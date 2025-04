Quarta-feira, 16/04/2025 Arte: Marcelo Chello Erika Hilton x EUA: visto aprovado, identidade negada Josette Goulart - TixaNews Eu juro que não queria mais noticiar Donald J. Trump (o "J" de João) nessa news que só quer falar da política brasileira, mas tá difícil, BRASEW. A mais nova de hoje é a Embaixada dos Estados Unidos colocando, no visto de duas deputadas brasileiras —Erika Hilton e Duda Salabert— o status de "homem". Vai ter encrenca. E ainda tem o fantasma da Odebrecht batendo na porta do Lula. A taxa das blusinhas do Trump é coisa de botar inveja no Haddad. O Sidônio segue lutando. E o Eustáquio segue na Espanha, mas o celular morreu com o cachorro. Sim, os melhores resumos das notícias, só aqui na TixaNews. Bora. Trump, logo no discurso de sua posse, mandou essa: nos Estados Unidos só existem homens e mulheres. Acabou com qualquer possibilidade de direitos trans. Inclusive, está promovendo o fim de programas de diversidade, equidade e gênero até em empresas (e aí vale pra qualquer tipo de diversidade e equidade, tá, darling? Só pra deixar claro). Eis que hoje, Erika Hilton —brasileira, deputada federal pelo PSOL, mulher trans— foi pedir um visto para o governo americano. Eles deram o visto, mas botaram lá no gênero: homem. A deputada subiu nas tamancas e está pedindo que o Itamaraty (do governo Lula) entre no caso, porque considera que foi um caso de transfobia de Estado. Na sequência, a deputada estadual Duda Salabert, do PDT de Minas Gerais, disse que também já foi comunicada pela embaixada americana sobre a mudança de sua identidade. Se segura, BRASEW. A Suprema Corte do Reino Unido também decidiu que só existem homens ou mulheres. Mas, ao mesmo tempo, reconhece que não pode haver preconceito contra pessoas trans. Fiquei meio confusa. Mas eis que o Ministério Público deu um respiro e disse que são inconstitucionais os projetos de lei que buscam restringir o acesso de pessoas trans, travestis e de gêneros diversos a banheiros. "Reitere-se que mulheres trans não são 'homens disfarçados' e homens trans não são 'mulheres disfarçadas' com intenções maliciosas, mas, sim, mulheres e homens, que, à luz da Constituição, devem ter o mesmo respeito e reconhecimento assegurados a toda e qualquer pessoa cisgênera." Publicidade A taxa das blusinhas do Trump O Trump segue com suas Trumpices. Chamou Harvard de piada e disse que ninguém aprende nada lá, esclareceu que alguns produtos da China terão taxas de 245% (só rindo mesmo), será processado pelo estado da Califórnia por causa das tarifas e está desrespeitando decisões judiciais no caso de um homem deportado injustamente para El Salvador. Mas se nada disso até agora te tocou, sei que essa vai: Trump botou uma taxa de 120% a 145% nas blusinhas da Shein ou uma taxa mínima de 100 doletas, darling. E por pacote! Isso a partir do dia 2 de maio. Em junho, sobe pra 200 doletas. E você aí achando que a taxa das blusinhas do Haddad era abusiva... O fantasma da Odebrecht segue vivo Quem é vivo sempre aparece. Eis aí a Odebrecht pra provar que fantasma também aparece. Ô falta de sorte! Quando ninguém mais lembrava da empreiteira e de todo o caso de corrupção revelado pela Lava Jato, eis que a ex-primeira-dama do Peru pede asilo político e refúgio ao Brasil depois de ser condenada por caixa 2 e lavagem de dinheiro num rolo com a empreiteira. Assim que foi condenada a 15 anos de prisão, Nadine Heredia correu pra embaixada do Brasil em Lima para pedir asilo. Hoje chegou ao Brasil e já pediu condição de refugiada ao governo brasileiro. Detalhe: o governo mandou até um avião da FAB pra buscá-la. O advogado de Nadine é o Marco Aurélio do grupo Prerrogativas — super alinhado com Lula. Ele garante que tanto ela quanto o ex-presidente Ollanta Humala foram perseguidos pela Justiça peruana, assim como Lula foi por Sérgio Moro. Pensamento nada aleatório: digamos que, depois, não vale criticar Bolsonaro se ele pedir asilo em alguma embaixada qualquer. Sidônio que lute E por falar em Bolsonaro... Sidônio deu entrevista ao O Globo e disse que um dos erros de comunicação do governo Lula (antes mesmo de assumir, claro) foi não comunicar direito a herança que encontrou. Bom, agora vai ter que falar da herança da Odebrecht também. E vai ter que se posicionar sobre identidade trans. Arte: TixaNews Meu celular é um túmulo A Justiça da Espanha não quis extraditar Oswaldo Eustáquio, alegando que sua situação no Brasil pode ser agravada por suas posições políticas. Aí o Eustáquio foi dar entrevista pro Metrópoles e contou que sua filha adolescente escondeu o celular no túmulo do cachorro quando a PF bateu na porta. Resultado: a polícia ficou sem celular. Depois, a filha teria perdido o telefone, segundo ele. Mas Eustáquio garante que não tinha nada demais lá. Só sei que o Xandão ficou pistola com essa história e mandou suspender o processo de extradição de um cidadão búlgaro solicitado pela Espanha. Segundo ele, foi por falta de reciprocidade. Sabe como é, né?... reciprocidade tá super em alta. Chega, né BRASEW! Já quero o feriadão. Mas só na sexta. aff. Você já conhece a Tixa News? Política contada de um jeito leve e divertido é aqui com a Tixa, darling. Todo dia, ou melhor, toda noite, o que acontece na política brasileira chega no seu canal preferido com o boletim #éNoiteNaCidade. Clique em LEIA MAIS e venha nos conhecer, darling! Leia mais Publicidade Quem faz a Tixa: Josette Goulart, Marcelo Chello, Juliana Souza e Pedro Vedovato. 