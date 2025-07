Sexta-feira, 25/07/2025 Arte: Marcelo Chello Dudu Bolsonaro agora ataca o Congresso Josette Goulart - TixaNews Eduardo Bolsonaro anda assim. Ele comemorou o tarifaço do Donald Trump em cima do Brasil e convocou todos os seus apoiadores a mandarem um salve pro Orange. Ele diz que está fazendo amigos e influenciando pessoas nos Estados Unidos e é por isso que o país está aplicando sanções aos ministros da Suprema Corte brasileira (que estão ferindo direitos humanos por julgar seu pai). Ele já disse que não vai ter eleição em 2026. E agora veio a mais nova ameaça: sanções ao presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, a estrela-mor do Senado, e ao Huguito Motta, presidente da Câmara frigorífica. Dudu daqui a pouco vai fazer um cursinho online ensinando como produzir provas contra si mesmo. Hoje ele é investigado no Supremo por coação, obstrução de Justiça e tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito. A justificativa é proteger o pai, mas tudo isso daí pode ser configurado como crime pela lei brasileira. Até agora, nesse rolê todo do tarifaço do Trump, a direita ficou com a imagem manchada. O brasileiro não curtiu essa ideia de ter que pagar o preço por conta do processo do Bolsonaro e menos ainda quando o Pix passou a ser ameaçado. Os políticos de centro-direita podem também começar a achar que a coisa está meio exagerada com essas ameaças a Davi e ao Huguito. Eis o que disse Dudu em entrevista à revista Oeste: "Se o Brasil não conseguir pautar a anistia e o impeachment do Alexandre de Moraes, a coisa ficará ruim." E prosseguiu: "O Davi Alcolumbre não está nesse estágio ainda, mas certamente está no foco do governo americano. Ele tem a possibilidade agora de não ser sancionado e não acontecer nada com o visto dele, se ele não der respaldo ao regime. E também o Hugo Motta, porque na Câmara dos Deputados tem a novidade da lei da anistia." Publicidade Haverá sinais Quero dizer que já não sabemos se o Trump vai mesmo tarifar em 50% o Brasil. Reportagem da importante agência de notícias Bloomberg informa que o governo Trump estaria preparando uma nova declaração de emergência para viabilizar juridicamente a sobretaxa. O que acontece é que os Estados Unidos mais vendem do que compram do Brasil, o que significa que o tarifaço não se enquadra na lei americana. Nos EUA, para aplicar tarifas altas como essas (principalmente fora do âmbito de retaliação comercial comum), o governo precisa de uma justificativa legal forte, normalmente baseada em situações de emergência nacional, segurança econômica ou interesse público. Salvar Bolsonaro da Justiça não é do interesse público americano. Lula aproveitou a deixa Quem mais está se beneficiando do tarifaço do Trump é o Lula, que está conseguindo unir os brasileiros contra os States. Depois de ter subido um pouco o tom contra Trump, agora ele quer arrumar uma saída: "Trump, o dia em que você quiser conversar, o Brasil estará pronto e preparado para discutir e tentar mostrar o quanto você foi enganado com as informações que te deram. E você vai saber a verdade sobre o Brasil." (Eu sei, eu sei, parece um GPT do Lula alucinando. Desde quando Trump está preocupado em saber qualquer verdade, ainda mais sobre o Brasil?) Mas a melhor declaração do dia foi Lula sobre o Alckmin, que está tentando negociar as tarifas. "Todo dia liga para alguém e ninguém quer conversar com ele. Alckmin é quem está tentando negociar o tarifaço." Só eu consigo visualizar perfeitamente a cena? E teve mais essa do Lula: "Estão pedindo para o presidente dos Estados Unidos aumentar a taxa das coisas que nós vendemos para eles para poder libertar o pai. Ou seja, trocando o Brasil pelo pai. Que patriota que é esse? Isso é pior que Silvério dos Reis." Pergunta do dia que não quer calar: todo mundo sabe quem é Silvério dos Reis? Oi, Mickey E o senador Marcos do Val segue na Disney. Restou ao Supremo Xandão bloquear os cartões e o Pix do senador. Aí ele disse que, em vez de voltar, como faria no fim do recesso, vai lá falar mal do Xandão para o Marco Rubio (secretário de Estado americano). E até agora estamos atônitos com o senador viajando com seu passaporte diplomático tendo sido suspenso pelo Supremo. Só para lembrar, Marcos do Val é aquele senador que deu uma entrevista primeiro dizendo que Bolsonaro estava tentando um golpe e que ele tentou marcar com o Xandão para contar o que estava acontecendo. Depois ele disse que, na verdade, ia só gravar o Xandão para que o ministro supremo ficasse impedido de julgar Bolsonaro. Só sei que ele responde a processos no Supremo e teve inclusive pedidos para que postagens suas fossem removidas. Cena gamer no DF Parlamentares do PL de Bolsonaro e do Republicanos anunciaram hoje o cancelamento de emendas parlamentares que haviam destinado para uma ONG chamada Associação Moriá. Os parlamentares do DF enviaram mais de R$ 50 milhões da sua parte das emendas (dinheiro público, darling) para um programa em que crianças e adolescentes aprendem a jogar vários games. O site Metrópoles revelou que a associação é uma entidade chefiada por um ex-cabo do Exército, um motorista e uma esteticista. E todo o dinheiro seria usado na modalidade custeio, ou seja, só para pagar salários. Nada seria comprado efetivamente. Os dois campeões no envio de emendas eram Fred Linhares (Republicanos) e o senador Izalci (PL). O dinheiro do Fred passou pelo Ministério dos Esportes, comandado por Fufuca, do PP (sim, o partido do Lira e do Ciro Nogueira). Eles cancelaram o envio, assim como Bia Kicis. E o brasileiro segue sem saber o que é emenda parlamentar. É dinheiro público, BRASEW. 