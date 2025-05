Terça-feira, 20/05/2025 Arte: Marcelo Chello E eis que Xandão dá uma piscada verde-oliva Josette Goulart - Tixanews Golpe não tem "tentativa", avisa Xandão —mas dois fardados escapam do paredão. O Planalto faz cafuné em Davi Alcolumbre com a chave da Codevasf. Huguito trava o "perdão geral" do 8/1. Michelle cheia de poder no PL. Ministro das Relações Exteriores salva Janja e desmente Lula. Lá vêm as notícias do #éNoiteNaCidade da TixaNews, a newsletter preferida do BRASEW! Publicidade Julgamento do golpe Xandão convocou o coro completo da Primeira Turma para carimbar a ficha criminal de dez integrantes do "núcleo tático" do golpe (que inclui a galera que é acusada de tentar tramar o sequestro do próprio Xandão). E o Supremo já chegou explicando (em palavras mais bonitas, claro, mas a gente aqui traduz): golpe se começa, golpe já é crime, ponto final. Dino lembrou que o crime de "atentado contra o Estado democrático de Direito" foi definido pelo Congresso ao escrever a lei —e quem sancionou foi o Bolsonaro. E foi assim que mais 10 militares viraram réus no processo do golpe. Mas, porém, todavia, entretanto, contudo, Xandão, que é o relator do caso do golpe, também deu uma piscadinha verde-oliva: livrou o coronel Cleverson Magalhães e o general Nilton Diniz dos processos por "falta de justa causa". Os ministros entenderam que eles foram apenas mencionados por supostamente tentarem influenciar o alto comando a aderir ao golpe, mas sem nada que justificasse o processo. O agrado (de livrar os dois do processo) foi visto como um gesto às Forças Armadas, já que o general Nilton é próximo do Tomás Paiva, que é atualmente o chefe do Exército. Mais agrados nesta noite Enquanto segura a CPMI do INSS na base do "deixa pra depois", o Planalto entregou a presidência da Codevasf para Lucas Felipe de Oliveira —escolha de Alcolumbre, a estrela de Davi do Senado. Resultado: Davi, que já mandava no Amapá, agora irriga meio Nordeste com verba de obra hídrica. A decisão foi uma derrota do União Brasil na Câmara, que era quem comandava a Codevasf. Para os Perdidos: depende de Alcolumbre instalar a CPI, e ele é peça fundamental para articular os integrantes que vão comandar o show. Para os Perdidos 2: a Codevasf é aquela estatal mais usada para liberar dinheiro das emendas parlamentares e foi amplamente acionada no caso do orçamento secreto. Falando em INSS A Câmara aprovou na noite desta terça a urgência para votar o projeto que acaba com os descontos nos salários dos aposentados. Anistia? Huguito não quer Na Câmara frigorífica, o presidente Hugo Motta ergueu a plaquinha "Não autorizado" para o novo projeto de anistia do PL (o partido do Valdemar Voldemort que abriga o Bolsonaro). Motta diz que o Supremo não autorizaria. Segundo O Globo, o texto foi aprovado pelo nosso ex e tratava apenas de limpar a barra só de quem participou do 8 de Janeiro, mas que, inclusive, prevê que quem destruiu patrimônio teria que pagar. Arte: TixaNews Michelle cheia de poder com Valdemar O UOL revelou que o Wajngarten (advogado de Bolsonaro, ex-secretário de Comunicação e otrascositasmas) andou mandando mensagem para o Mauro Cid (o ex-faz-tudo de Bolsonaro) dizendo que, se Michelle fosse candidata, ele preferia que o Lula ganhasse em 2026. Aff. Michelle mandou demitirem o Wajngarten do PL, onde ele tinha cargo remunerado —e foi atendida. Publicidade O TikTok da Janja O chanceler Mauro Vieira esteve hoje na Comissão de Relações Exteriores do Senado e contou que viu tudo o que aconteceu no jantar do Xi Jinping. Ele diz que a Janja não quebrou nenhum protocolo e só falou quando Lula pediu ajuda para explicar o que o TikTok anda fazendo no Brasil (deixa posts que ameaçam a vida de crianças e adolescentes rolarem soltos, por exemplo). Mas eis que Mauro Vieira, depois de defender a Janja, desmentiu o Lula sobre o tal enviado chinês para tratar da regulamentação das redes: "Não há, de forma alguma, programa de visita de especialistas para tratar do que quer que seja. Isso pode haver no futuro." A gente que lute. Eu vou ali pensar um pouco, BRASEW. Você já conhece a Tixa News? Política contada de um jeito leve e divertido é aqui com a Tixa, darling. Todo dia, ou melhor, toda noite, o que acontece na política brasileira chega no seu canal preferido com o boletim #éNoiteNaCidade. Clique em LEIA MAIS e venha nos conhecer, darling! Ah, e também corre seguir a gente pelo @tixanews em todas as redes! Leia mais Quem faz a Tixa: Josette Goulart, Marcelo Chello, Juliana Souza e Pedro Vedovato. Compartilhar essa edição