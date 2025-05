Os números do governo Lula no ano: saiu o Lupi do PDT, entrou o número 2 do Lupi do PDT na Previdência. Saiu o nome do Lula, para entrar o nome do Lula na Saúde. Saiu o nome do Alcolumbre, entrou o homem do Alcolumbre nas Comunicações. Saiu o nome do Lula, para entrar o nome do Lula nas Relações Institucionais. E hoje, eis que saiu a mulher do PT, para entrar a mulher do PT no Ministério das Mulheres.

Ah, e teve ainda a saída do Pimenta do PT para a entrada do Sidônio do Lula na Secretaria de Comunicação. (Não se perca. A Secretaria de Comunicação não é a mesma coisa que o Ministério das Comunicações, BRASEW. A primeira trata de todo o rolê da imagem do governo, e o segundo cuida de telefonia, emissoras de TV etc.)

Enfim, fez as contas? Seis ministros. A reforma do Lula até agora parece um grande seis por meia dúzia. Sem nenhum partido aliado ganhando mais espaço. O Lira, nosso Arthurzito, ex-chefe da Câmara frigorífica, não assumiu um ministério. Dizem as más línguas que os partidos da base aliada nem querem um ministério a essa altura do campeonato. (Pra que, se eles estão reformando o orçamento secreto, BRASEW?)