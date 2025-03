Quarta-feira, 19/03/2025 Arte: Marcelo Chello A República de ladrão de celular Josette Goulart - TixaNews O projeto da isenção de Imposto de Renda para os mais pobres mal chegou no Congresso e o centrão já anda dizendo por aí que não vai concordar com a parte que prevê mais imposto para os mais ricos (ah, vá!). Imagina o que vai ser a PEC da Segurança que o Lula também quer enviar para o Congresso em breve e que vai mexer com as polícias dos governadores? Mas o Lula parece que quer ver prioridade no rolê (ele sabe que segurança pública vai ser um dos assuntos mais falados da eleição do ano que vem). Durante a inauguração de um hospital em Fortaleza ele saiu com essa: "A gente não vai permitir que a república de ladrão de celular comece a assustar as pessoas nas ruas desse país." Não quero dizer nada, companheiro, não é que vai começar a assustar, já está assustando e o governo já está aí há dois anos e não saiu muita coisa do papel. Boa parte da segurança pública é de responsabilidade de governos estaduais e municipais, mas a realidade é que o eleitor não sabe diferenciar essa parada. A polícia que mata Já que o assunto é segurança pública, curiosa a análise do argentino Pablo Nobel, que é marqueteiro do Tarcísio (o governador de São Paulo que se acha o Thor e aqui é chamado de Thorcísio), sobre quem será o sucessor caso o governador decida ser candidato a presidente. Preparem seus corações. Ele acha que será o Derrite, o secretário de Segurança Pública que fez parte da polícia que mata e foi afastado por excesso de mortes. Em entrevista para O Globo, Pablo disse: "Não acho. O discurso mais duro nessa área é o que o eleitor está buscando. Não vejo esse tema na casinha das fragilidades, mas sim na das oportunidades. A segurança pública hoje é o tema que corta transversalmente todas as classes sociais. As pessoas vão prestar atenção nesse assunto e, pela posição onde está, Derrite larga na frente em 2026." Ele disse ainda que uma boa chapa para presidente seria Tarcísio com Michelle Bolsonaro. Mulher, evangélica e carrega o nome Bolsonaro. Acho que nem em seus melhores sonhos Bolsonaro imaginou que seria escada para o estrelato de sua esposa. Publicidade Antônio Augusto/TSE Tentaram, mas não levaram Bem que as defesas de Bolsonaro, Braga Netto e do general Mário Fernandes tentaram afastar Xandão, Flávio Dino (aqui conhecido como DaSsilvaSsauro) e Zanin (o Cristiano que virou supremo) do julgamento da denúncia contra o ex-mito e outros sete golpistas, digo, denunciados, por golpe de Estado. Os ministros supremos já formaram maioria e não vai ter jeito. Lo siento! Os advogados argumentaram que Dino não poderia julgar Bolsonaro porque entrou com uma queixa crime contra nosso ex quando era ministro da Justiça. E Zanin porque era advogado de Lula e entrou com processo contra a chapa de Bolsonaro. O Braga Netto também tentou tirar o Xandão da relatoria de seu processo e também não conseguiu. Faltam ainda os votos de Nunes Marques e André Mendonça, os supremos indicados por Bolsonaro. Eles não conseguem mais mudar o resultado do julgamento, mas curiosa pra saber se vão entrar no espírito de corpo da firma. A fuga das galinhas Mais um capítulo da história da fuga das galinhas, digo, do Dudu Bolsonaro. O presidente da Câmara frigorífica, Hugo Motta dos conchaves, disse com todas as letras e mais algumas que o Brasil não tem hoje exilado político: "Nos últimos quarenta anos, não vivemos mais as mazelas do período em que o Brasil não era democrático. Não tivemos jornais censurados, nem vozes caladas à força. Não tivemos perseguições políticas, nem presos ou exilados políticos. Não tivemos crimes de opinião ou usurpação de garantias constitucionais. Não mais, nunca mais." As sem sorte O UOL revelou que 4 brasileiras investigadas pelo Supremo nos atos do 8 de Janeiro foram buscar asilo no governo Trump e estão presas no país para serem deportadas por terem entrado ilegalmente. Esqueceram que Trump não gosta de imigrantes. Heróis E o bolsonarista Filipe Barros assumiu a Comissão de Relações Exteriores da Câmara (que devia ser do Dudu, que fugiu para os States alegando que está sendo perseguido no Brasil). Filipe disse que a fuga de Dudu foi um "ato heroico". Claro, claro. Arte: TixaNews Tadin do Caiado Gusttavo Lima, aquele cantor, anunciou hoje que não vai mais se candidatar a presidente. Durou nem três meses a tal candidatura. O povo agora acha que vai ser ruim para a campanha do Caiado (o governador de Goiás que quer ser presidente). Caiado disse que teria Gusttavo com ele. Mas o Gusttavo anunciou sua saída do mundo político sem mencionar Caiado. "O meu objetivo é contribuir de outras formas, sem a necessidade de concorrer ou ser eleito para algum cargo público." Então tá. Publicidade Aprovaram as emendas O Senado aprovou hoje o projeto que ressuscita as emendas secretas do passado. Serão R$ 4,6 bilhões liberados neste ano. Só os municípios do Amapá, terra do Alcolumbre, a estrela de Davi do Senado, vão receber mais de meio bilhão de realezas. Forca Por falar em Alcolumbre, ele repreendeu o senador Plínio Valério do PSDB que falou em enforcar a Marina Silva (a ministra que aqui chamamos de DaSsilvaSsauro por que não resistimos a um Dino e um Silva sem o Ssauro). Ele disse que não iria pedir desculpas porque Marina disse que quem fala coisas como essa é um psicopata. Mais juros O Banco Central anunciou nova alta nos juros, que bateram nos 14,25%. Mas agora que o gostosão geral da República não está mais lá, ninguém viu o Lula reclamando dos juros. Nos Estados Unidos, o Banco Central de lá decidiu manter as taxas de juros (e não cortar). Motivo: O governo Trump trouxe muita incerteza para a economia e eles não sabem o que vai ser da inflação. É isso, Brasew. Vou ali tentar pegar um juro americano pra Tixa. Você já conhece a Tixa News? Política contada de um jeito leve e divertido é aqui com a Tixa, darling. Todo dia, ou melhor, toda noite, o que acontece na política brasileira chega no seu canal preferido com o boletim #éNoiteNaCidade. Clique em LEIA MAIS e venha nos conhecer, darling! Leia mais Quem faz a Tixa: Josette Goulart, Marcelo Chello, Juliana Souza e Pedro Vedovato. Publicidade Compartilhar essa edição