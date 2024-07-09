Quarta-feira, 08/10/2025 Arte: Marcelo Chello Centrão querendo puxar o freio do Lula Josette Goulart - TixaNews Será que o Centrão vai ser isso mesmo? Anti-Lula em 2026? Não sabemos, porque Centrão, você sabe como é, né? Tem uns cinco centrões e uns 26 interesses diferentes. Só sei que tem um Centrão mais de direita que resolveu tentar puxar o freio de Lula, bem no dia em que a Quaest trouxe bons dados de aprovação do governo. Vem ler o melhor resumo da política de todos os dias. E, se quiser receber no Zap, é só clicar aqui.

É todo dia agora esse clima de eleição total, BRASEW. A Medida Provisória, proposta pelo governo, que compensaria o aumento de IOF sobre fintechs, investimentos e apostas, foi retirada da pauta pelo plenário da Câmara e morreu. Morte morrida. No jargão, a gente fala que a MP caducou. A tal MP ia botar uns bilhões a mais no orçamento do governo em 2026, ano de eleição!!! Lula bem que tentou, na última hora, emplacar de novo a história de "os ricos pagarem mais impostos". Também disse que, caso os deputados não aprovassem a MP, não estariam atacando o presidente, e sim o país. E o líder do governo no Senado chegou a ameaçar fechar a torneira das emendas (aquele dinheirinho público que o governo libera para os parlamentares usarem em suas bases eleitorais). Mas não adiantou, a galera não deu a mínima. Haddad, nosso Fernandinho cabelo, se iludiu mais uma vez achando que o acordo que ele tinha fechado estava fechado. Lo siento, Fernandinho, agora vais ter que lutar com esses R$ 20 bi faltando para o Orçamento do ano que vem. Só que corre à boca pequena que o governo já tem outra MP na manga para botar em jogo. Mas o jogo está tenso. Lindt Faria, o líder do PT na Câmara, deu uns berros no microfone da tribuna dizendo que isso era muita pobreza de espírito da oposição e que o governo vai arrumar um jeito de cobrir esse rombo. O governo que lute! Publicidade O feitiço pode virar Vale lembrar que não é só o governo que precisa de grana no ano que vem para seus programas eleitorais. Os deputados também precisam das emendinhas parlamentares jorrando, para usar nos seus redutos eleitorais e assim conseguir votos. E quem libera os recursos para as emendas, darling? Sim, o governo. Então é tiro, porrada e bomba daqui pra frente. Além disso, o que todo mundo está noticiando é que o governo vai levantar quem votou contra ele hoje e parece que vai rolar uma retirada de carguinhos públicos. A sorte está com as bets Agora, quem saiu ganhando nessa treta toda foram as bets. Por quê? Por quê? Por quê? Porque a MP aumentava o imposto das bets, que hoje pagam 12%. E elas vão continuar pagando essa mixaria. Parabéns aos envolvidos. Lobby bom é isso aí. Thor dando suas marteladas E, nos bastidores, quem correu para derrubar essa MP foi Tarcísio de Freitas, nosso Thorcísio, governador de São Paulo e que adora bater os martelos dos leilões loucamente. Ele saiu falando com um monte de deputados para baterem o martelo junto até enterrar as esperanças do governo. Ah!!! Então foi o Centrão do Tarcísio. Pesquisa comprova a onda A Quaest soltou sua pesquisa hoje comprovando em números aquilo que a gente vinha falando aqui da tal onda positiva do Lula. O índice de aprovação de Lula está empatado tecnicamente com a desaprovação: 48% a 49%. Você há de lembrar que, em maio (praticamente outro dia), o índice da galera que desaprovava o governo Lula era 17 pontos maior do que a aprovação. Então a série de notícias boas fez, de fato, muito efeito na imagem de Lula (O Sidônio lutou bravamente). Foi a tarifa do Trump (presentão do Dudu Bolsonaro para Lula), foi o PCC na Faria Lima (que o governo federal saiu batendo bumbo que está combatendo o crime), foram números bons na economia, inflação dos alimentos aparentemente controlada, foi a isenção do IR para os mais pobres. É muita notícia boa para um governo só. Mas, porém, todavia, entretanto, contudo, como toda boa onda, ela chega e também pode ir embora rapidinho. E, olhando a pesquisa Quaest, tem um dado que devia acender um alerta importante. Um dos pontos levantados por Felipe Nunes, na sua análise dos números, é o seguinte: "A expectativa sobre a medida é bem alta, chega a ser exagerada: 41% dos brasileiros acreditam que a reforma da renda vai trazer uma melhora importante para suas finanças. Expectativa que supera os números reais apresentados pela Receita." Então, já viu: quando chegar no ano que vem e o brasileiro se ligar que foi bom, mas não tanto quanto ele achou que seria, pode dar ruim. E é por isso que o Centrão está tentando dificultar ao máximo que o governo tenha sobra no orçamento (como o dinheiro do IOF) para fazer pacotes de bondades de última hora. Fufuca e Sabino unidos Os partidos de Celso Sabino e André Fufuca, expoentes do Centrão no governo Lula, mandaram eles deixarem o governo. Os dois não quiseram porque acham que vão estar melhor ao lado de Lula na próxima eleição do que longe dele. Resultado: foram punidos. Mas achei até que foi uma punição meia-boca. O União Brasil decidiu suspender Sabino das atividades do partido por 60 dias. Já o PP retirou de Fufuca o controle do diretório da sigla do Maranhão, que é o reduto eleitoral do ministro. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que inclusive quer ser candidato a presidente pelo União Brasil, disse que o partido ainda pode decidir pela expulsão do Sabino. 