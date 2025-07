Terça-feira, 29/07/2025 Arte: Marcelo Chello Dudu Bolsonaro dobra a aposta na ideia de que Só o Trump Salva Josette Goulart - TixaNews Eduardo Bolsonaro abraçou, beijou e só quer saber da estratégia de que só o Trump salva (seu pai, claro. O Brasil que lute). O ainda deputado federal, que está inclusive recebendo salário porque já terminou sua licença, anda ele mesmo declarando por aí que está trabalhando para que os senadores brasileiros que foram aos States tentar negociar o tarifaço não encontrem diálogo. What???? Confere, produção? Aí algum perdido vai achar que só tem senador petista lá tentando diálogo. Nada, darling. Alguns senadores que foram para lá são bem bolsonaristas. Inclusive a ex-ministra do Agro de Bolsonaro, Tereza Cristina. Eis o que disse Dudu: "Eles estão vindo com essa visão estritamente comercial da coisa (tarifaço), quando o Trump já deixou claro em declarações, posts nas redes sociais e até mesmo em uma carta que o problema não é estritamente comercial, mas sim institucional. Eles dão esperança a essas autoridades, principalmente do Judiciário, de que existe meio-termo, um caminho em que não seja necessário o Alexandre de Moraes se mover. Assim, eles prolongam o sacrifício dos brasileiros." Para os perdidos: o governo Lula não tem poder de interferir em nenhuma decisão da Suprema Corte. E as notícias dão conta de que Dudu estaria dizendo para o secretário americano não botar alguns ministros, como o poderosééérrimo Gilmar Mendes, na listinha dos vistos suspensos ou de qualquer sanção. Só agora caiu a ficha, Dudu????? Publicidade Trump para presidente do Brasil Bolsonaro foi participar de uma motociata hoje em Brasília (a tornozeleira dele permite, darling) e eis que estavam lá as faixas pró-Trump. Abanando o rabo E o Haddad, nosso Fernandinho Cabelo, em entrevista à CNN falando sobre se o Lula vai ou não ligar para o Trump? "Você não vai querer que o presidente Lula se comporte como o Bolsonaro se comportava, abanando o rabo e falando 'I love you' e batendo continência. O presidente Lula tem outro tipo de perfil." Está chegando a hora O tarifaço está prestes a chegar, e a discussão agora é se Lula deve ou não ligar para o Trump. Eita discussão à toa. E lá o Trump quer falar com alguém? Até agora, nenhum interlocutor do presidente americano deixou claro o que eles querem do Brasil. Nem mesmo está clara essa história que Dudu diz que só depende do Xandão. Por enquanto, só o que sabemos é que já estão discutindo deixar o café e a manga de fora do tarifaço. (Mas foram declarações dadas sem citar o Brasil.) Nem eu estava sabendo da manga, darling. Mas segundo o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, a lógica é que alguns produtos não cultivados na terra do Tio Sam poderiam entrar sem tarifas, que é o caso desses dois. E o Alckmin, que agora é o negociador-geral da República, disse que está rolando um interesse em discutir big techs. Hmmmm. Oi, Barrosè Luís Roberto Barroso, nosso supremo mor (em outras palavras, o presidente da Suprema Corte), estava cheio de graça hoje e disse para uma plateia de estudantes de direito que era preciso "make lying wrong again". Para quem é perdido, ele está fazendo trocadilho com o Make America Great Again, o movimento MAGA do Donald Trump. Zambelli não é a Cappuccina Carla Carabina Zambelli foi presa na Itália. Já nem sei se ela é deputada federal ainda, BRASEW. (Ainda é, mas Huguito Motta já está pensando no processo de cassação do mandato dela.) E pensar que dias atrás ela fez um vídeo dizendo que era uma exilada política. Estava se achando a Ballerina Cappuccina. Só que não. Não teve tralalá ou trelêlê, e os italianos deixaram correr solto. O Brasil agora espera que a Itália a extradite, para que cumpra uma pena de 10 anos de prisão em terre brasiliane. Zambelli foi condenada pela Justiça brasileira por conta de ter contratado o hacker de Araraquara para criar um mandado de prisão fake de Xandão contra o próprio Xandão e botar no sistema do Conselho Nacional de Justiça. (Vocês já botaram reparo no tanto de gente que fez planos de prender o Xandão?) Publicidade E o PowerPoint virou Excel E olha quem aparece de novo aqui nas páginas da TixaNews: Dallagnol, o ex-todo-poderoso procurador da Lava Jato que resolveu apresentar aquele famigerado PowerPoint, lá em 2016, falando do caso do triplex do Guarujá do Lula. Pois ele foi condenado pela Justiça a pagar uma indenização de 135 mil reais ao atual presidente. E o que Dallagnol disse depois da decisão? "Faria de novo mil vezes se eu tivesse mil vidas. As vítimas da guerra E encerramos com a triste notícia de que o Programa de Alimentação Mundial da ONU declarou hoje que a crise humanitária em Gaza já se compara às grandes fomes que ocorreram na Etiópia e em Biafra, na Nigéria, na década de 80.