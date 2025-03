Quinta-feira, 20/03/2025 Arte: Marcelo Chello Desvendando o debate franco e verdadeiro da Gleisi Josette Goulart - TixaNews Alcolumbre, a estrela de Davi do Senado, discursou com pompa e circunstância depois que o Congresso aprovou o Orçamento 2025 (que já era para ter sido aprovado há três meses). Ele foi só elogios para Gleisi Narizinho Hoffmann, a desarticuladora geral da República (leia-se, ministra das Relações Institucionais. O desarticuladora é pura maldade usada aqui na TixaNews). Eis o que disse Alcolumbre: Publicidade A ministra em um debate franco e verdadeiro construiu um acordo maduro com o Congresso Nacional. Reconhecendo a todo instante a importância do parlamento participar da construção do orçamento brasileiro. Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) Presidente do Senado E o que foi esse debate franco e verdadeiro? Gleisi garantiu que iria liberar R$ 6,8 bilhões em emendinhas parlamentares, aquele dinheiro que o supremo Dino tinha bloqueado por falta de transparência. E foi justamente por causa disso que o Congresso não tinha aprovado o Orçamento ainda. (Acho que estou precisando de um debate franco e verdadeiro também. Vocês não?) O Orçamento foi aprovado com a previsão de R$ 50 bilhões em emendas parlamentares. Só de emendas de comissões, foram R$ 11,5 bilhões. Essas são justamente aquelas emendas que carecem de transparência. Detalhe pitoresco: o PL, partido do Valdemar Voldemort mas que o Bolsonaro acha que é dele, vai comandar a maior parte do orçamento das emendas de comissão. Serão R$ 4,8 bilhões. O MDB comanda R$ 2,5 bilhões e o União Brasil pouco mais de R$ 1 bi. A maior parte desse dinheiro é de recursos destinados à Saúde e a galera vai ter que negociar com o Padilha, o Alexandre que agora comanda o ministério da Saúde. A propósito, o Congresso disse que ia dar toda a transparência para as emendas e acabaram criando um novo tipo de emenda, a emenda de líderes. O supremo Dino já pediu para que o Congresso e a Advocacia-Geral da União expliquem esse rolezinho novo aí. Arte: TixaNews Quanto tempo o Silveira aguenta? Silveira, o ministro Alexandrinho das Minas e Energia, caiu na desgraça do líder poderoso do Senado, Davi Alcolumbre. A coluna do Lauro Jardim revelou que Alcolumbre não poderia ter sido mais claro para Lula: Silveira tem que cair. Mas o Lula ama o Silveira (não sabemos por quê). Mas tem um monte de empresários do ramo da energia que também ama o Silveira. O problema para Silveira é que Alcolumbre já deu amostras de que não tem pudor nenhum em segurar quanto tempo for preciso qualquer andamento de pautas que interessam ao governo. Agora é que vamos ver quais empresários são mais poderosos. Enquanto isso, Silveira tenta fazer algum agrado para Alcolumbre e hoje criticou o presidente do Ibama que fica segurando a decisão final sobre a liberação da exploração do petróleo no Foz do Amazonas. Caso estejam perdidos, Alcolumbre quer porque quer fazer a tal exploração porque será lá na região do seu Amapá. Patrimônio supremo O UOL revelou hoje que dois bolsonaristas radicais, incentivados por Dudu Bolsonaro, o filho 03, estão fazendo um grande levantamento sobre o patrimônio dos ministros supremos em solo estrangeiro. Se rolar, querem que Trump aplique sanções contra os ministros. Nunes Marques tá junto! O supremo Nunes Marques seguiu seus colegas e votou a favor de que Dino e Zanin possam julgar os casos de Bolsonaro. Ele entrou no espírito de corpo que falávamos ontem. Já o André Mendonça, o outro ministro indicado por Bolsonaro, votou, solitário, pelo impedimento do Dino e do Moraes... Publicidade Arte: TixaNews O cavalo de pau do Haddad Haddad, nosso Fernandinho Cabelo, disse que o novo presidente do BC, Gabriel Galípolo (que foi indicado por Lula, diga-se), não poderia dar um cavalo de pau na política econômica que já tinha sido definida em dezembro pela antiga diretoria. Ou seja, achou justificativa para a nova elevação de juros feita ontem pelo Banco Central. Pelo visto, quem deu cavalo de pau foi o próprio ministro. Pesquisa Haddad caiu na desgraça do mercadinho. Segundo a Quaest, 41% aprovavam ele na última pesquisa. Agora são só 10% e o índice de desaprovação beirou os 60%. Esse tá no loss, Tixa! TrumpNews E, para não dizerem que não falei das flores, digo, do destruidor das flores, Trump continua colocando em prática o Projeto 2025. Ele assinou hoje mais uma das suas ordens executivas que dão medo: acabar com o Departamento de Educação. Esse departamento é responsável pela distribuição de bilhões de dólares para faculdades e escolas, além de administrar empréstimos estudantis federais. Se for fechado, essas funções terão que passar para outras agências. Mas, porém, todavia, entretanto, contudo, para conseguir cumprir, Trump precisa da aprovação do Senado americano. E, além disso, a maioria da população é contra esse rolê. Para os perdidos. Projeto 2025 é um plano mirabolante de dominação total dos Estados Unidos pelo conservadorismo da extrema direita. Corre no nosso site que explicamos tudo direitinho! E bora dormir nesse barulho todo, BRASEW! Você já conhece a Tixa News? Política contada de um jeito leve e divertido é aqui com a Tixa, darling. Todo dia, ou melhor, toda noite, o que acontece na política brasileira chega no seu canal preferido com o boletim #éNoiteNaCidade. Clique em LEIA MAIS e venha nos conhecer, darling! Leia mais Quem faz a Tixa: Josette Goulart, Marcelo Chello, Juliana Souza e Pedro Vedovato. Compartilhar essa edição