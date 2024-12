Terça-feira, 17/12/2024 Arte: Marcelo Chello Eles estão descontrolados Josette Goulart Furacão doleta a 6,20, BRASEW. Que dólar é esse? Se você estava pensando em curtir as festas de fim de ano na Disney, é melhor fazer só um zoom com o Mickey (ok, já faz tempo que é melhor só fazer call com o Mickey). A doleta bateu na casa das 6,20 realezas. Socorro, BRASEW. Mas o Banco Central conseguiu até segurar um pouco vendendo umas verdinhas (pero no mucho). Lira, o Arthurzito da Câmara frigorífica, também falou que podia ser que votassem temas importantes para o povo do mercado. Resultado: o dólar acabou se acalmando e fechou a 6,09. Mesmo assim, recorde histórico atingido com sucesso, bebê. O mercadinho (o mercado financeiro) anda estressado desde que o Haddad, nosso Fernandinho Cabelo, soltou seu pacotinho fiscal que era para cortar gastos, mas resolveu que também queria isentar os pobres que ganham até R$ 5 mil do imposto de renda. Aí eles ficaram descontrolados. Mas tem otrascositasmas rolando para o dólar estar nas alturas. Como por exemplo, o rolê das questões externas. Tem o efeito Trump (depois que o Mr. Donald declarou que vai taxar mais as exportações brasileiras). Tem o efeito sazonal das empresas que remetem seus lucros e dividendos em dólar para o exterior no mês de dezembro. E tem o efeito da promessa de que pode haver mais impostos para o povo que ganha bem. Publicidade Arte: TixaNews Nesta quarta, véspera de fim de mundo (não está parecendo que o mundo vai se acabar até o fim da semana?), é capaz de o mercado acordar estressadinho de novo porque nesta noite, segundo o Estadão, o governo conseguiu retirar do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias um trecho que obrigava a zerar déficit das contas públicas no ano que vem. No bom português, o governo teoricamente poderá gastar mais em 2025. (Se o problema é gastar, já viu!!!) Virou uma queda de braço e, no fim, quem paga a conta é a gente já que hoje tudo está dolarizado (principalmente o pãozinho). Quero ver quando a conta chegar nas blusinhas da Shein. Habemus reforma, ou melhor, quase Mas nunca sabemos como estará o humor porque nossa Câmara frigorífica aprovou hoje a reforma tributária (aquela que pretende simplificar a arrecadação de impostos e deixá-la mais transparente). Noooossa, Tixa, a Câmara querendo ser transparente? Não crie intrigas, darling. Mal começamos nossa cartinha de hoje. Enfim, a tal reforma vai transformar os cinco impostos que existem hoje em apenas três: IBS (Imposto sobre Bens e Serviços), a CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços) e o IS (Imposto Seletivo). Sua nova sopa de letrinhas, BRASEW. Em relação ao tanto de imposto que o governo morde teremos isenção total para os itens essenciais da cesta básica. Carne, peixes, frango, queijo e sal também terão isenção garantida. (Mas só queijo baratinho, darling, não se empolgue) Só que o saneamento básico rodou e perdeu a isenção de 60% que tinha. Já no tal imposto do pecado (que pretende cobrar mais por aquilo que faz mal à saúde) entraram os carros, barcos, aviões, os birinaites (sim, bebidas alcoólicas), as bebidas açucaradas, apostas, loterias e otrascositasmas. Só que as armas e munições não foram consideradas pecado e ficaram de fora desse imposto. Que beleza, né? Aff. Um monte de profissionais liberais também vão pagar menos imposto. Economistas, engenheiros, relações públicas, veterinários, museólogos. Maior galera. Agora só falta a sanção do Lula. Arte: Tixa News Kassab nos olhos dos outros é refresco E a galera da base do governo de Tarcísio, o governador de São Paulo que se acha o Thor, está querendo derrubar Kassab, o Gilberto que é cacique do PSD e que faturou um monte de prefeituras nas últimas eleições. Kassab é quem manda na Secretaria de Governo de São Paulo e tinha um orçamento previsto para 2025 de 2,2 bilhões de dinheiros. Isso só para a sua pasta, darling. O povo de PP, União Brasil, PL, Podemos e Republicanos acha que Kassab está muito saidinho e com muito espaço no governo de Tarcísio. Daí, foram lá e pimba, aprovaram o orçamento para o ano que vem, mas tiram 1,3 bi das mãos de Kassab. Brinca com esse povo! A água batendo na bunda E a Marinha apagou das redes sociais aquele videozinho publicado no começo do mês e que tinha um fuzileiro sósia do Haddad, lembram? O vídeo mostrava uma galera passeando, se divertindo, enquanto os marinheiros estavam trabalhando. E finalizava com a frase: "Privilégios? Vem pra Marinha". E o tal vídeo foi postado apenas um dia após Lula se reunir com os chefes das Forças Armadas para dizer que os milicos iriam ter que participar dos cortes de gastos também. Mera coincidência, será? Nem escuto mais falar de milicos participando de corte de gastos. Publicidade Glu!Glu! E a justiça do Peru que encontrou por lá quatro fugitivos e condenados pelos atos golpistas do 8 de Janeiro? É verdade esse bilhete. Eles estavam naquela listinha de valentes que quebraram as tornozeleiras eletrônicas e fugiram do Brasil. Deu ruim. E deu por hoje porque o Congresso ainda está a mil e notícia não vai faltar até o fim da semana. Ainda tem o pacote do corte de gastos para ser votado que o Lira já disse que até vai votar, mas não garante nada. E ele também não anda mais com essa força toda já que seu substituto já está praticamente escolhido. Mas o Lula, de qualquer forma, já liberou emendinhas. Acorda, BRASEW. Você já conhece a Tixa News? Política contada de um jeito leve e divertido é aqui com a Tixa, darling. Todo dia, ou melhor, toda noite, o que acontece na política brasileira chega no seu canal preferido com o boletim #éNoiteNaCidade. Clique em LEIA MAIS e venha nos conhecer, darling! Leia mais Compartilhar essa edição