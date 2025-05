Segunda-feira, 12/05/2025 Arte: Marcelo Chello Congresso volta só depois do Carnaval Josette Goulart - TixaNews O Congresso tirou um sabático e não nos avisou, BRASEW? Em plena semana de maio, sem nenhum feriado, e o que a gente lê? Que o Congresso está numa espécie de recesso informal. Sim, darling, os dois presidentes estão viajando. Um está na Ásia, na asa do Lula, e o outro, em Nova York, num eventinho do Lide, do Doria. Então ficamos assim. O ano começa depois do sabático. Só me avisem. A melhor parte foi perguntar para a inteligência artificial quais projetos importantes a Câmara aprovou neste ano e estar lá, como primeiro ponto da lista: a Câmara aprovou o aumento do número de deputados. Sabe como é, né, darling? Estamos precisando de mais gente apta para um sabático. Um sabático remunerado. Quem não quer? (Daqui a pouco alguém vai dizer que o ChatÉdoPT.) Outro projeto importante aprovado? O Orçamento de 2025. Detalhe: Orçamento esse que já devia ter sido aprovado no ano passado, mas os parlamentares não chegaram a um acordo com o rolê das emendas. Sei lá, darling, deve ter tido outras coisas muito, muito, muito importantes, a gente é que não se lembra. Publicidade Já a oposição A oposição está lá naquela de brigar pela anistia. Nessa, conseguiu aprovar o fim da ação penal contra o Alexandre Ramagem —mas o Supremo já derrubou a manobra marota. Foi uma manobra marota porque a Constituição diz que a Câmara pode suspender uma ação penal contra um deputado por crimes cometidos durante o mandato. A questão é que Ramagem foi acusado de cometer crimes antes do mandato. Aí o Huguito Motta, depois de voltar das férias, digo, do encontro importante do Brasil em Nova York, vai ter que lidar com isso daí. Dizem algumas fontes supremas que ele estava cheio de rapapés para dizer que não foi culpa dele terem aprovado a derrubada da ação penal. A oposição também se articulou para instalar a CPMI do INSS. Já protocolaram o pedido na presidência do Senado, enquanto Alcolumbre viaja com Lula pela Rússia e pela China. Mas, porém, todavia, entretanto, contudo, a comissão só é instalada se Davi ler o requerimento em plenário. Davi já provou que faz o que quer, afinal, ele é o Alcolumbre estrela do Senado. Enfim, talvez, quem sabe, pode ser que na semana que vem o Congresso saia das férias, do sabático ou seja lá do que quer que seja que estão fazendo por lá. Fazendo justiça com Arthurzito Mas vamos ser justos. Lira, nosso Arthurzito, que é relator do projeto da isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000, decidiu cancelar sua viagem a Nova York para poder ficar preparando o relatório do projeto. Olha, que comprometido, BRASEW. Só resta saber qual a solução que ele vai encontrar para o orçamento desse projeto, já que ele não quer cobrar impostos dos mais ricos. E também o real motivo para ele não ir, né, Tixa? Ai, darling, que pessoa intriguenta você é. Arte: TixaNews E o Haddad esperança E o Haddad, nosso Fernandinho Cabelo, deu entrevista para o UOL e disse que a ideia é tão boa que deveria ser aprovada em 15 dias. Mas não custa lembrar que a ideia já é do ano passado e, naquela ocasião, o ministro sequer mandou o projeto para o Congresso depois que Lira avisou que ele não passaria porque não tinha dinheiro para bancar o benefício aos mais pobres. Resumo do Haddad no UOL #Brasil não vai escolher entre China e Estados Unidos (Lula na China disse que a parceria com os chinos é indestrutível). #Disse que o controlador-geral da União é um craque (depois que Rui Costa andou dizendo que a culpa da crise do INSS foi do ministro que não contou para ninguém do governo a gravidade do rolê). #Voltou a dizer que o aumento de juros é ainda herança do Gostosão Geral da República, o ex-do BC e agora Nubank, Roberto Campos Neto. #Disse que o consignado com garantia do FGTS é bom porque tem muita gente tendo que pegar dinheiro com agiotas. Isso se não tiver nenhuma fraude como no INSS, né, ministro? Rolê aleatório E o PT agora, que vai fazer um cursinho para ensinar como falar com os evangélicos. Parece que se ligou que, em 2026, eles serão 35% da população. Por falar em eleições de 2026, tem gente na direita achando que Tarcísio está asfaltando sua candidatura presidencial, apesar de ele dizer que vai ser candidato a governador. Motivo da desconfiança: ele aumentou o salário mínimo em São Paulo em 40%. Coisa de dar inveja ao governo federal, que não chegou nem a 10%. Tarcísio pop. A Folha revelou que o Supremo descumpriu prazos da Lei de Acesso à Informação e ainda por cima omitiu dados sobre viagens de ministros supremos em aeronaves da FAB. O governo anda transportando os ministros e botou sigilo de cinco anos alegando segurança pós-8 de Janeiro. A Tabata Amaral assinou a CPMI do INSS. A galera pira. E o Trump recuou e fechou um acordo com a China, que é mais ou menos um acordo. Eles pelo menos saíram do absurdo das tarifas de três dígitos. Mas as tarifas continuam altas. Enquanto isso, o Xi está empenhado em acarinhar o Lula, que anunciou hoje que vão vir uns R$ 27 bilhões em investimentos chineses. Não quero dizer nada, mas achei meio pouco, darling. Outro dia o Mercado Livre sozinho anunciou R$ 34 bilhões em investimentos. #prontofalei e fui embora, BRASEW, que eu quero ir lá buscar um sabático para chamar de meu. Não sabe o que é sabático, darling? Nem eu!!!! Publicidade Você já conhece a Tixa News? Política contada de um jeito leve e divertido é aqui com a Tixa, darling. Todo dia, ou melhor, toda noite, o que acontece na política brasileira chega no seu canal preferido com o boletim #éNoiteNaCidade. Clique em LEIA MAIS e venha nos conhecer, darling! Ah, e também corre seguir a gente pelo @tixanews em todas as redes! Leia mais Quem faz a Tixa: Josette Goulart, Marcelo Chello, Juliana Souza e Pedro Vedovato. Compartilhar essa edição