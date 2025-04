É hacker do governo hackeando o Paraguai. É aluno fantasma recebendo Pé de Meia. É Bolsonaro dizendo que o Tarcísio não é assim tão excepcional. É Lula finalmente comemorando o golpe de 64, digo, relembrando que teve golpe em 64. É Trump dizendo que quer um terceiro mandato. Se segura, BRASEW, que o éNoiteNaCidade com o melhor resumo da política já está no ar (aquele momento que não sei com o que abrir e abro com tudo).

Hacker paraguayo

Comecemos pelo hacker paraguaio, ops, o hacker era do governo do Brasil. O repórter Aguirre Talento revelou hoje no UOL que a Agência Brasileira de Inteligência (Abin), já na administração Lula, hackeou autoridades do governo do Paraguai para ter informações sobre a negociação das tarifas da usina hidrelétrica de Itaipu (estava para acabar o prazo do acordo fechado na década de 80 e o governo iria renegociar o preço da energia). Enfim, foi o maior auê.

A informação está em um depoimento de um agente da Abin em uma investigação que está sob sigilo na Polícia Federal. Basicamente, a reportagem diz que a operação começou no governo Bolsonaro e se estendeu pelo governo Lula. Já o governo Lula correu mandar nota para garantir que tudo aconteceu no governo Bolsonaro, que não tem nada a ver com isso, e que quando o novo chefe da Abin assumiu, acabou com tudo. Mas o tal depoente disse que a ação foi executada sim na gestão do atual diretor da agência, o seu Corrêa.

E o rolo segue porque o atual diretor da PF parece que não gosta do diretor da Abin e o povo da Abin diz que essa investigação do hacker ainda é disputa de poder entre os dois órgãos. Aff. Mas notem que ninguém nega que teve mesmo um hacker. Me inclua fora dessa, BRASEW.

Só sei que quando leio essas notícias me lembro do Hacker de Araraquara cumprimentando os procuradores do Ministério Público no grupo do Telegram: hacker aqui.