Sexta-feira, 03/01/2025 Arte: Marcelo Chello Farra com o dinheiro público: nascem as ONTs Josette Goulart - TixaNews O supremo Dino DaSsilvaSsauro, conhecido popularmente como Flávio Dino, passou 2024 botando água na cerveja da farra das emendas parlamentares e acordou em 2025 mais disposto do que nunca. É dia 3 e ele mandou suspender o pagamento do dinheiro das emendas enviadas a 13 ONGs. As tais ONGs da decisão do Dino tiveram 90 dias para publicar em seus sites o que fizeram com as centenas de milhões de dinheiro público que receberam, de quem receberam, quanto receberam. Simplesmente fizeram a egípcia. Viraram ONTs, Organização Não Transparente, BRASEW. Publicidade E como funciona? Basicamente, os parlamentares encaminham dinheiro das emendas para ONGs que deveriam usar os recursos para prestar serviços de todo tipo. E estaria tudo dentro da lei se o dinheiro fosse usado de fato a serviço da sociedade. Mas a série de reportagens do UOL "Farra das ONGs" mostrou indícios de desvios de dinheiro público por meio de laranjas, superfaturamento e até pagamento por serviços fictícios com a graninha das emendas. Foi a partir daí que Dino botou a lupa nessas ONGs. A decisão de Dino O supremo Dino suspendeu os repasses para 13 entidades e deu cinco dias para elas se explicarem. Ainda determinou que a Controladoria-Geral da União (um órgão do governo federal) faça uma auditoria nessas ONGs. Outras 9 organizações que não deram explicações completas têm 10 dias corridos para se explicarem. A decisão foi tomada com base em um relatório da própria CGU. Para os Perdidos. Os deputados e senadores estão brigando e brigando e brigando com o Supremo para não revelarem o que fazem com o dinheiro público das emendas parlamentares. Dinheiro do orçamento do governo que vem dos nossos impostos, darling. Argumentam isso e aquilo e aquele outro, mas só não conseguem explicar por que não querem dar transparência ao que fazem com o nosso dindim. O Dino foi lá e mandou bloquear o pagamento das emendinhas. E agora bloqueou o dinheiro das ONGs. Alô, deputados, Alô Arthurzito da Câmara frigorífica, Alô Rodrigo mais alto do Senado. Por que mesmo vocês não querem dar transparência ao que fazem com o dinheiro do povo? Opa, gif errado, esse deve ser o Xandão! Arte: TixaNews Aproveitando o embalo Lula parece que está aproveitando a onda surfada pelo Dino. Os advogados do governo disseram que tem que bloquear mesmo o pagamento das emendas (depois que já aprovou o pacotinho do Haddad ficou fácil). Agora o governo resolveu cortar o pagamento das emendas para cumprir as metas do calabouço fiscal. Não quero dizer nada, mas as coisas só não estão mais quentes porque o Congresso está de férias. O Lira resolveu aproveitar a praia. E quero ver como vai ser o trato com os novos presidentes da Câmara e do Senado, que assumem em fevereiro. Tudo na privada E a vereadora, ou melhor, ex-vereadora de São Paulo que tirou a privada e duas pias de seu gabinete (ou seria do banheiro do gabinete, Tixa?) antes de entregar o cargo? Socorro, BRASEW. Janaina Lima alegou que pagou com o seu próprio dinheiro. Se eram de ouro, não sei, darling, só sei que agora a ex-vereadora resolveu devolver os artigos. Que grande M, Tixa. Selva E o que tem de mulheres querendo entrar para o serviço militar não está no gibi. O Ministério da Defesa disse que 7 mil mulheres fizeram as inscrições nos primeiros dias do alistamento militar feminino. As inscrições vão até junho e tem menos de 2 mil vagas. Publicidade Arte: TixaNews Presidente criminoso? Parece que Donald Trump vai assumir como o primeiro presidente criminoso dos Estados Unidos. Mas ele não vai para a prisão, não. Explico, darling. O juiz Merchan, de Nova York, (um pré-destinado, diria o Zé Simão) confirmou a condenação de Trump no caso do suborno a uma atriz pornô na eleição de 2016. Ele foi considerado culpado por um júri popular, mas é o juiz que decide a pena. Trump tentou convencer a Justiça de que como ele foi eleito, a condenação deveria ser anulada. Não deu certo. O juiz diz que não vai anular o veredito e que vai dar a decisão no dia 10 de janeiro, mas que não deve mandar o Trump para a prisão. Imagina o caos se ele manda para a prisão!!! (Mas sempre tem como apelar). Chega que é sexta, BRASEW. Chega não. Preciso informar que dissemos erroneamente que Gusttavo Lima foi preso por conta do rolê das bets. Ele, na verdade, quase foi preso. Não foi preso porque estava fora do Brasil e quando ele voltou a ordem de prisão já tinha sido derrubada por um desembargador. Pedimos escusas. Quack! Quem faz a Tixa: Josette Goulart, Marcelo Chello, Juliana Souza e Pedro Vedovato.