Quinta-feira, 21/08/2025 Arte: Marcelo Chello Bolsonaro não estava muito a fim de agradecer ao Trump Josette Goulart - TixaNews Bolsonaro tem fama de largar seus aliados se for para seu próprio bem. Pois não é que ele quase não agradeceu todas as manifestações pró-Bolsonaro que Trump fez em seu favor? Mesmo com aquele tuíte "Caça às Bruxas" e tudo o mais? É, BRASEW, o zap do Bolsonaro pegou fogo e segue queimando. Queimando o filme dele, claro. As conversas com Dudu Bolsonaro revelam que nosso ex não estava querendo agradecer ao Trump, mesmo depois que o presidente orange americano fez aquele tuíte mega blaster plus em favor de Bolsonaro, dizendo que ele era um líder forte, que amava o país e que o julgamento dele (do Bolsonaro) não deveria estar acontecendo porque era uma caça às bruxas. Ahã, é sério, darling, Bolsonaro queria fazer a egípcia, fingindo que Trump não estava saindo em sua defesa. Ao ver que Jair titubeava, Dudu disse: "O cara mais poderoso do mundo está a seu favor. Se o maior beneficiado não consegue fazer um tweet vaselina, aí realmente ferrou. Você tem sido o meu maior empecilho para poder te ajudar." É, BRASEW, não é fácil ser Dudu Bolsonaro. Mas teve mais detalhes na conversa: "Aqui é tudo muito melindroso, qualquer coisinha afeta. Na situação de hoje, você nem precisa se preocupar com cadeia, você não será preso. Mas tenho receio que por aqui as coisas mudem. Mesmo dentro da Casa Branca, tem gente falando para o 01: 'Ok, Brasil já foi. Vamos para a próxima'. Eu quero postergar este bom momento de agora, mas, se o nosso cara vai encontrar o 01 sem nenhum tweet seu, te adianto que isso não será bem recebido. Que Deus nos proteja." Amém. E já podemos mudar a marchinha de carnaval? Para "bota vaselina, bota, meu amor"????!!!! Agradeço as manifestações. Nota de rodapé: Bolsonaro já tinha percebido que o tarifaço tinha caído mal por aqui. Seis pontos do relatório da PF Mas o relatório da Polícia Federal tem muito mais. Tem uma meia dúzia de ações de Bolsonaro que iam contra as decisões judiciais supremas. Vamos a elas: Bolsonaro tinha em seu celular a defesa do general que digitalizou pensamentos de matar Xandão, Lula e Alckmin. Sim, a defesa do Mário Fernandes foi parar no celular do Bolsonaro antes mesmo de ir para o Supremo. Bolsonaro mandou vídeos e mais vídeos contra Xandão em quatro listas de transmissão no WhatsApp, depois que já estava proibido de mexer nas redes. Bolsonaro pediu orientações ao advogado da Trump Media e do Rumble (empresas que processam Xandão nos Estados Unidos). A ideia era saber se a cartinha de agradecimento estava juridicamente ok. Bolsonaro parece que tinha medo de se complicar ao agradecer Trump. Bolsonaro mentiu, ou omitiu, sobre o valor de fato enviado a Dudu Bolsonaro lá nos States. Bolsonaro orientou aliados sobre como mostrá-lo nas manifestações de rua, mesmo sem poder usar as redes sociais de terceiros. Bolsonaro tinha sob seu poder uma minuta de pedido de asilo político a Javier Milei. E tudo isso ainda recheado com um boletim do Coaf (que acompanha transações financeiras das pessoas), mostrando que Bolsonaro, em um ano, recebeu mais de R$ 30 milhões na sua conta. Uns R$ 20 milhões eram de fãs que rechearam sua conta de Pix. Queria uns fãs desses. Publicidade Anistia já? Só que não Dudu, Jair e Silas Malafaia falaram tanto na anistia nas conversas de zap que vieram à tona ontem, que só quero dizer que vai ser difícil aprovar qualquer anistia a essas alturas do campeonato. Nem mesmo a anistia light parece viável, quem dirá a ampla, geral e irrestrita que The Bolsonaros queriam. Acorda, Pedrinho, digo, Tarcísio Tem um pessoal dizendo que a vida do Tarcísio vai ser melhor depois das conversas do zap que vazaram, pois teria ficado a impressão de que Bolsonaro defendeu Tarcísio do Dudu. Eu destacaria que Dudu diz a seu papis que convenceu Donald Trump e que Tarcísio não é amigo o suficiente para ele ter como aliado a partir de 2027. (Sim, Dudu dá a entender que Trump quer comandar o Brasil). Segundo Dudu, tinha uma galera querendo fazer a cabeça do Trump com essa ideia errada de que Tarcísio é um Bolsonaro 2. Tarcísio disse hoje que não é de interesse público saber as conversas entre pai e filho. Então tá, então! Ah, não, cês não mandaram essa! O timing do Alexandre Padilha e do Lula realmente parece estar totalmente fora de qualquer ordem mundial. Eis o que disseram hoje: Padilha: "Tem gente que tem tornozeleira, tem gente que tem meia bonita." Lula: "Você viu o que ele falou? Tem gente que tem tornozeleira, eu tenho meia bonita." Politicamente, a leitura é assim: os caras já estão se queimando sozinhos pelo zap e daí os adversários vêm fazer piadinha sem graça? Alô, Sidônio, manda o meme "qual a necessidade disso" para os companheiros! Gilmar e seus poderes O pessoal quer saber por que Bolsonaro defendeu o supremo Gilmar, dizendo que Dudu não devia criticá-lo. Darling, não tenho a menor ideia. Mas, se você perguntar ao Perplexity, ele lembra que Gilmar Mendes foi o ministro relator que tomou as decisões-chave que mantiveram o foro privilegiado de Flavitcho Bolsonaro e impediram a reabertura das investigações sobre as rachadinhas, efetivamente encerrando o caso. Prenderam o cartão do Xandão E eis que Xandão perdeu seu cartão de crédito um dia depois de dizer que nenhum banco poderia bloquear ativos sob ordens de leis estrangeiras. Levando em conta que foi uma operadora de cartão de crédito, o banco está perdoado? Publicidade Mais um visto que se vai E o lobista amigo do Dudu diz que Rodrigo Pacheco perdeu o visto americano. Bom, Pacheco, senador que é o Rodrigo mais alto e ex-presidente do Senado, pode ver pelo lado bom: ele já atende a um dos pré-requisitos para ser ministro supremo hoje em dia. Rodrigo Pacheco quer ser ministro supremo e estava na esperança de que o supremo Barroso se aposentasse antes de completar o mandato. Assim, Lula poderia indicá-lo. Motta ainda vive Huguito Motta, o dono da Câmara frigorífica, viu seu trono literalmente ser tomado na semana passada com aquele motim dos bolsonaristas. Nesta semana, o presidente da Câmara está conseguindo dar a volta por cima de maneira contundente. Pautou a urgência do ECA digital (aquele projeto de lei que foi a votação por causa do vídeo do Felca sobre adultização), mesmo contra a vontade dos bolsonaristas, e conseguiu ver tudo aprovado ontem. Hoje, pautou a urgência da votação da isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000. (Nessa aqui, o Lula ganha também). Mais Quaest Hoje foi um tal de Lula ganha de cicrano, beltrano e fulano no segundo turno, mas o importante mesmo na pesquisa é este dado: 66% dizem que ainda estão indecisos em quem votar em 2026. É isso, BRASEW, deixa 2026 para 2026. 