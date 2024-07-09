Quinta-feira, 02/10/2025 Arte: Marcelo Chello Eleição mode on Josette Goulart - TixaNews O desconto de Imposto de Renda para os pobres foi aprovado por unanimidade por centenas e centenas de deputados. O ministro do Turismo, que é de centro-direita, desembarca do governo a mando do partido, pero no mucho. Lira, o chefão do PP, que é de centro-direita, faz e acontece para aprovar o projeto do Imposto de Renda do governo, que é de esquerda. O ministro da Saúde revive os tempos de Mandetta na crise do metanol. A Joice chamando a Michelle de bisca. Até o fim da obrigatoriedade de autoescola entrou na pauta do Lula. E o Tarcísio, se ficar rateando, vai perder o trem. A eleição já está em mode on, BRASEW. Publicidade Que dó do Sabino Então vamos por partes para explicar tudo isso daí. Quero começar pelo Celso Sabino, o ministro do Turismo. Gente, eu estou com dó dele. O partido dele, que é o União Brasil, mandou ele sair do governo. Basicamente, saíram reportagens dando conta de que um delator está acusando Rueda (que é o presidente do partido) de ser o verdadeiro dono de aviões que seriam usados pelo PCC. Rueda considerou que foi um vazamento político e mandou todo mundo do partido sair do governo. Só que (e por isso estou com dó) Sabino é o ministro que está cuidando da COP30, o megaevento do clima que vai ter em Belém. E Sabino é deputado por qual estado? Pelo Pará. E aí, quando ele achou que ia brilhar lá na sua terra com todo aquele turismo acontecendo, vai ter que deixar o governo. Está tão difícil para o Sabino desembarcar que eu achei até que ele já tinha saído, mas parece que ele ainda está lá. Se alguém souber quando ele deixa o governo, avisa aí. E hoje ainda ele se rasgou em elogios para o Lula (desembarque fake que chama?). Lula tem segurado as pontas para manter a COP em Belém, mesmo com toda a confusão da questão de hotel caro, de delegação que não vem, essas coisas todas. (Sabino, companheiro, numa dessas é bom para a sua imagem sair antes. Vai saber como será essa COP.) Arthurzito contra os ricos, quem diria Arthurzito Lira, o ex-dono da Câmara Frigorífica (há controvérsias se ele é mesmo ex), colheu hoje os louros de ter sido o comandante que fez com que todo mundo votasse a favor de reduzir imposto dos pobres e aumentar imposto dos ricos. Olha que frase maravilhosa para dizer em um palanque. Lira, claro, poderá usá-la quando se candidatar a senador por Alagoas. Detalhe nada aleatório: sabe a história de PP e União Brasil deixarem o governo? Lira deu entrevista para a GloboNews e não pareceu que está tão fora da base do governo assim. Mas é fato que o partido está dizendo que Fufuca, que é ministro do Lula e do PT, tem que deixar o governo até domingo. Passou fácil Já as centenas de deputados que votaram a favor da reforma não tinham muito o que fazer. Vai votar contra o benefício para os mais pobres um ano antes da eleição? E o Lula agora pode dizer que está cumprindo promessa de campanha. E o detalhe: o dinheiro vai chegar no bolso das pessoas faltando poucos meses para a eleição. O projeto ainda precisa ser aprovado no Senado, mas ninguém espera outra coisa senão unanimidade por lá também. CNH barata Lula está totalmente em eleição mode on. Agora está apoiando o projeto para acabar com a obrigatoriedade da autoescola para tirar carteira de motorista. E por que isso? Porque os dados mostram que quem não consegue tirar carteira de motorista são os pobres, pelo fato de a autoescola ser cara. E essa galera precisa de CNH pra quê? Para trabalhar, darling. Então o projeto é popular. E detalhe importante: isso tudo precisa tramitar só no Ministério dos Transportes. Não precisa ir para o Congresso