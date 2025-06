Quarta-feira, 04/06/2025 Arte: Marcelo Chello A economia respira. O INSS segue em coma Josette Goulart - TixaNews Foi ruim a pesquisa Quaest para o Lula? Foi. Afinal, a desaprovação continua lá nos 50 e tantos por cento. Mas, porém, todavia, entretanto, contudo, tem um número que deu esperança para alguns gatos pingados lá no Planalto. Caiu de 56% para 48% a parcela dos brasileiros que considera que a economia piorou. Tá, não é assim a melhor notícia do mundo, mas, dada a situation, é pra se comemorar. E também diminuiu a quantidade de pessoas que dizem ter notado aumento de preços. Se eleição é sobre sensação de melhora na economia, pode haver esperança, dizem os esperançosos. O problema é que o governo Lula sabe como se meter numa encrenca. Na pesquisa passada teve o Pix. Agora teve o INSS. E ainda o IOF. O povo pira. Sim, a economia respira, mas o INSS segue em coma. O chefe da pesquisa, o Felipe Nunes, mandou a análise: "A forte repercussão de notícias como o escândalo do INSS diminuiu o efeito positivo da economia e do lançamento dos novos projetos e programas do governo." Publicidade Farra no INSS Ontem o Lula saiu defendendo a investigação em entrevista coletiva aos jornalistas, dizendo que governo sério faz isso (até que enfim, né, companheiro?). Por que será que o governo já não bateu bumbo nisso desde que o escândalo explodiu é que me escapa. Ah, eles falaram. Pode ser, mas não bateram bumbo. Outro dia, o Rui Costa, que é ministro da Casa Civil, achou que devia criticar o ministro da Controladoria-Geral da União porque não contou nada da investigação. Sim, o Rui achou que era saudável criticar justamente quem investigou o pessoal que passou a mão no salário dos aposentados. "Quando estimulado, o escândalo no INSS foi reconhecido por 82% da população. Ou seja, trata-se de um tema de ampla repercussão. Um tema que ganhou duas vezes mais atenção do público do que as políticas ou programas anunciados pelo governo." Para 31% dos entrevistados da Quaest, o governo Lula é o principal responsável pelo desvio de dinheiro. Só 8% acham que a culpa é do governo Bolsonaro. Sobre o IOF, metade dos entrevistados diz que o governo errou ao manter o aumento do imposto. Outros pontos que fizeram pessoas darem uma respirada: no Nordeste, Lula voltou a ter aprovação maior que a desaprovação (tinha sido empate na pesquisa anterior). Alguém entendeu a Zambelli? Chega de pesquisa e vamos pra fuga da Carla Carabina Zambelli. Alguém entendeu por que exatamente ela tinha que ir pras redes sociais avisar que tinha viajado e que ia pra Itália porque tem cidadania —e ainda desafiar o Xandão dizendo que ia ficar postando sobre problema de urna eletrônica? (Ou seja, ela não só confessou que fugiu, como disse que ia continuar cometendo os crimes que o Supremo diz que ela cometeu. Aff.) Não dava só pra ter viajado e ficado quietinha? O Xandão nem tinha pego o passaporte dela, gente. Enfim, dado o scandal, Xandão decretou a prisão da deputada, derrubou as redes dela, do filho e da mãe, bloqueou todos os bens e pediu que a Polícia Federal a colocasse na lista vermelha da Interpol. Agora ela depende de o Trump querer dar asilo (boa sorte, dado que os bolsonaristas não querem nem vê-la pintada de ouro) ou de a Itália não fazer nada (o ex-mensalão não teve a mesma sorte). André do céu! Dois dias? Sério? O supremo André Mendonça começou a ler o voto dele sobre o caso da regulamentação das redes e vai levar dois dias pra ler tudo. Aff!!! Pra surpresa de zero pessoas, ele diz que o Congresso é que tinha que regular o tema e ficou no rolê da liberdade de expressão. Mas ele ainda não terminou de ler o voto. Mas parece que nenhum supremo discorda de que o Congresso é que tem que regular isso. Mas o Congresso faz o quê? Tira férias permanentes. O supremo mor, Barroso, foi um dos que também concordou que essa peteca é o Congresso que deve segurar: "Os critérios aqui estabelecidos só valerão até que o Congresso legisle. Se e quando legislar. Nada tem de invasão na competência de outros Poderes. E nada tem a ver com censura." Se o supremo André terminar de ler seu voto, vamos descobrir se mais alguém vai pedir vista ou se o caso vai seguir. Pede pra sair E a Marinha expulsou o primeiro militar por conta do golpe. O suboficial da reserva Marco Antônio Braga Caldas foi condenado a 14 anos de prisão pela invasão às sedes dos Três Poderes. As Forças Armadas já sinalizam que esse é só o primeiro a sofrer essa punição. A Marinha disse que a expulsão se deu para manter a disciplina militar. A cúpula da polícia E o povo já tá de olho no julgamento marcado pra semana que vem da antiga cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal. Os policiais são acusados de omissão durante os atos golpistas do 8 de Janeiro. O caso é considerado uma prévia do caso de Bolsonaro, já que serão as primeiras autoridades a serem julgadas nos processos do golpe. Publicidade Dino, o incansável O supremo Dino não quer saber de dar vida mansa nem pro Congresso nem pro Executivo. Mandou ambos explicarem as suspeitas de irregularidades em repasses de dinheiro das emendas parlamentares a ONGs. O Congresso tava fazendo a egípcia, dizendo que isso requer examinar caso a caso e que esse não é o escopo da ação que tramita no STF e blá-blá-blá. Dino não ficou sensibilizado com o argumento. Gente, por que é tão difícil explicar, hein? Arte: TixaNews Putin, my friend Donald J. Trump, o presidente mundial, disse que ficou horas falando com o Putin, o líder supremo da Rússia, e que Vladimir garantiu que vai ter que responder aos recentes ataques da Ucrânia. Não adianta, Trump, o Lula já tentou ser a Miss Universo pela paz mundial e não tem jeito. Os astros já determinaram que é tempo de guerra. Chega, BRASEW. 