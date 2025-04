Segunda-feira, 07/04/2025 Arte: Marcelo Chello Anistia: doing the Egyptian Josette Goulart - TixaNews Bolsonaro foi para a Paulista falar em inglês sobre coup d'etat, popcorns e icecream na esperança de que a anistia repercutisse mundialmente. Mas o fato é que nem Hugo Motta, o dono da Câmara frigorífica que anda pra cima e pra baixo querendo mostrar que tudo por aí tem H, se sensibilizou. Huguito mandou a egípcia nesta segunda-feira. Quem dirá o resto do mundo, que só está pensando em Donald Trump e nas suas tarifas. Vamos para o resumo da política mais esperado do dia. Está no ar o #éNoiteNaCidade, BRASEW. (Primeiramente queria dizer que meu nível de inglês não acompanhou o discurso de Bolsonaro e o Google me disse que coup d'etat é francês. Just saying.) O Flavitcho Bolsonaro, o filho 01, senador, deu a real sobre do que se trata a anistia que Bolsonaro tanto defende. Eis o que Flavitcho disse lá no X-Twitter. "E você, vai abandonar o Bolsonaro agora? Depois de tudo que ele já sofreu por nós, o mínimo que podemos fazer é estar ao seu lado, justamente no momento mais difícil, e lotar a Av. Paulista." Publicidade Mais candidato que gente Então, agora que está esclarecido pelo próprio Flavitcho, que anistia é a anistia de Bolsonaro, vamos falar da manifestation na Paulista. Eu apostaria dinheiro que foi o comício com mais candidato a presidente por metro quadrado da história, darling. Era o Zema, era o Caiado (que tinha brigado com Bolsonaro), era o Tarcísio, era o Ratinho Júnior, era a Michelle Bolsonaro e era o próprio Bolsonaro (ele ainda garante que vai ser candidato mesmo estando inelegível). Todos querem ser presidente, BRASEW. Todo mundo apoiando a anistia. Mas, porém, todavia, entretanto, contudo, o Datafolha mostra que ainda 56% dos brasileiros são contra a anistia. Mas esse percentual já foi mais de 60%. Deve ser efeito da moça do batom, condenada pelo Xandão a 14 anos de prisão e que a galera está dizendo que foi abuso. Tarcísio, o governador de São Paulo que se acha o Thor e que por aqui é o Thorcísio, disse que anda falando com Motta, o homem dos Conchaves da Câmara frigorífica. Huguito hoje mostrou que não está muito afim de tocar o assunto, não. Deixou claro que tem pauta mais importante para ser votada no Congresso (claro que politicamente tudo pode mudar em segundos, mas ultimamente o Congresso anda de bem com Lula). Motta não parece querer anistia, mas falou em discutir o tamanho das penas (alô, Xandão). Muita calma nessa hora Por falar em Motta, ele realmente parece tocado pelo governo Lula, depois da viagenzinha de 30 horas ao Japão junto com o presidente. Ele disse hoje, em evento na associação comercial de São Paulo, que vai receber amanhã a PEC da Segurança e olha o carinho: "Eu vejo que hoje, infelizmente, no Congresso, há muito preconceito. 'Não presta porque vem do governo'. Nem se conhece o texto e já estamos dizendo que não presta? Vamos ter calma." Arte: TixaNews The book is on the table, Xandão E já que a moda do momento é o inglês, Xandão foi brindado com uma matéria gigante na renomada revista americana New Yorker. Título: O juiz brasileiro enfrentando a extrema direita digital. Basicamente a matéria fala do Xandão, como a direita está usando o rolê e a questão da regulação das redes sociais. E temos declarações de impacto? Ô se temos. "Inicialmente, os algoritmos foram aprimorados com propósitos econômicos, para atrair consumidores. Depois as pessoas perceberam o quão fácil era redirecionar isto em prol do poder político. (...) Se Goebbels fosse vivo e tivesse acesso ao X, estaríamos perdidos. Os nazistas teriam conquistado o mundo." E teve mais: "[As big techs] desejam criar uma nova Companhia das Índias Orientais e controlar o mundo. Elas não querem respeitar a jurisdição de nenhum país, porque, na verdade, elas buscam se tornar imunes às nações." E sobre os bolsonaristas fazendo aquele movimento de derrubar o Xandão via Trump, via Estados Unidos? Eis o que Xandão tem a dizer: "Se eles enviarem um porta-aviões, veremos. Se o porta-aviões não chegar ao Lago Paranoá, isso não influenciará a decisão aqui no Brasil." Sobre o julgamento de Bolsonaro praticando golpe de Estado? Ele disse que não pode comentar porque vai julgar o caso. Só quero dizer que para quem não fala com a imprensa, Xandão falou e falou e falou (em vários dias diferentes). The book is on the table, Lula Até o Lula apareceu na matéria, mas como coadjuvante. "Na Europa, metade dos vinte e sete países já tem regimes autoritários de direita. Na América Latina, vemos que os movimentos antidemocráticos e anti institucionais também estão crescendo, e metade da sociedade é a favor disso." E essa daqui? O Estadão revelou hoje uma gravação da Anne Moura, secretária nacional de Mulheres do PT, em que ela pede que recursos públicos de um projeto de capacitação profissional do Ministério da Cultura fossem desviados para sua campanha eleitoral, que aconteceu em 2024. Um trocado de R$ 1,2 milhão. O Estadão também diz que na gravação, feita por um ex-aliado da secretária, ela menciona que os comitês de cultura criados pelo governo foram utilizados para favorecer campanhas políticas em 2024. O orçamento desse programa é de quase R$ 60 milhões. O Ministério da Cultura disse que suspendeu os recursos para apurar se teve irregularidade. Já Anne disse que as falas estão tiradas de contexto. Se segura, BRASEW. Publicidade Arte: TixaNews Trumpices Trump taxou todo mundo. A China contra-atacou: "Ok, vamos taxar também". Aí, o Trump atacou o contra-ataque e disse que ia aumentar a taxa da China. Só sei que teve até editorial em jornal oficial do Partido Comunista Chinês dizendo que Pequim não está mais "se iludindo" com a possibilidade de um acordo. Basicamente, darling, a China está dizendo que vai para a guerra. E eu aqui só doing the egyptian, BRASEW. Você já conhece a Tixa News? Política contada de um jeito leve e divertido é aqui com a Tixa, darling. Todo dia, ou melhor, toda noite, o que acontece na política brasileira chega no seu canal preferido com o boletim #éNoiteNaCidade. Clique em LEIA MAIS e venha nos conhecer, darling! Leia mais Quem faz a Tixa: Josette Goulart, Marcelo Chello, Juliana Souza e Pedro Vedovato. Compartilhar essa edição