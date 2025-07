Segunda-feira, 21/07/2025 Arte: Marcelo Chello As novas ameaças de Dudu Bolsonaro, Nikolas e Xandão Josette Goulart - TixaNews O supremo Xandão acordou hoje dando esclarecimentos: Bolsonaro não pode dar entrevistas se os jornais forem postar o conteúdo nas redes sociais, sob o risco de ser preso. Oi? (Logo, vai ser difícil dar entrevista.) Bolsonaro então cancelou uma entrevista ao portal Metrópoles, mas à tarde foi ao Congresso Nacional e mostrou sua tornozeleira para quem quisesse tirar fotos ou filmar. Ele ainda disse que a tornozeleira é uma humilhação e que só acredita na lei de Deus (eu tomaria um cuidado extra com a lei de Deus). Resultado: tudo foi parar nas redes sociais e, nesta segunda-feira à noite, Xandão mandou os advogados de Bolsonaro explicarem o rolê. Esta foi a ameaça de Xandão: a prisão. Já Dudu Bolsonaro e Nikolas Ferreira partiram para outra linha de ameaças contra o Brasil: não vai ter eleição. Oi? (É muita gente poderosa, hein, BRASEW?) Dudu Bolsonaro disse em entrevista à CNN no sábado que, se a crise institucional não se resolver (leia-se: seu pai ter anistia), não vai ter eleição em 2026. Senhor!!!! E hoje foi a vez de Nikolas Ferreira fazer a mesma ameaça, só que em entrevista à Jovem Pan: "Se a gente não tomar uma decisão agora de frear a tirania, nós não teremos eleição". Eu só sei que comprei pipocas novas, com caramelo, porque né? Publicidade Deputado again E Dudu Bolsonaro voltou hoje a ser deputado federal. Mas ele seguirá nos Estados Unidos. Nunca é demais lembrar que Dudu agradeceu as tarifas do Trump e garante que está fazendo todo o lobby que pode nos States. Dudu tinha dito que poderia renunciar ao mandato, mas deve ter caído a ficha de que isso poderia torná-lo inelegível. Agora ele vai tentar outras estratégias. Já estão falando até em ele virar secretário em algum governo estadual ou municipal. Como voltou a ser deputado, Dudu também voltou a receber salário. Mas, segundo o próprio deputado, ele está impedido de fazer Pix nas suas contas porque Xandão teria as bloqueado (mas o processo é sigiloso e não há informação oficial do Supremo). Para os Perdidos: Eduardo Bolsonaro é investigado em inquérito no Supremo sobre sua atuação nos bastidores da política americana para pressionar o governo do miguxo Trump a tomar medidas contra os ministros. Foi neste mesmo inquérito que Bolsonaro sofreu um revés na sexta-feira, acusado de atentar contra a soberania, e passou a usar a tornozeleira eletrônica. Dudu não se ajuda muito no quesito provas contra si mesmo e, na tal entrevista da CNN, fez nova ameaça ao Xandão: "Nosso objetivo é te tirar da corte". E o Fux? Enfim, só sei que o governo americano entrou na onda do Dudu, e o secretário de Estado anunciou que vai tirar o visto do Xandão, de seus aliados e familiares. Pois bem, parece que entre os aliados estão outros sete ministros supremos. Só estariam salvos Fux, Nunes Marques e André Mendonça. Eu não sei não, mas o Fux até agora estava sendo mais comedido nas decisões, ponderando as decisões do Xandão. Como foi "salvo" das sanções, ficará numa situação beeeeemmmm delicada a cada nova decisão (não digo que é um lobby esquisito esse do Dudu?). Todo mundo vai lembrar do In Fux We Trust. Mais sobre a family E o Flavitcho? O filho zero um e senador que largou o pai aqui com a tornozeleira, o Dudu nos States com seu lobby e foi pro exterior de férias com a família? O que teve de bolsonarista irritado com Flavitcho, aff. Bilhões com insider E o Xandão mandou investigar se alguém levou a melhor com o uso de informação privilegiada para ganhar muito, mas muito dinheiro no mercado de dólar no dia do anúncio do tarifaço do Trump. Existe uma desconfiança de que tem gente que ficou sabendo algumas horas antes de que o tarifaço viria e apostou na alta do dólar contra o real. O Lindt, também conhecido por Lindbergh Farias, protocolou um pedido no Banco Central para que sejam identificadas quaisquer operações acima de 500 mil reais naquele