A semana terminou, e o pé do frango azedou. Literalmente. China, União Europeia e Argentina suspenderam a compra de frango brasileiro por causa da gripe aviária. Mas azedou também a vida da Carla Zambelli, que foi condenada a dez anos de prisão. Azedou a vida do governo com a CPI da farra do INSS. Azedou a expectativa de que o assunto ia esfriar, e não param as denúncias de associações que foram cadastradas durante o governo Lula e são suspeitas de pegar o dinheiro dos aposentados. Azedou o humor de Gleisi Narizinho, e ela ameaçou dizendo que vai atrasar o pagamento dos aposentados lesados se tiver CPI. Azedou a vida dos funcionários dos Correios por causa de um prejuízo bilionário que a estatal quer compensar com redução de salários e horas trabalhadas. (Nem quero ver como anda o fundo de pensão.) Azedou a relação do Lula com os ministros que vazaram a conversa sobre o TikTok da Janja com o Xi Jinping. Azedou a vida de quem acreditou no fim do orçamento secreto e agora ficou sabendo que o governo Lula vai distribuir 3 bi de realezas do Ministério da Saúde para parlamentares que ajudaram a aprovar o orçamento. Azedou a vida dos bancos com inadimplência recorde das empresas. Azedou a vida dos Estados Unidos, que perderam a nota máxima de uma agência de classificação de risco. Azedou o humor do Bolsonaro, que agora não para de falar que vai morrer na prisão por causa de um golpe da Disney com Pateta, Minnie e Pato Donald (pior que eu visualizei os milicos nos personagens, BRASEW). Azedou a paz do Supremo Dino, que andou dizendo que tem uma chapa imbatível para o governo do Maranhão, e agora o Nikolas quer o impeachment do ministro. Azedou a relação da Câmara com o Supremo depois que a Câmara suspendeu a ação penal contra o Ramagem, e o Supremo derrubou a decisão dizendo que só pode suspender a parte do quebra-quebra do 8 de Janeiro (mas não do golpe). Azedou a vida do Ramagem, que achava que ia ter a ação suspensa, mas Xandão suspendeu só parte do processo criminal. Azedou a vida do mercadinho com a expectativa de que Haddad, nosso Fernandinho Cabelo, saia do governo daqui a dez meses para concorrer ao Senado. Azedou a vida do PL, que viu pesquisas mostrando que Haddad empata com Dudu Bolsonaro na disputa pelo Senado em São Paulo. Azedou o tempo do governo, que daqui a dez meses vai ter que trocar muitos ministros que vão sair para poder concorrer nas eleições. Só não azedaram as férias de Huguito Motta, que foi para Nova York e paralisou a Câmara nesta semana. Mas ele garantiu que vai voltar e pautar o pacote antifraude para proibir de vez a realização de desconto de salário dos aposentados. Ainda vai virar herói. Vou ali azedar minha pizza, BRASEW, porque hoje é sexta.