beneficiado com a medida. Isso mesmo, o filho de Arthurzito. O projeto de lei tramitou tão rápido na Câmara e no Senado esta semana que a gente até perdeu a notícia por aqui. Em três dias, ele foi votado pelas duas Casas e sancionado por Lula. Nem o Lira era tão rápido em fazer isso quando comandava a Câmara. Mais rápido do que isso, só a comunidade da Tixa no Zap. Você clica e já está dentro. Publicidade Vai ter Bolsonaro na chapa Os aliados de Bolsonaro, sempre eles, alardearam hoje pela imprensa que Michelle será vice na chapa do Tarcísio e que Bolsonaro vai apoiar Tarcísio (tudo isso se o Centrão der apoio total à chapa). Que Bolsonaro já deu o aval para Tarcísio noticiamos aqui há vários dias (apesar do teatro do governador de São Paulo). Hoje perguntei às mesmas fontes sobre essa história da Michelle e me garantiram duas coisas: Ninguém tem a informação se vai ter Michelle na chapa. O nome Bolsonaro vai estar na chapa! Pensamento aleatório: se depender da Joice Hasselmann, não vai ter Michelle. Ela já andou dizendo que nossa ex-primeira-dama foi amante de Bolsonaro e inclusive ameaçou revelar otrascositasmás. Mas nada que uma candidatura e apoio fortes para Joice se eleger deputada não resolva. Zema, zema E o Zema, o governador de Minas Gerais, disse hoje que não faz sentido o Tarcísio não disputar a reeleição para o governo de São Paulo. Falou a pessoa que já é candidata à presidência e quer eliminar concorrentes. Vendendo habeas corpus Lembram que Moro, o Serginho, foi gravado num estacionamento insinuando que o supremo Gilmar Mendes vendia habeas corpus? Eis que hoje os supremos Xandão e Carminha votaram a favor da ação penal contra o senador por calúnia. O caso está na Primeira Turma e ainda faltam os votos dos supremos Zanin, Dino e Fux. Moro alega que era só uma brincadeira e que o vídeo foi gravado antes do início do seu mandato (isso é importante porque pode definir se é caso de foro privilegiado ou não). Esperança de paz? O Hamas disse hoje que está disposto a libertar os reféns israelenses, mas que, para selar o acordo, quer negociar detalhes dos 20 pontos da proposta de paz feita por Donald J. Trump (J de João). O presidente norte-americano já saiu cantando vitória, disse para Israel parar os ataques. Bibi Netanyahu, o chefe de Israel, também já começou os preparativos como se o acordo já estivesse fechado. Eu fiquei pensando aqui: os Estados Unidos vão negociar com terroristas? Mas queremos paz, BRASEW. E que a situação do metanol se resolva. Bora sextar sem álcool!




