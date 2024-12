Quinta-feira, 26/12/2024 Arte: Marcelo Chello Acabaram com o feriadão do Arthurzito Josette Goulart Parece que virou oficialmente a "crise das emendas" e Lira, nosso Arthurzito da Câmara frigorífica, teve que interromper o feriadão para ir ter com o Lula. Pegou um avião e foi para Brasília chorar as pitangas sobre a decisão do Dino DaSsilvaSsauro, o supremo Flávio Dino, que suspendeu o vale-peru das emendas. Só sei que eu estou aqui tentando remendar o peru de Natal para aproveitar no Réveillon e fico sabendo que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso distribuiu vale-peru de 10 mil reais. 10 mil reais???????? Ninguém se revolta de ficar sem um vale-peru desse? Quero meu peru! Já conto do peru mato-grossense. Vamos ao Lira. Se você está perdido, porque afinal é fim de ano e você quer saber de qualquer coisa menos do peru do Lira que foi suspenso, eu te explico em duas linhas, talvez sete ou oito: Dino mandou os congressistas informarem qual deputado está mandando dinheiro, para qual lugar e para ser usado no quê (dinheiro das tais emendas. Entenda as emendas aqui no Para Os Perdidos). Coisinha básica da Constituição. O Congresso tentou driblar a transparência com uma manobra marota e Dino disse que aqui não, violão, e suspendeu o pagamento de R$ 4,2 bilhões. Ainda mandou a Polícia Federal investigar e deu cinco dias para o Congresso se explicar. Por isso, Lira se abalou das Alagoas para Brasília em plena semana de feriadão. (Deles, né, darling? Porque aqui continuamos trabalhando.) Lira também está convocando os líderes dos partidos, que assinaram o documento da manobra marota, para se reunirem e analisarem o que vão fazer. Estão tiriricas da vida com a tal investigação da Polícia Federal. A polícia vai investigar se a regra criada pelo Congresso, de que as emendas deveriam ser pagas mediante aprovação das comissões da casa, foi burlada. Só sei que chega 2026 e 2024 não acaba. Calma e tranquilamente, Arthurzito disse para a imprensa que todos os atos questionados por Dino (e pela imprensa) foram dentro dos acordos entre Executivo, Legislativo e de conversas com o poder Judiciário (queria ser uma mosca para saber quem foi esse Judiciário que ele conversou). Ele também disse que vai mandar um esclarecimento para o supremo Dino para esclarecer tudo. Sim, um esclarecimento que esclarece. Olha!!!!! Agora vai! Não sei o que o Dino vai achar, mas a Tixa aqui só queria saber uma coisa: por que os digníssimos deputados não querem dar transparência em como gastam o dinheiro do povo e ficam se escondendo atrás de esclarecimentos sem esclarecer sobre qual seria o problema de dizer qual deputado mandou que dinheiro para quem e por quê? Agradeceria muito, Arthurzito, ter essa dúvida sanada antes de começar um novo ano. Beijo, me liga. Tá tudo bem! O Padilha, o Alexandre que é ministro das relações nada institucionais, disse que o governo não vai recorrer da decisão do Dino. Mas é bem verdade que ele disse isso antes do Lira se abalar até o Palácio da Alvorada. Só sei que é preciso esclarecer que o supremo Dino já foi ministro de Lula, mas hoje é ministro supremo. E só sei que o governo não conseguiu aprovar o Orçamento para 2025, então vamos começar o ano cheio de notícias. Publicidade Arte: TixaNews O vale-peru de Mato Grosso Eu nem sabia da notícia do peru de Mato Grosso e quando vi, a notícia já era a de que a presidente do tribunal que liberou o mimo ganhou tanto penduricalho neste ano que seu salário foi de R$ 130 mil mensais. Foram 1,5 milhão de realezas líquido. Isso, darling, 130 mil realezas por mês e ainda aprovou um vale-peru de 10 mil . O nome da desembargadora é Clarice Claudino da Silva, e a informação foi publicada no Blog do Fausto, no Estadão. A propósito, o vale-peru contraria decisão do Conselho Nacional de Justiça (que teoricamente enquadra todo mundo da Justiça para que não tenha abusos). Quero ver o que vão fazer agora. O bom de ser juiz é que se você faz algo errado a pena é a aposentadoria (remunerada, claro). Quero me aposentar com meu vale-peru, BRASEW! Decreto das polícias E as notícias de policiais atirando em cidadãos não deram trégua nem no Natal. Virou pano de fundo para o decreto das polícias editado pelo presidente Lula há poucos dias, e que prevê uso de armas pelos puliça só em último caso. A bancada da bala não está curtindo o rolê, nem os governadores (mas que também não conseguem controlar suas próprias polícias que usam as armas em todos os casos). Já tem governador dizendo que vai para o Supremo para derrubar o decreto. Não se emenda E o ex-deputado federal Daniel Silveira? Aquele que apareceu quebrando a placa com o nome da Marielle, que ameaçou ministros supremos, que recebeu indulto do Bolsonaro, que foi liberado pelo Xandão e aí chegou o Natal descumpriu regras e voltou para a prisão, Tixa? Aff, esse mesmo, darling! Ele diz que estava no hospital e depois na casa da mulher, que o levou ao hospital. Só sei que a casa da mulher não estava no perímetro permitido pela tornozeleira eletrônica e Xandão mandou o ex-deputado voltar para o xilindró. Ah, detalhezinho: a secretaria de administração penintenciária contou que ele inclusive andou passeando em shopping por mais de hora. Arte: TixaNews Xandão e os milicos E Xandão também está trabalhando nesse feriadão, BRASEW. Brasília está agitada. O ministro supremo deu 48 horas para o Exército explicar a festa do caqui que virou o Comando Militar do Planalto e do Leste com visitas diárias aos kids pretos, presos dentro do inquérito do golpe. O próprio regulamento dos milicos impede visitas diárias. O Braga Netto, o ex-ministro do Bolsonaro, ex-general, recebe visitas só nos dias permitidos mesmo. Por falar em Brega Netto, Xandão disse que ele vai ter que continuar preso porque a defesa não apresentou nenhum argumento convincente para libertá-lo. Não vai ter vale-peru de Réveillon. Google botando pânico E o Google que está botando pânico na galera dizendo que a cotação do dólar chegou a R$ 6,38 em dia que nem sequer teve mercado. Os advogados do governo pediram explicações do motivo pelo qual o Google não informa as cotações oficiais do Banco Central brasileiro. O Google já tirou a cotação fake do ar. E esperamos voltar amanhã só no modo retrospectiva porque chega de notícia nova, né? Teve até avião de passageiros caindo no Cazaquistão e que parece que foi atingido pelos russos. Socorro, BRASEW. Publicidade Você já conhece a Tixa News? Política contada de um jeito leve e divertido é aqui com a Tixa, darling. Todo dia, ou melhor, toda noite, o que acontece na política brasileira chega no seu canal preferido com o boletim #éNoiteNaCidade. Clique em LEIA MAIS e venha nos conhecer, darling! Leia mais Compartilhar essa edição