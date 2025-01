Segunda-feira, 06/01/2025 Arte: Marcelo Chello Ainda Estou Aqui, BRASEW! Josette Goulart - TixaNews Nanda! Nanda! Fernandaaaaa! Esse era o Selton Mello (e o resto do Brasew) enquanto Fernanda Torres subia o palco para ser a maior do Brasil na madrugada de segunda. Melhor atriz com o filme Ainda Estou Aqui, sobre os crimes da ditadura. Ditadura que aconteceu como? Com golpe. E golpe te lembra o quê? 8 de Janeiro. E vai ter atos do 8 de Janeiro, BRASEW. E hoje é o quê? 6 de janeiro. E quem pode dizer "ainda estou aqui"? Ele, Donald Trump. Ele ainda está aqui (ou lá). E teve atos do 6 de Janeiro (não aqui. Lá). Não entendeu nada? Eu ainda estou aqui para te explicar. Só o que tenho a dizer sobre Fernanda Torres é "ma-ra-vi-lho-sa". Sem mais. Pois parece que Bolsonaro também ficou sem palavras. Não disse nada sobre a primeira artista brasileira a ganhar um Globo de Ouro de melhor atriz (Fiquei com a sensação de que Bolsonaro não está mais aqui). Só o que nosso ex fez foi repostar um vídeo sobre sei lá que problema na "indústria das balsas" em Goiás. Bolsonaro então reclamou que o governo Lula não investe em infraestrutura. E arrematou: "Enquanto isso, a Rouanet?" E o que a Rouanet tem a ver com a indústria das balsas, Tixa? Nada, darling. Por isso, todo mundo achou que era uma crítica ao filme da Fernandinha. Mas a verdade é que a Rouanet tampouco tem algo a ver com o filme do Walter Salles (não se perca, o Walter Salles é o diretor do filme em que a Fernanda Torres era a atriz principal e que foi premiada no Globo de Ouro). Ainda Estou Aqui não teve nenhum dinheiro da Lei Rouanet. Só sei que os bolsonaristas radicais também não curtiram nem um pouco a vitória da Fernanda. Sabe como é, o filme era sobre Rubens Paiva e o Bolsonaro já cuspiu no busto do Rubens Paiva. (E sabe como é, eles dizem que não teve ditadura. E o Rubens Paiva foi vítima da ditadura, foi morto e torturado pelos milicos e sua morte escondida por 40 anos.) Já a Fernandinha (Nanda só para os íntimos) deu entrevista para a GloboNews dizendo que os progressistas (o povo da esquerda) precisam começar a entender a extrema direita. "Existe algo mudando no mundo e a gente tem que aprender a lidar com isso." Esta foi Fernandinha dizendo que não achava mais estranho Donald Trump estar de volta ao poder. Publicidade Estou mesmo, Tixa! Arte: TixaNews Trump ainda está aqui E é assim, com essa deixa que vamos para a nossa próxima notícia: os atos do 6 de Janeiro de 2025 nos Estados Unidos (bem diferente da quebradeira e mortes que aconteceram há 4 anos, quando Trump não admitiu a derrota para o Biden). Donald Trump foi diplomado pelo Congresso como novo presidente americano. E pelas mãos de quem? Da Kamala Harris, aquela que concorreu com ele e não ganhou. Kamala ainda é vice de Biden e lá nos Estados Unidos o vice é presidente do Senado, responsável por diplomar o presidente eleito. 8 de Janeiro ainda está aqui E se teve atos de 6 de Janeiro nos Estados Unidos, vai ter atos de 8 de Janeiro por aqui também. Lula quer fazer um ato para rechaçar os atos golpistas de dois anos atrás. Ele quer que todos os Poderes estejam lá, mas Lira, nosso Arthurzito que ainda está lá no comando da Câmara frigorífica, parece que não vai comparecer. Já o futuro novo presidente da Câmara, Hugo Motta, também parece que não vai. E sobre o 8 de Janeiro, o chefe da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, mandou o recado sobre o indiciamento da galera do golpe em entrevista para O Globo. "Ninguém foi indiciado por tentativa de homicídio ou qualquer outro motivo que não por golpe de Estado." É que o pessoal diz que pensar em matar não é crime. Para quem não lembra, a PF indiciou a galera que planejava executar o Xandão, envenenar o Lula e arquivar o Geraldo Alckmin. E a Justiça Militar não quer saber de se intrometer no rolê. Mandou para o Supremo um inquérito que investiga quatro coronéis do Exército pela suspeita de elaboração de uma carta para pressionar o comando das Forças Armadas a aderir ao golpe. E o povo ainda está aqui O que o povo acha do golpe? A pesquisa Quaest divulgada hoje sobre o que as pessoas acham da tentativa de golpe do 8 de Janeiro foi surpreendente. O percentual dos apoiadores de Bolsonaro que afirmam que ele teve envolvimento no golpe triplicou. Já entre os apoiadores de Lula que acham que Bolsonaro teve algo a ver com o rolê caiu 19 pontos percentuais. Estou impressionada. Os números foram assim: 37% dos que declararam voto em Bolsonaro em 2022 dizem que ele teve influência no 8 de Janeiro (esse percentual era de 13% em 2023). Entre os apoiadores de Lula, 79% acreditavam nisso lá em 2023, agora são 60%. Tucano se afogando num copo d'água Arte: TixaNews Os tucanos logo não estarão mais aqui E quem ainda está por aqui, mas pelo visto não por muito tempo, é o PSDB. Os tucanos estão em extinção. O Estadão hoje deu duas notícias sobre o fim. Em uma delas, líderes do PSDB contaram que estão estudando fundir o partido com o PSD do Kassab. Horas depois o líder do MDB, Baleia Rossi, correu dizer que eles também estão no páreo para extinguir os tucanos, digo, pra fazer uma união. Gusttavo Lima não sabe se está aqui Ciro Nogueira, aquele mega cacique do PP (o que é senador e foi ministro do Bolsonaro), disse para O Globo que se o Gusttavo Lima quiser ser presidente tem que ter o apoio do Bolsonaro. Então fica assim então. Publicidade Sidônio já está aqui E o Sidônio, o marqueteiro da campanha de Lula, já está até com equipe lá na Secretaria de Comunicação. Foi-se o Pimenta com as compras. A violência também ainda está aqui E a violência gratuita por aí? Um guarda-civil municipal simplesmente matou um secretário-adjunto da Prefeitura de Osasco (na Grande São Paulo), à queima-roupa, dentro da prefeitura. Socorro, BRASEW. A violência também ainda está aqui. (Que o diga o povo da periferia que até hoje vive a realidade da Eunice Paiva e nem é mais ditadura.) E não se preocupem, a Tixa continuará aqui, BRASEW. Chama o povo todo.