Essa delação do Mauro Cid, o ex-faz-tudo de Bolsonaro, definitivamente virou série policial, BRASEW. A mais nova novidade novíssima é que um dos advogados, de um dos réus do processo do golpe, é o dono das mensagens trocadas entre Mauro Cid e aquele perfil misterioso do Instagram que o advogado de Bolsonaro soltou outro dia durante os depoimentos. E agora? É a Vaza Jato do golpe?

O advogado é Eduardo Kuntz, que é responsável pela defesa de Marcelo Câmara. E o tal Câmara era assessor de Bolsonaro e virou réu no núcleo 2 do golpe. Vai vendo, BRASEW. O advogado anexou as mensagens e diz que se trata de Mauro Cid. Que ele teria até ligado para saber se era ele mesmo. E, nas tais conversas, o ex-faz-tudo teria feito críticas à investigação e ao Xandão.

E assim a delação do Mauro Cid entra mais uma vez na berlinda.

Hoje o Xandão negou o pedido da defesa de Bolsonaro para anular a delação do Mauro Cid, levando em conta uma reportagem da revista Veja. Agora o advogado de Câmara pede a anulação da delação mais uma vez e ainda pede o afastamento do Xandão do caso, já que o seu cliente é acusado de integrar um esquema de monitoramento do ministro supremo.

Mas a pergunta que não quer calar é: por que raios só agora essas conversas vieram à tona? Pois é, darling, segundo o advogado é porque era o momento oportuno. Ahã. Claro, claro.

O Xandão tomou várias decisões hoje no processo do golpe. Ele mandou o Google informar os dados de quem inseriu a minuta do golpe na internet e ainda determinou que a defesa do Anderson Torres faça uma perícia para demonstrar o que eles alegam: que o conteúdo da minuta de decreto encontrada na casa do ex-ministro da Justiça não tem nada a ver com a minuta do golpe.

E a outra decisão do Xandão foi permitir uma acareação entre o Braga Netto e o Mauro Cid. O Braga Netto diz que o Cid mentiu ao dizer que recebeu dinheiro do general em uma caixa de vinho para financiar parte dos atos golpistas. Preparem as pipocas.