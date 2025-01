Quinta-feira, 02/01/2025 Arte: Marcelo Chello A nova aposta do Gusttavo Lima não é uma bet Josette Goulart - TixaNews Está rolando um tchê tcherere tchê tchê na The Family, que não entendeu nada da grande novidade do dia: Gusttavo Lima anunciou que vai ser candidato a presidente em 2026. Se segura, BRASEW, que a eleição já começou e a direita tem mais candidato que processo seletivo do BBB. E na cartinha de hoje ainda tem o Nunes, o Paes, o Maduro e toda a treta violenta nos Estados Unidos. Antes de seguirmos, aposto que tem gente se perguntando que The Family é essa. Dou uma chance: começa com B e termina com naro e no meio tem Messias. Um bom resumo do processo seletivo do BBB 2026 está assim: Bolsonaro está inelegível, mas diz que vai ser candidato. Tarcísio, o governador que se acha o Thor, diz que não quer, mas é mais candidato que Bolsonaro. Os filhos Bolsonaros devem olhar com cara de quem diz: e eu? Ainda tem o Pablo Marçal que a essas alturas já está vendendo curso de como fazer uma campanha eleitoral e quase vencer. E agora vem o Gusttavo Lima bagunçar o meio de campo se lançando a Aprendiz de candidato. Para quem é muito perdido no noticiário, Gusttavo Lima, assim com dois tts, é aquele cantor que vende milhões e chegou a ser preso por conta de uma investigação policial sobre um esquema de lavagem de dinheiro de bets. Ele deu uma entrevista para o site Metrópoles e se lançou candidato. E hoje é só dia 2 de janeiro de 2025. O Gusttavito também é amiguérrimo (não, darling, amiguérrimo não existe, o correto é amicíssimo, mas, né?) do Ronaldo Caiado. Gente, é Ronaldo mesmo? Sim, é Ronaldo. Dei um Google. Caiado é o governador de Goiás, que aliás também quer ser candidato a presidente em 2026, mas o Bolsonaro já está queimando o concorrente. Enfim, já tem gente dizendo que isso é só estratégia porque Gusttavo quer ser mesmo é ser senador por Goiás e aí já está fazendo marketing. Outros dizem que é pra proteger o amiguérrimo. Já o amiguérrimo disse para a Bela Megale que vê esse anuncio com muita normalidade, que Gusttavitto é um amigo pessoal e terá total respeito. Que gente mais amiga! Já o Gusttavitto deu a seguinte declaração para o Metrópoles: Conheço muita gente e, embora eu nunca tenha ocupado nenhum posto político, eu sou um empreendedor. Eu acho que posso ajudar, talvez mude de ideia até 2026, mas hoje a minha disposição está muito inclinada para me tornar um candidato à Presidência da República em 2026. Gusttavo Lima Cantor O agora pré-candidato já havia até dito (no ano passado) que iria se filiar ao PL do Bolsonaro, mas agora ninguém mais acredita que isso vá acontecer. E 2025 mal começou Por falar em 2026, quem já está se lançando para a eleição do ano que vem é Ricardo Nunes, o prefeito (agora não tão desconhecido) de São Paulo. Fontes quentíssimas contam que ele escolheu 4 ex-prefeitos para ocupar cargos de secretário já pensando em ser candidato a governador. Para ganhar, tem que ter apoio eleitoral nas bases dos municípios. Mas candidato mesmo é Paes, o Eduardo e prefeito influencer do Rio. Tomou posse prometendo liberar Ozempic pra geral!!!!! Até eu quero esse Ozempic aí. Tche tcherere no nosso dindim Da série "por que deputados e senadores querem esconder (e escondem) o que fazem com o dinheiro público das emendas parlamentares?": a novela continua. Vou atualizar para vocês porque não falei disso ainda neste ano. O supremo Dino DaSsilvaSsauro, o Flávio Dino, manteve os bloqueios das emendas do Lira, o nosso Arthurzito, e ainda bloqueou as emendas dos senadores. Ele liberou uma parte que foi enviada a título de verba de saúde para prefeituras. Já os adevogados do governo disseram que não era mesmo para liberar (em resposta ao Lira que tinha jogado a batata quente para o colo do Lula). Enfim, ainda é recesso e posso garantir que essa novela vai longe, BRASEW. Diplomata Por falar em novela, Nicolás, o Maduro mais alto ever de todo o planeta, vai tomar posse. O Brasil não reconheceu o resultado da eleição, mas diz que vai mandar um diplomata para a posse mesmo assim. (Não posso escrever diplomata que já fico nervosa em saber que a terceira temporada é só daqui dez meses. Entendedores entenderão). A justificativa é que o Brasil não cortou relações com a Venezuela. Então tá então, né? Mais notícias da gringa O que é esse rolê americano antes da posse do Donald Ronald Trump? (não, darling, Ronaldo é o Caiado, o Trump é só Donald mesmo). Olha isso. Um ex-milico fez um atropelamento em massa em Nova Orleans, outro ex-milico explodiu um carro do Musk Siberiano na frente do hotel do Trump em Las Vegas e ainda teve uma pessoa que disparou contra uma multidão em Nova York (detalhe: a multidão estava em um memorial para um adolescente que havia morrido justamente por conta de violência armada). Rolê aleatório. E um leitor que foi me dizer que era falta de respeito chamar os milicos de milicos. É como se alguém me chamasse de jornalistazinha de quinta, disse ele. E eu que amei a jornalistazinha de quinta faço o quê agora? Não larga a Tixa. Já viu, né? Você vai ter que ficar por aqui com a Tixa e chamar a galera toda para assinar essa news porque notícia não vai faltar em 2025. Eu nem mencionei, mas nesses dias ainda teve notícia de policial dizendo que tem que aniquilar a Natuza Nery (é sério? vamos seguir na violência?). Acorda, BRASEW. Você já conhece a Tixa News? 