Anistia? Agora não. Anistia? Agora? Vamos deixar pra depois, quem sabe? Foi mais ou menos assim que o atual dono da Câmara frigorífica, Hugo Motta, conduziu uma reunião de três horas com os líderes dos partidos. E os tais líderes concordaram que agora é melhor não. E assim o projeto de lei da anistia ficará para outro momento. Huguito não vai pautar o assunto e todos vão "discutir melhor o mérito da questão". Foi praticamente um pedido de vista, né? O projeto de lei da anistia é aquele que os bolsonaristas querem votar com urgência, perdoando os golpistas do 8 de Janeiro —e que também poderia aliviar a barra do Bolsonaro. Os líderes chegaram à conclusão de que é preciso amadurecer o texto para evitar um perdão irrestrito, já que quem financiou o golpe ou depredou patrimônio público não pode ser perdoado. Só os líderes do PL (partido do Valdemar Voldemort, que o Bolsonaro acha que é dele) e do Novo foram a favor de pautar. Antes dessa reunião, Motta fez um bem-bolado com partidos de centro e esquerda em outro encontro —para o qual, por acaso, o PL não foi convidado. Mas ele garantiu que o diálogo continua aberto para encontrar uma solução para essa treta. Mas a gente já tinha cantado essa bola por aqui, né? Gleisi Hoffmann "Narizinho" falando em redução de pena, Gilmar Mendes flertando com progressão... Temos mais um ministro de Davi? enrolado Frederico de Siqueira Filho, atual presidente da Telebras, agora é o novo ministro das Comunicações —depois que Pedro Lucas deu um não pra Lula, como a gente contou aqui. A coluna da Malu Gaspar, em O Globo, puxou a capivara do moço e descobriu que ele é alvo de uma ação de improbidade administrativa desde 2020, movida pelo Ministério Público de Pernambuco. E qual a treta, Tixa? Irregularidades na contratação de uma empresa de engenharia da qual o ministro é sócio, por uma cidade do litoral pernambucano —onde o irmão dele era secretário de Finanças. Além disso, botou o primo da esposa como seu chefe de gabinete na Telebras, com salário de 30 mil dinheiros por mês. Eita ministério zicado, hein? Só aparece gente enrolada pra controlar! Aff... Kd meu dinheiro? Depois da megaoperação que escancarou a fraude nas aposentadorias, o governo disse que vai ressarcir integralmente toda a grana descontada ilegalmente dos aposentados e pensionistas. É o mínimo a se fazer, né, BRASEW! Na comunicação, o Janones já deu o tom da esquerda: botar a culpa no Bolsonaro e dizer que foi o Lula que mandou investigar. Afinal, a fraude começou lá atrás. Mas a galera da direita insiste em lembrar que os casos explodiram mesmo foi nos dois primeiros anos do governo Lula. E corre à boca pequena que o Lula tá sob pressão para mandar o Carlos Lupi passear. Lupi, que é ministro da Previdência Social, indicou o agora ex-presidente do INSS —demitido ontem por Lula. E detalhe: não demitiu imediatamente quando Lula pediu. Lupi segue no modo egípcia: fazendo a estátua. Depois de intimado, Bolsonaro deu uma piorada Ah não, Tixa! Sim, darling. Bolsonaro deu entrevista na segunda-feira e fez uma live na terça dizendo que iria tirar a sonda e talvez recebesse alta na próxima segunda. Xandão viu a live e mandou uma oficiala de justiça ao hospital entregar uma intimação: o ex tem 5 dias para apresentar defesa no processo do golpe de Estado. Se tá fazendo live, pode receber documento, né? Claro que ele fez o teatrinho básico, se dizendo perseguido e vítima do Supremo —e ainda constrangeu a servidora usando indevidamente a imagem dela que foi lá só entregar o papel. No dia seguinte, o boletim médico veio dizendo que ele teve piora nos exames hepáticos e aumento de pressão. E claro: o próprio Bolsonaro postou tudo nas redes. Ah! E a tal live? Um fiasco. Durou duas horas e não chegou a mil pessoas assistindo. Nem no canal do YouTube do Flavitcho com mais de 650 mil inscritos! No dia seguinte: só 16 mil views. Vai ter que investir em tráfego pago, talkey? À la Al Capone A mesa diretora da Câmara frigorífica cassou o mandato do deputado Chiquinho Brazão. Sim, darling, aquele acusado de ser o mandante do assassinato de Marielle Franco. Calma! Ele não foi cassado por isso. Mandaram ele passar no RH por excesso de faltas. Tá bom, ele faltou porque está preso, MAS... vamos combinar, né, dona Mesa Diretora? E o processo de cassação pelo crime? Nada ainda. Aff! Arte: TixaNews Para fechar: esteje preso Xandão determinou agora à noite a prisão de Fernando Collor (sim, o ex-presidente e caçador de Marajás). Motivo: condenação na Lava Jato a 8 anos e 10 meses de prisão por ter embolsado mais de R$ 20 milhões em propina entre 2010 e 2014, em negócios bem suspeitos com a BR Distribuidora. Collor tentou recorrer, mas deu ruim. A prisão já deve sair a qualquer momento. Xandão ainda pediu para Barroso —o supremo mor— levar o caso ao plenário do STF, para ver se os coleguinhas confirmam a decisão. Vou me prender na minha cama, BRASEW. Boa noite!