dia. Mais Xandão O supremo Xandão mandou hoje duas idosas para a prisão por desrespeitarem umas mil vezes (e não é exagero) o perímetro de uso da tornozeleira eletrônica. Elas foram condenadas a 14 anos de prisão por conta do 8 de Janeiro, mas Xandão havia concedido prisão domiciliar. Com tanta violação das regras, elas terão que voltar para a prisão. Publicidade Zema candidato E o Romeu Zema quer mesmo ser presidente. Vai se lançar candidato em agosto e garante que pediu a bênção para Bolsonaro para lançar a candidatura. Bênção para lançar candidatura não significa apoio na eleição, tá, darling? (E também estão dizendo por aí que não vai ter eleição em 2026.) Arte: TixaNews E o Congresso só nadando de braçada A Folha revelou hoje que a Câmara dos Deputados gasta mais de R$ 1 bilhão por ano em salários, gratificações e auxílios para funcionários que não possuem jornada de trabalho controlada, nem fiscalizada. Foi numa dessas que a própria Folha descobriu funcionárias fantasmas no gabinete do atual dono da Câmara frigorífica, Huguito Motta. Ninguém sabe nada do Congresso E enquanto está todo mundo preocupado se Bolsonaro vai ser preso ou se Lula recuperou a popularidade com a ajuda de Trump, o Congresso passa batido pela população. Uma pesquisa Quaest divulgada hoje mostrou que 72% das pessoas simplesmente desconhecem essa história de que deputados e senadores têm R$ 50 bilhões em emendas a seu dispor. Como diz o outro: que mané emenda, está na hora de chamarmos de dinheiro público. As emendas parlamentares têm esse nome difícil, mas nada mais são do que dinheiro público que os congressistas podem usar para enviar a suas bases eleitorais (e muitas vezes mandam para outras bases eleitorais porque tem uma farrinha básica acontecendo nesse rolê, tanto que o Supremo está exigindo transparência e os congressistas fazendo a egípcia). Trumpices Os bolsonaristas, especialmente Dudu Bolsonaro, deveriam tomar cuidado com todo esse entusiasmo com Donald Trump. Nos EUA, apoiadores do MAGA pressionaram e se indignaram com o ex-presidente após ele impedir a divulgação dos arquivos ligados a Jeffrey Epstein, milionário acusado de pedofilia e morto em circunstâncias suspeitas na prisão. Supostamente existiria uma lista de clientes de Epstein. A direita extremista, fortemente influenciada por teorias da conspiração como as do QAnon, acredita numa elite bilionária que controla governos e estaria ligada a tráfico de menores e rituais ocultos —cabendo a Trump o papel de salvador nessa narrativa (mesmo ele sendo também bilionário. Vai entender!). A situação ficou mais tensa quando Elon Musk rompeu com Trump e sugeriu nas redes que ele estaria envolvido com Epstein. Aff. Um baita BO. Em seguida, Trump bloqueou a liberação dos arquivos. Aí o BO ficou pior ainda. Recentemente, o Wall Street Journal publicou uma suposta carta entre Trump e Epstein, que mantiveram amizade ao longo de 15 anos. Como esses grupos também rejeitam a imprensa, Trump agora se defende atacando o WSJ e proibindo seus jornalistas de cobrirem a viagem de Trump à Escócia. E aí os MAGA se acalmaram um pouco. Vale ressaltar que, apesar da relação de Trump com Epstein e das acusações de Elon Musk, não há qualquer comprovação de envolvimento criminal de Trump no caso. De qualquer forma, vale o registro do caso aqui, pois é um excelente exemplo de como uma base extremista de apoiadores sempre pode se voltar contra seus heróis. É isso, BRASEW. Vamos que vamos que a semana promete. E o prazo para os advogados de Bolsonaro explicarem as fotinhos e as filmagens da tornozeleira se acaba nesta terça à noite. Você já conhece a Tixa News? Política contada de um jeito leve e divertido é aqui com a Tixa, darling. Todo dia, ou melhor, toda noite, o que acontece na política brasileira chega no seu canal preferido com o boletim #éNoiteNaCidade. Clique em LEIA MAIS e venha nos conhecer, darling! Ah, e também corre seguir a gente pelo @tixanews em todas as redes! Leia mais Quem faz a Tixa: Josette Goulart, Marcelo Chello, Juliana Souza e Pedro Vedovato. Publicidade Compartilhar essa edição