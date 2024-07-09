Segunda-feira, 15/09/2025 Arte: Marcelo Chello Anistia ou Papuda? Josette Goulart - TixaNews A República segue dominada por um assunto: o que acontece agora que Bolsonaro foi condenado? Teve de tudo nos últimos dias. Valdemar dizendo que nosso ex planejou, sim, um golpe (depois disse que foi mal interpretado). Kassab dizendo que apoia a anistia (mas não deixou claro que anistia seria essa). O supremo Gilmar Mendes falando que o voto do Fux foi prenhe de incoerências. Lula escrevendo no The New York Times. Dudu dizendo que quer ser o candidato. O governo Trump ameaçando o Supremo com novas sanções e o Supremo ameaçando que vai responder com a Papuda. E o amigo do Dudu dizendo: se rolar a Papuda vai ser uma pena, mas cada um que lute. Socorro, BRASEW. Haja resumo. Comecemos pelos Estados Unidos da América. Marco Rubio, que é o secretário de Estado, chefe da diplomacia americana, e que, no fim das contas, é a pessoa que tem imposto sanções contra os ministros supremos, foi para a Fox News dizer que vai haver, sim, uma resposta dos EUA por causa da condenação do nosso ex. "Faremos alguns anúncios na próxima semana, ou algo assim, sobre quais medidas adicionais pretendemos tomar." Então tá. Como bem notou o Guga Chacra, nem Rubio, nem Donald Trump falam de Lula quando falam de medidas de sanção. Vai ver eles acham que Xandão é o presidente do Brasil. Só sei que pipocou nas colunas o recado do Supremo: se o governo Trump continuar com essa história de sanção, só o que vai conseguir é que Bolsonaro acabe na Papuda. Os ministros supremos ainda vão decidir como Bolsonaro vai cumprir sua pena. Eles podem escolher da prisão domiciliar ao cumprimento da pena na Papuda. Bolsonaro que lute Aí o amigo do Dudu, Paulo Figueiredo, neto do ex-ditador Figueiredo, e que está lá nos States fazendo lobby pelas tarifas e pelas sanções, mandou essa para o colunista Igor Gadelha, do Metrópoles, sobre Bolsonaro ir para a Papuda: "Que pena para o Bolsonaro? Mas os EUA não negociam com terroristas, mesmo que eles tenham reféns. As medidas continuarão vindo. Essa estratégia de fazer reféns não acabou bem para o Hamas, então não recomendo este curso de ação." Contem aí pra Tixa, algum leitor acha que dá mesmo para comparar o Supremo com o Hamas? E vale sacrificar nosso ex desse tanto? Publicidade Xandão, o sancionado O Xandão, no momento, quer mesmo é saber por que os policiais que foram levar Bolsonaro ao hospital para fazer exames no domingo deixaram nosso ex ficar parado uns cinco minutos na frente do lugar com bolsonaristas gritando "anistia já" e cantando o Hino Nacional. Afinal, Bolsonaro está em prisão domiciliar, e presos não podem ficar fazendo esse tipo de coisa. Xandão, o moderado E olha como Xandão agora é um moderado. Deixou a Débora do Batom (que usou batom para escrever "Perdeu, Mané" na estátua da Justiça) cumprir o resto da pena em prisão domiciliar. Ela foi condenada a 14 anos de prisão, cumpriu dois na prisão e agora foi liberada para usar tornozeleira. Lula, para não ficar assim tão de fora do noticiário, escreveu artigo para o NYT Só faltou dizer "beijo, me liga" para o Trump. O presidente disse que entende o Trump querer proteger sua indústria, mas não pode ser injusto com o Brasil, já que as tarifas para produtos americanos são baixas, a maioria é tarifa zero, e o Brasil mais compra do que vende para os Estados Unidos. Ah, e claro, falou da tal soberania. Ah, o Dudu! Dudu Bolsonaro, como vocês que leem a Tixa sabem, está numa fase que adora falar com a imprensa, passar offs e essas coisas (sim, darling, mudou o modus operandi). A mais nova saiu na Bela Megale: os planos de Dudu para ser candidato a presidente. Ele acha que pode se beneficiar de uma anistia (gente otimista é outra história, né?) e também que pode sair do PL para ser candidato. O Valdemar sincerão O grande entrave para Dudu Bolsonaro tem nome e dois sobrenomes: Valdemar Costa Neto. O dono do PL e presidente do partido que abriga Bolsonaro saiu com uma nova no fim de semana ao defender nosso ex: ele planejou o golpe, mas não deu o golpe, então não é crime. Foi aquele auê, afinal de contas, a lei prevê que só tentar o golpe já é suficiente para ser condenado. Aí, nesta segunda, ele soltou uma notinha dizendo que não foi bem isso que ele quis dizer. Ah, bom, então tudo certo. Anistia já ou mais tarde? O Congresso segue discutindo um projeto de anistia para livrar Bolsonaro. Mas, porém, todavia, entretanto, contudo, as notícias dão conta de que os líderes da Casa estão mesmo é batendo papo com o Supremo. Já foram vários os ministros supremos que disseram que, se tiver anistia e o caso for parar na Justiça, eles vão declarar a inconstitucionalidade. O que está ganhando mais força mesmo é um projeto de redução de penas. Parece que, com isso, o Supremo pode viver. Só sei que Huguito Motta, presidente da Câmara, já colocou na conversa com os supremos um bem bolado: anistia meia-boca com PEC da blindagem (aquela para proteger deputados). Publicidade Oi, Gilmar Nosso decano máximo do Supremo, Gilmar Mendes, resolveu ir para cima do voto do Fux ao vivo, em cores e publicamente: "prenhe de inconsistências". Como Fux conseguiu absolver Bolsonaro e condenar Mauro Cid e Braga Netto? Ninguém conseguiu entender muito como o ajudante de ordens e o candidato a vice na chapa de Bolsonaro, além de ministro da Casa Civil e da Defesa, poderiam ser culpados de um golpe e o capitão deles estar de fora. Muita traição, né, gente? O outro recadinho do supremo Gilmar, caso algum congressista não tenha entendido os recados dados durante o julgamento de Bolsonaro: perdão não se aplica a crimes contra a democracia. Kassab ameaça Kassab, o Gilberto, dono do PSD e de centenas de prefeituras Brasil afora, estava no mesmo evento que Valdemar durante o fim de semana. E lá falou que apoia, sim, a anistia (mas ninguém sabe que anistia seria essa. Com ou sem Bolsonaro).

Para a eleição, a análise de Kassab é a de que Lula está perdendo os votos dos eleitores de centro e que vai ganhar as eleições quem tiver um projeto que una o centro e a direita. Basicamente, Kassab está dizendo que está na hora de largar Bolsonaro de vez. Bença, painho O Tarcísio anda querendo, pelo visto, ir pegar a bênção do Bolsonaro. Pediu ao Xandão para ir visitá-lo nesta terça. Xandão disse que permite a visita, mas só no dia 29. Até lá, tudo pode acontecer. Por isso, Dudu anda se esperneando e dizendo que ainda quer ser o candidato. Socorro, BRASEW. Voltamos amanhã com mais notícias.




