Quinta-feira, 12/06/2025 Arte: Marcelo Chello Até quando o Congresso vai brincar com dinheiro público? Josette Goulart - TixaNews Ei, você aí, preocupado com quem vai se eleger ou se candidatar em 2026? Se Lula ou Bolsonaro? Eu, se fosse você, me preocuparia mesmo é com quem vai eleger para o Congresso Nacional. Porque, não quero dizer nada, mas como diria Paulo Guedes: tá uma festa danada por lá. Quer ver? Como falamos ontem, o Haddad —nosso Fernandinho Cabelo— soltou a Medida Provisória para tentar achar recursos, aumentar a arrecadação e fechar as contas do governo. Também lançou um novo decreto cancelando o anterior que aumentava o IOF (aquele que gerou a choradeira). E só o que se ouviu falar é que ninguém gostou das novas medidas do Haddad. Os parlamentares, por exemplo, chiaram com o aumento do imposto das bets (oi? sério? por quê? Não são as bets que só ganham em cima de quem perde? Por que não podem pagar mais imposto?). Mas daí vieram três notícias no dia mostrando o quanto os parlamentares estão preocupados com o povo (sim, contém ironia): Hugo Motta, ele mesmo, apresentou um projeto para permitir que os parlamentares acumulem salário de deputado com aposentadoria. Sim, darling, o mesmo Huguito que finge ser fiscal dos gastos do governo nas redes, agora propõe... mais gastos! A Comissão de Orçamento aprovou diretrizes para a LDO que abrem caminho pra isentar do IR quem ganha até R$ 5 mil (claro, ninguém vai ser contra isso com a eleição chegando). Mas, ao mesmo tempo, prevê:

- mais vagas na Câmara (mais deputados, sim)

- e uso do antigo Orçamento Secreto, inclusive pra obras sem licença ambiental. Olha que lindo: orçamento secreto + obra ilegal = ?? Huguito também anunciou que, na segunda, vai votar um projeto de lei pra derrubar o novo decreto do Haddad. Lembra? Aquele decreto que revogava o anterior, que aumentava o IOF? Pois é, agora querem derrubar os dois. Não entendeu? Nem eles. Tá virando decreto de Schrödinger: vale e não vale ao mesmo tempo. Publicidade Jogo da jujuba Ganha uma jujuba quem adivinhar o que os nobres deputados querem de verdade quando dizem estar preocupados com o aumento de impostos. Acertou quem disse: emendas parlamentares. Aquele dinheiro do orçamento que eles gastam como querem —e, muitas vezes, sem prestar conta de nada (por isso o Supremo Dino tá em cima). E por que tanta sede? Porque tem eleição no ano que vem, darling. Eles querem verba pra obra, propaganda, evento, placa e tudo o mais. Se quisessem cortar gastos, era só cortar emenda. Mas né? Gato escaldado Lula já conhece esse jogo. Hoje saiu se vacinando, literalmente. Disse: "Tem muita gente que critica emenda pra cá. Ora, quando uma emenda é feita numa parceria com um ministro, e a gente vem numa cidade e é capaz de entregar para 301 prefeitos uma máquina desse porte, vale a pena ter emenda sim. E esse é o papel de um deputado e de um senador. O que não pode é fazer emenda pra coisa que não tem prioridade." Tradução TixaNews: Lula deve liberar todas as emendas que o Congresso pedir, em troca de aprovar a MP e o resto do pacote. Detalhe: o plano do Haddad previa cortar R$ 8 bi em emendas. Acabou pra ele, né. E o Mauro Cid mentiu? A Veja revelou hoje que Mauro Cid teria mentido no depoimento pro Xandão. Como ele é delator, não pode mentir (diferente dos réus, que podem mentir à vontade. Sim, isso é verdade). Lembra do momento em que o advogado de Bolsonaro perguntou do perfil @gabrielar702? Cid disse que não sabia. Mas a Veja descobriu que ele teria usado esse perfil pra conversar com a galera —inclusive pra dizer que estava sendo forçado na delação. Agente duplo de quinta categoria. A defesa do Cid já entrou no STF pedindo uma investigação sobre o perfil e dizendo que se trata de "fake news". E agora? Pode significar que a delação caia e que Cid pegue mais tempo de cana que todo mundo. Significa que Bolsonaro será inocentado? Não necessariamente, darling. Porque a acusação usou outras provas além da fala do Cid, para leva nosso ex para o banco dos réus. Arte: TixaNews Petistas com um pé atrás com o Xandão? A Mônica Bergamo trouxe hoje que os petistas estão estranhando a pressa de Xandão em julgar Bolsonaro —ainda mais depois do teatro das desculpas. Tem gente no PT achando que, se o ex for preso agora, dá tempo da direita se reorganizar e lançar um nome forte contra Lula em 2026. Digo nada... só óleo. Enquanto isso, a popularidade de Lula segue daquele jeitinho, lá embaixo. Saiu Datafolha e Ipec com índice de desaprovação na casa dos 40%. Mas já tem gente comemorando: "Pelo menos não subiu". Escalada do autoritarismo E nas Trumpices autoritárias do dia, a polícia retirou à força um senador americano de uma coletiva. Derrubaram o homem, algemaram, arrastaram. O motivo? Ele interrompeu a Secretária de Segurança Interna pra criticar as ações autoritárias de Trump contra imigrantes. Tá bonito o clima lá. Publicidade Direto da gringa A notícia preocupante da noite: Israel bombardeou a capital do Irã. Tô respirando com ajuda de memes. Erramos (mas só um pouquinho): Ontem dissemos que quem ganha R$ 5 mil paga 27,5% de IR.

A informação correta: pode pagar até 27,5%, a depender das deduções, se é CLT, PJ, etc. Mas que é injusto, é. Amanhã já é sexta, BRASEW? Socorro.