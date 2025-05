Sexta-feira, 09/05/2025 Arte: Marcelo Chello Supremo x Câmara Josette Goulart - TixaNews Não sei se todo mundo entendeu, mas o clima entre Supremo e Câmara está, na verdade, um climão. A maioria dos deputados votou para que não tenha o processo contra o Ramagem. O Supremo quer fazer andar o processo. E ainda teve uma decisão para prender a deputada Carla Zambelli. É sexta, e a gente aqui com as notícias da política no #éNoiteNaCidade, porque a Tixa não te abandona jamais. A história foi assim: O supremo Zanin mandou uma cartinha para o Huguito Motta dizendo que eles não poderiam suspender todo o processo contra Alexandre Ramagem, o deputado federal acusado de fazer parte do núcleo de líderes do golpe de Estado. A Câmara, sob presidência de Huguito, aprovou a suspensão do processo, exatamente do jeitinho que o supremo Zanin dizia que não podia. Aí hoje, Xandão, Dino e Zanin já formaram maioria para suspender a suspensão. Pensa no tamanho da treta? Pensou? Independentemente dos votos dos ministros Fux e Carminha, a decisão já está tomada. Aí fica a pergunta: O que fará Huguito? Os supremos entendem que Ramagem pode ter a suspensão da ação penal nas acusações de crimes que aconteceram quando ele já tinha sido diplomado deputado. Mas não nas acusações anteriores. Olha, só sei que na semana que vem a Câmara estará de recesso branco. Vulgo, ninguém vai para Brasília. Por que isso vai acontecer? Só Deus sabe. Queria mesmo era saber se meu dinheiro vai ser entregue para pagar salário de deputado em recesso branco. Darling, acabei de descobrir que, além de Deus, o Doria também sabe. Huguito estará a semana toda nos Estados Unidos participando do eventinho de quem? Quem? Quem? Do Lide do Doria, em NY. Tixa, será que o Xandão vai? Não seja intriguenta, darling. Publicidade Querem emendas e todo o resto? O supremo Dino estava meio irritado com a decisão da Câmara e mandou até um "tirania" e uma menção às emendinhas (aquele dinheirinho que deputados usam para mandar recursos para suas cidades, sem esclarecer muito como usam o dinheiro e que virou a treta mor do Congresso com o Supremo) Somente em tiranias, um ramo estatal pode concentrar em suas mãos o poder de aprovar leis, elaborar o orçamento e executá-lo diretamente, efetuar julgamentos de índole criminal ou paralisá-los arbitrariamente —tudo isso supostamente sem nenhum tipo de controle jurídico. Carlita Carabina A Primeira Turma do Supremo anda ativa que só ela. Além do julgamento do caso da suspensão da ação do Ramagem, os ministros formaram maioria para condenar Carla Zambelli a dez anos de prisão. E o que é pior para Zambelli é que Bolsonaro nem defende a anistia por causa dela. A deputada foi condenada por ter invadido, segundo a decisão suprema, os sistemas do Conselho Nacional de Justiça. Ela contratou o hacker de Araraquara para fazer o serviço e eles brincaram até de emitir ordem de prisão do Xandão contra o próprio Xandão. Agora deu ruim. O hacker deve ser condenado a nove anos e três meses de prisão. Xandão já votou para que eles cumpram as penas em regime fechado. Além de Xandão, Dino e Zanin seguiram o voto. Arte: TixaNews Milk derramado Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, jura que tem pretensões de ser candidato a presidente pelo PSD. Ele era governador pelo PSDB e abandonou o esvaziado ninho tucano para se unir a Kassab. Mas daí hoje ele diz que pode abrir mão dessa vontade em favor de Tarcísio, o governador de São Paulo que se acha o Thor e que por aqui é o Thorcísio. Dudu Milk, darling, então nem diz que quer ser candidato a presidente. Já vai logo para outro carguinho. Climão do clima Não sei se vocês estão sabendo que o evento mundial do clima vai acontecer em Belém neste ano. Então, vai acontecer. Mas está o maior climão por lá. O Ibama fez uma megaoperação contra o desmatamento na região, e os ruralistas reclamaram. O governador, Helder Barbalho, foi falar com a Gleisi Narizinho para eles contornarem a situação. Governador, companheiro, ou você é a favor da COP ou não é. Como é que se contorna uma operação contra desmatamento? Darling, tá fácil, tá difícil, e vou ali comprar um pão na chapa. Quero logo o sábado, BRASEW. Ah, e o Lula esteve com o Putin, vendo o desfile dos milicos do Putin. Digo nada, só óleo. Você já conhece a Tixa News? Política contada de um jeito leve e divertido é aqui com a Tixa, darling. Todo dia, ou melhor, toda noite, o que acontece na política brasileira chega no seu canal preferido com o boletim #éNoiteNaCidade. Clique em LEIA MAIS e venha nos conhecer, darling! Ah, e também corre seguir a gente pelo @tixanews em todas as redes! Leia mais Publicidade Quem faz a Tixa: Josette Goulart, Marcelo Chello, Juliana Souza e Pedro Vedovato. Compartilhar essa edição