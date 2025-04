Arte: Marcelo Chello Haverá sangue Josette Goulart - TixaNews As bolsas americanas derretendo. Make China Great Again. Milei no vácuo. JP Morgan Sensacionalista. E o Musk Siberiano? Calado é um poeta. E tem Caiado, Lula, Nikolas, Lira e Master. O fim de semana está chegando e a gente está como? Fazendo react das aspas da galera para resumir a semana para você, darling. Porque se tem alguém que torna a sua vida cheia de informação e diversão, esse alguém é a lagartixa mais amada do BRASEW. Vamos às melhores aspas do dia. "A China jogou errado, entrou em pânico —a única coisa que não pode se dar ao luxo de fazer!" Este foi o Trump em resposta à reação da China que resolveu tarifar os Estados Unidos também, em 34%. Nesta semana, Trump segurando um papelão cheio de letrinhas, anunciou um tarifaço geral mundial. A reação da China deixou o mercado em pânico. Os principais índices das bolsas americanas caíram 10% em dois dias. Isso é coisa para um carnaval em se tratando de bolsa americana, darling. "A Argentina vai avançar para reajustar os regulamentos para que possamos atender aos requisitos da proposta de tarifas recíprocas desenvolvida." Este foi Milei, o homem da motosserra e presidente argentino, depois de ter sido esnobado por Trump. Milei viajou para os Estados Unidos e não ganhou direito sequer a uma mísera selfie. Publicidade "Acabo de enxergar o futuro e adivinhem? Ele não envolve os Estados Unidos." Este foi Thomas Friedman, um dos jornalistas mais entendidos de política externa nos EUA e que escreve para o New York Times. No seu artigo, ele descreve sua viagem para a China e conta como a Huawei (sim, a marca chinesa de celulares) construiu uma fábrica maior que 200 estádios de futebol, cheia de tecnologia, cheia de IA, depois que os EUA baniu a empresa. A China pega as crises e se transforma, darling. Nesta esteira eis o que escreveu a revista inglesa The Economist: "Como a América pode acabar tornando a China grande novamente." E o JP Morgan, o maior banco americano, no melhor estilo sensacionalista: "Haverá sangue." O banco diz que as tarifas, do jeitinho tosco que foram anunciadas (com uma fórmula de padeiro, com todo respeito aos padeiros) ameaçam as cadeias de suprimentos globais. "cri, cri, cri, cri" Nosso Musk Siberiano, que atende também por Elon, não fez um tuíte sobre o Dia da Libertação do Trump (o tarifaço, darling). Ele não apareceu no evento do Rose Garden, não tuitou, não falou nada e ainda teve que ler as notícias de que o Trump anda falando para geral que logo ele sairá do governo. Só sei que a Tesla do Musk, desde o tarifaço, já perdeus uns 16% do seu valor. Mas deixemos as trumpices e foquemos nas lulices. "Ao longo deste evento, apresentamos um breve balanço daquilo que fomos capazes de realizar em apenas dois anos, a começar pela reconstrução de um país deixado em ruínas pelo governo anterior." Mais de dois anos depois e o Lula ainda segue falando do Bolsonaro. Não quero dizer nada, mas essa narrativa não tem dado muito certo para brecar a escalada do índice de desaprovação do governo. "Justiça contra uma mulher virou um marco de uma luta coletiva. Lá foi um ônibus, aqui um batom." Este foi o Nikolas em um vídeo ao estilo daquele do Pix para tentar convencer a galera de que a anistia é necessária. O nobre deputado comparou a costureira negra que se recusou a sair do banco do ônibus que era destinado a brancos, e foi a origem para o movimento liderado por Martin Luther King com a cabeleireira que usou o batom para escrever Perdeu, mané na estátua da liberdade, digo, da Justiça. Ah, não, deputado, você não mandou essa! Por falar em anistia, o PL (o partido que é do Valdemar Voldemort mas que o Bolsonaro acha que é dele) tentou conseguir assinaturas para botar urgência no projeto de lei da anistia e não conseguiu. O centrão não está disposto a entrar nessa. "Espero do fundo do coração que não tenham acreditado." Este foi o Felipe Neto depois de ter dito que ia ser candidato a presidente. Não, a gente não acreditou, Felipe. Mas sério que vale usar eleição presidencial em campanha de marketing? Viva a bagunça geral da República. "Caiado, coragem para endireitar o Brasil." Já temos um candidato em 2026. Ronaldo Caiado, que é do União Brasil e governador de Goiás, que na última eleição brigou com Bolsonaro, lançou nesta sexta sua candidatura a presidente do BRASEW. "Eu estou sabendo que lá na Foz do Rio Amazonas, o senhor está pensando no petróleo que tem debaixo do mar. Eu penso que não. Essas coisas, na forma como estão, garantem que a gente tenha o meio ambiente e a terra com menos poluição. Se isso acontecer, eu já tive contato com os espíritos que sabem dos riscos de a gente continuar trabalhando dessa forma, de destruir e destruir." Este foi o Cacique Raoni dando uma enquadrada no Lula, durante visita do presidente, sobre o rolê da exploração de petróleo na Foz do Amazonas. Aquela que o Alcolumbre, a estrela de Davi do Senado, quer porque quer e o Lula quer entregar. "Para selar o negócio, Arthur Lira pegou um financiamento de R$ 7 milhões no Banco de Brasília (BRB), o que indica que ele deu R$ 3 milhões de entrada. Simulações apontam que o deputado deverá arcar com parcelas de mais de R$ 100 mil por mês para honrar o compromisso financeiro." Esta é a matéria de Paulo Capelli no site Metrópoles, mostrando que o Lira comprou uma mansão de R$ 10 milhões com o dindim amigo do BRB. O Arthurzito ganha menos da metade do valor da parcela como deputado, mas claro que ele é um empresário bem sucedido do ramo do agro e dos eventos. Só sei que o Paulo conta que o valor da mansão é o dobro do valor em bens e dinheiro que Lira tinha há três anos. Saiu bem da presidência da Câmara frigorífica, hein, Arthurzito? A propósito, o BRB é aquele mesmo banco que anunciou a compra de 49% das ações com direito a voto do banco Master, aquele outro banco polêmico, exótico, essas coisas. Chega de aspas por hoje, BRASEW. Bora para o fim de semana. Você já conhece a Tixa News? Política contada de um jeito leve e divertido é aqui com a Tixa, darling. Todo dia, ou melhor, toda noite, o que acontece na política brasileira chega no seu canal preferido com o boletim #éNoiteNaCidade. Clique em LEIA MAIS e venha nos conhecer, darling! Leia mais Publicidade Quem faz a Tixa: Josette Goulart, Marcelo Chello, Juliana Souza e Pedro Vedovato. Compartilhar essa edição