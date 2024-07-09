Sexta-feira, 22/08/2025 Arte: Marcelo Chello As lutas de Xandão Josette Goulart - TixaNews Hoje estamos naquele dia delícia de reacts com as declarações que tomaram conta desta sexta-feira. É Xandão no Lide do Doria (no Rio, e não no estrangeiro). É o supremo André Mendonça dando aquela cutucada no Xandão no Lide do Doria. É o Marcos do Val chamando o Xandão pro ringue. É a defesa de Bolsonaro dando uma chance (com argumentos) para o Xandão poder dar aquela aliviada e não mandar nosso ex para a prisão. Vamos ao jornalismo declaratório. Marcos do Val, senador "E, se eu tiver que sair do Brasil, Alexandre, eu vou. Sou cidadão europeu e americano. É claro que eu vou sair. Tenta segurar um cidadão americano, não tem como. Vai comprar essa briga? Quer comprar mais essa briga?" O senador foi para a Disney mesmo com seu passaporte apreendido pelo Supremo. Ganhou uma tornozeleira eletrônica quando voltou. Agora fez uma live numa rede social, apesar de o Xandão ter proibido que ele fizesse isso. É, Xandão, não está fácil para ninguém. Xandão, ministro supremo indicado por Temer "Aqueles que tentarem [usar método de ditador] no Brasil serão responsabilizados. Não se pode atentar contra a democracia e, se der certo, é uma ditadura. Se não der certo, desculpa." Oi, Xandão, viu o Marcos do Val ali em cima? André Mendonça, ministro supremo indicado por Bolsonaro "O bom juiz deve ser reconhecido pelo respeito, não pelo medo, e por decisões que gerem paz social, e não caos, incerteza e insegurança." Acho que foi com o Xandão isso daí. Xandão, de novo "Juiz que não resiste à pressão, que mude de profissão." Acho que essa foi para o Andrezito, o Mendonça. Publicidade Advogados de Bolsonaro "Tanto não há confusão entre o aplicativo de mensagens e as redes sociais que, em outras situações, essa diferença acabou por ser registrada nas decisões judiciais. É o que aconteceu, por exemplo, no INQ 4.921, quando Vossa Excelência determinou 'a oitiva de especialistas em monitoramento de grupos de apoiadores de Jair Bolsonaro nas redes sociais e nas plataformas de mensageria WhatsApp e Telegram' —duas coisas absolutamente diversas, portanto." Os advogados de Bolsonaro dizem que WhatsApp não é rede social, por isso, nosso ex não desobedeceu o supremo Xandão. E notem que a defesa tenta dar algum argumento para que o Xandão não tenha que partir para o "teje preso" de Bolsonaro, usando argumentos do próprio Xandão. Se agarra, Xandão. Sim, eu sei, Bolsonaro já está preso, mas em casa. E podendo receber mil visitas. O massacre de Bolsonaro "O pior é que uma transferência de dinheiro para sua esposa, de valores com origem lícita, foi anunciada, com base 'em fontes', como um indício de lavagem de dinheiro. É necessário presumir que os investigadores sabem o que é o crime de lavagem, que determina origem ilícita e não se consubstancia com depósitos, via Pix, para familiares. Então, o objetivo é o massacre. A desmoralização. Ou seja, é 'lawfare' em curso." Os advogados do nosso ex falam em massacre, na defesa que protocolaram no Supremo na noite desta sexta. E seguem: "Tal pedido [de asilo] não se materializou. Fato é que, com ou sem o rascunho, o ex-presidente não fugiu. Pelo contrário, obedeceu a todas as decisões emanadas. Respondeu à denúncia oferecida, compareceu a todas as audiências, sempre respeitando todas as ordens do Supremo. E foi preso em casa. A esta altura, falar em fuga para 'impedir a aplicação da lei penal' parece não ter o menor cabimento." Hola, ¿qué tal? Os advogados de Bolsonaro mostrando como nosso ex se comportou depois que rascunhou o pedido de asilo para o Milei. "O objetivo, convenhamos, foi alcançado: manchetes no Brasil e no exterior anunciando que o ex-presidente planejou uma fuga. Nada mais falso, mas nada mais impactante, sobretudo a pouco mais de dez dias do julgamento." Tarcísio, o governador de São Paulo "Não vindo Eduardo, temos excelentes nomes." O pessoal achou que foi uma alfinetada, depois que o zap do Bolsonaro mostrou que Dudu estava fazendo de tudo para derrubar Tarcísio de qualquer possibilidade de ser candidato a presidente. Paulo Gonet, procurador-geral da República "Tagliaferro, de maneira livre, consciente e voluntária, no período compreendido entre 15/5/2023 e 15/8/2024, violou sigilo funcional, ao revelar à imprensa e tornar públicos diálogos sobre assuntos sigilosos, que manteve com servidores do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral na condição de assessor-chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE, para atender a interesses ilícitos de organização criminosa responsável por disseminar notícias fictícias contra a higidez do sistema eletrônico de votação e a atuação do STF e TSE, bem como pela tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado democrático de Direito." Trecho de denúncia enviada pelo procurador nada amigo-geral da República para o Supremo contra o ex-assessor do Xandão. O tal Eduardo Tagliaferro se empirulitou para o lado bolsonarista e anda fazendo mil denúncias. Publicidade Trumpices E vocês viram que o governo dos Estados Unidos vai comprar 10% da Intel, aquela gigante dos chips? Estatização que chama, né? Taí, não temos jornalismo declaratório para esta parte. Mas gostaria muito de ter uma declaração do Tarcísio sobre essa estatização. Uma declaração do Paulo Guedes. E até uma declaração conjunta da Faria Lima. Mais uma O supremo Gilmar Mendes votou para soltar Robinho. Ah, pera, isso não é política. Chega, BRASEW, antes que apareçam uns fantasmas. Você já conhece a Tixa News? Política contada de um jeito leve e divertido é aqui com a Tixa, darling. Todo dia, ou melhor, toda noite, o que acontece na política brasileira chega no seu canal preferido com o boletim #éNoiteNaCidade. Clique em LEIA MAIS e venha nos conhecer, darling! Ah, e também corre seguir a gente pelo @tixanews em todas as redes! Leia mais Quem faz a Tixa: Josette Goulart, Marcelo Chello e Juliana Souza. Compartilhar essa edição



