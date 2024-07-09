Menos de 24 horas depois de Jair Bolsonaro receber pena de 27 anos de prisão, a corrida pelo seu espólio eleitoral segue desenfreada. A quantidade de tuítes de governadores não está no gibi. Dudu e Flavitcho falaram mal dos supremos. Michelle calada estava, calada ficou, só pensando em qual vai ser a prisão do nosso ex. E o dólar reagiu como? Caindo. Hoje é aquele dia de react, bebê. (Eu sei que vocês amam.) Mas, ao fim, temos que falar do aumento no tom de violência política que tomou conta do Brasil e do mundo.
Ronaldo Caiado, presidenciável, governador de Goiás
A decisão do Supremo não encerra esse debate [anistia pelo 8/1]), tampouco a polarização extrema que divide o país. Fui o primeiro a me posicionar e reitero: se tiver a oportunidade de chegar à Presidência da República, assinarei a anistia assim que tomar posse.
Então tá, então.
Tarcísio de Freitas, candidatíssimo, governador de São Paulo
Se não se pode transigir com a impunidade, também não se pode desprezar o princípio da presunção da inocência, condenando sem provas.
Mas Throcísio não falou nada contra o Xandão e não repetiu o rolê de tirania e ditadura. Mas já tem reunião marcada dos seus aliados para decidir os próximos passos da sua potencial campanha.
Ratinho Jr, presidenciável e governador de Curitiba, digo, do Paraná
Aliás, a população não está feliz com a perseguição a um ex-presidente. O Brasil precisa virar a página do ódio, do atraso, da briga e escrever um novo tempo. Sou solidário ao presidente Jair Bolsonaro e aos seus familiares.
Note o "aliás" no início da frase. É que Ratinho Jr. só falou de perseguição em um segundo tuíte. No primeiro tuíte, ele estava trabalhado na ideia de o Brasil ser pacificado, em fortalecer instituições e pôr fim aos dogmas. (Só eu acho que dogmas é algum cachorrinho do mal?)
Romeu Zema, presidenciável e governador de Minas Gerais
Justiça ou Inquisição? A condenação de Bolsonaro pela Primeira Turma do STF acirra a divisão do país, e não é disso que precisamos.
Zema, na esperança de pegar uma parte dessa divisão.
Jorginho Mello, governador de Santa Catarina, mas ainda não é presidenciável
O Bolsonaro foi condenado por uma suposta tentativa de depor um governo que era dele mesmo, dando um autogolpe. Essa é só uma das inúmeras inconsistências apontadas pelo ministro Fux, entre elas, incompetência de foro e cerceamento de defesa, e por aí vai.
O governador parece que não entendeu que a acusação toda falava de ações para derrubar o resultado das eleições que elegeram Lula.
Cláudio Castro, governador do Rio, e sabe-se Deus o que será depois
[A decisão] acirra tensões políticas nacionais e aprofunda a divisão entre os brasileiros.
Claudinho mandando um beijo para o pai, a mãe e você.
Dudu Bolsonaro, o não-deputado federal nos States e filho 03
As brincadeirinhas, risinhos e gracejos dos psicopatas da Primeira Turma no momento de definir as penas e destruir vidas de pessoas inocentes é [sic] a caracterização perfeita do mal que se instaurou naquele lugar. São, na mais estreita definição do termo, psicopatas.
Não podemos negar que os ministros Xandão, Dino e Cármen Lúcia estavam mesmo cheios de gracejos ao dar a dosimetria da pena. Custava dar uma de moço sério como o Zanin? Não custava, né?
Flávio Bolsonaro, senador e filho 01
[Fux] foi o único que se comportou como um juiz e não se rebaixou ao nível dos que se deleitavam com a covardia, em que quatro se juntaram para bater em um. Como hienas, atacando um leão ferido, caído no chão.
Fiquei na dúvida se o leão ferido a que ele se refere era o Fux. Porque era assim mesmo que Fux estava parecendo depois de surpreender todo mundo com um voto inesperado em favor do nosso ex. A juba ele já tem.