Nacional. Quem viu Lula começando o ano tendo que lidar com uma crise sem precedentes sobre o Pix não consegue acreditar na boa maré que ele está vivendo agora. Mas política é assim, darling, maré vai e maré vem. Nunca se sabe como estará no ano que vem. Direita unida jamais será vencida O Ciro Nogueira, que é chefão do PP junto com o Lira, é que andou expressando bem esse sentimento. Na semana passada, ele disse que já está passando de todos os limites a falta de bom senso na direita brasileira, incluindo a centro-direita, a direita e a extrema direita. "Ou nos unificamos ou vamos jogar fora uma eleição ganha outra vez." As tretas estão correndo soltas por causa da história do Dudu Bolsonaro fazendo lobby para ter tarifa no Brasil e, mesmo assim, seu pai foi condenado. E ainda teve o momento revelações de zap, mostrando que Dudu não quer o Tarcísio de jeito nenhum (e o Ciro Nogueira já lançou o Tarcísio como candidato). O Tarcísio, que foi visitar Bolsonaro e precisa de seu apoio, deu uma recuada e disse que vai se candidatar à reeleição para governador em São Paulo. Mas, porém, todavia, entretanto, contudo, se traiu ao dizer que não é dono do seu destino. Uma boa bisca Mas eu sei que todo mundo quer mesmo é saber da Joice e da Michelle. Basicamente, a Joice Hasselmann andou dizendo que Michelle é uma crentinha amante de Bolsonaro. Ahã, foi assim mesmo. A Joice está dizendo que Michelle fica com essa história de ser evangélica, mas pegou o Bolsonaro quando ele era casado com a primeira mulher. O que fez Michelle? Entrou com um processo contra Joice. O que fez Joice? Um vídeo dizendo que Michelle é uma boa bisca e que vai abrir sua caixa de ferramentas para revelar muito mais coisas. Tixa do céu! Pois é, darling. Digo nada, só óleo. Publicidade Tá tendo CPI E a CPI do INSS está acontecendo, viu BRASEW? Hoje me abalei em contar alguma coisa porque veio a notícia de que a Contag (que é uma das confederações dos trabalhadores rurais e ligada ao PT) teria movimentado R$ 2 bilhões em apenas um ano. O Coaf, que é aquele órgão que avalia as movimentações financeiras de todo mundo, achou suspeito. Especialmente porque a movimentação foi acima do normal nas regiões de fronteira. A Contag diz que não fez nada errado. Outra notícia que destaco da CPI foi o depoimento do ministro da Controladoria-Geral da União, Vinícius Marques de Carvalho. O ministro da CGU é um ministro de governo e sua função é ver se está todo mundo fazendo tudo certinho. Eis que a CGU, sob a batuta de Vinícius, que é do governo Lula, foi um dos órgãos que descobriu as irregularidades nos descontos de aposentadorias. E aí o Rui Costa, ministro da Casa Civil, em vez de elogiar muitíssimo o ministro pela descoberta, fez o quê na época do escândalo? Criticou publicamente o homem por ele não ter contado nada. Aff. Vinícius explicou o óbvio na CPI: não contei porque isso atrapalharia as investigações. E a CPI segue. Por enquanto, não teve notícia suficiente para afetar eleitoralmente o governo Lula. Mas, como muito bem diz aquele slogan da Band: em 20 minutos tudo pode mudar. E o Padilha? Quase esqueci do Padilha. O ministro da Saúde, que é deputado federal licenciado e certamente vai concorrer a alguma coisa no ano que vem, está todo trabalhado no modo Mandetta para tratar da crise do metanol. Todo dia ele dá uma coletiva e atualiza os dados de casos suspeitos de intoxicação e fala dos protocolos de quem sentir sintomas. Até agora, seis mortes foram confirmadas por causa da ingestão de metanol. O assunto é sério, então vale seguir as recomendações do Padilha. Não beba destilados. Se beber e passar mal, vá direto para um hospital. Por hoje chega, BRASEW. E você já está na comunidade da Tixa no Zap? É só clicar aqui. Você já conhece a Tixa News? 