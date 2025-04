Arte: Marcelo Chello Felipe Lima ou Gusttavo Neto? Josette Goulart e Marcelo Chello - TixaNews Parece que Felipe Neto errou o timing do 1ºde abril. Já Ratinho Jr. parece que virou o queridinho da elite dos empresários de Sampa e vai se aproveitar da rejeição de Lula e Bolsonaro. Ainda temos a family de Xandão no rolê da compra do banco Master e uma treta chamada Palocci. Felipe Neto, o mega influenciador das redes sociais resolveu divulgar um vídeo dizendo que é pré-candidato à Presidência da República e que vai lançar uma nova rede social chamada Nova Fala. Sim, BRASEW, ele disse que já tá com a vida ganha, cheio de dindim no bolso e com o ego lá em cima por conta do seu sucesso nas redes. Mas, porém, todavia, entretanto, contudo, o rapaz jura de pés juntos que não tem nada de vaidade nessa decisão e que resolveu se lançar na pista porque é preciso usar o poder das redes para ajudar o povo. "Eu quero ser presidente porque eu, embora seja um homem de fora da política, eu tenho ao meu lado a maior arma do nosso tempo: o uso das redes [...] Não há escapatória nenhuma, então por que não usar a dependência das redes a favor do povo?" Mas os seguidores dele estão achando que isso aí é um 1º de abril atrasado. E os entendidos dizendo que é tudo ação de marketing para bombar o próximo título do seu milionário Clube do Livro. Xiii, mais um na vibe do Gusttavo Lima, Tixa! Para os perdidos. Felipe Neto já foi antipetista roxo, apoiador do impeachment da Dilmita e até disse que votaria em Bolsonaro para não votar em Lula (lá em 2017). Só que daí mudou, pediu perdão para a ex-presidente, virou inimigo de Bolsonaro e da direita e foi apoiador de Lula na última eleição. Publicidade Acho que eu vi um Ratinho Uma parte importante da elite empresarial paulista está falando fortemente no nome de Ratinho Jr. para a corrida presidencial de 2026 e já me sopram aqui que vão começar a movimentar a parada. A avaliação dos publicitários que estão no entorno é de, que no mais tardar, em maio deste ano o candidato precisa começar a fazer campanha para ser um concorrente forte no ano que vem. Essa parte da tal elite já entende que Tarcísio, o governador de São Paulo que se acha o Thor e que por aqui é o Thorcísio, não tem como ser candidato com esse vai e não vai do Bolsonaro. Nosso ex insiste que vai se candidatar (mesmo estando inelegível) e o Thorcísio já disse que não vai concorrer com Bolsonaro e vai tentar se reeleger como governador. Rejeição Mas a nova pesquisa Genial/Quaest, divulgada hoje, não traz exatamente boas notícias para Bolsonaro. O pessoal tem mais medo do retorno de Bolsonaro do que da continuidade de Lula. Os números dizem que 44% têm medo da volta de Bolsonaro e 41% dizem ter mais medo de um novo mandato de Lula. Os entendidos dizem que hoje em dia ganha eleição quem tem menor rejeição. Por isso, Ratinho Jr. seria um bom nome. Segundo turno Mas, porém, todavia, entretanto, contudo, a Quaest fez 8 cenários de segundo turno com Lula concorrendo, e nosso presidente ganha em 7 deles (incluindo o com Ratinho Jr.), mas empata tecnicamente com Bolsonaro. Os outros candidatos pesquisados são: Dudu Bolsonaro, Micheque, digo, Michelle Bolsonaro, Romeu Zema, Pablo Marçal, Tarcísio, Ratinho Jr. e Caiado. Arte: TixaNews Contratação Master Contamos aqui anteontem toda a treta envolvendo a compra do banco Master (do Daniel Vorcaro) pelo BRB (Banco de Brasília e que é público), pela bagatela de R$ 2 bi. Só que o que dizem é que o banco não vale mais do que um mísero real. Daí, hoje, a Malu Gaspar, do O Globo, revelou que o Master contratou o escritório de advocacia Barci de Moraes para representá-lo judicialmente. E quem toca esse escritório? A mulher e os filhos do Xandão. Sim, darling. Viviane Barci de Moraes, a digníssima, representa o banco em poucas ações, segundo fontes consultadas pela reportagem. E o banco não revelou em quais. Ela aparece como advogada em processos que estão rolando no Supremo, mas em nenhum que envolve o Master. Nos últimos anos, o banco do Vorcaro estava afiado em patrocinar eventinhos jurídicos na gringa. E não é que no ano passado Xandão, Gilmar Mendes e Toffoli estiveram num desses convescotes? Foi num luxuoso hotel pertinho do Palácio de Buckingham. E Xandão não comentou se recebeu dindim, diárias de hotel ou passagens do banco. E também ficou na miúda para responder se não rolaria um conflito ético em participar de eventos patrocinados pelo banco que contratou a mulher. Hoje é dia de Palocci, bebê! Termina nesta sexta-feira o julgamento que poderia livrar Antonio Palocci da Lava Jato. Ele está tentando embarcar na Vaza Jato para pedir a anulação de todos os atos processuais da Vara do Moro (lembra que o Supremo já decidiu que Moro foi parcial?). Os supremos Tofolli e Gilmar Mendes votaram por anular os processos e livrar o Palocci. Mas daí veio o supremo Fachin e disse que não vai dar, não vai dar não, porque o caso da Vaza Jato não pode ser estendido para qualquer um só porque estava na Lava Jato. O placar está 2 a 1, e hoje Nunes Marques e André Mendonça votam. As apostas são que Palocci vai perder. E já tem a galera da política dizendo que Palocci vai dar um jeito de levar o caso para o Pleno, alterando o regimento do Supremo. Mas isso pode virar uma bola de neve e fazer com que o julgamento de Bolsonaro também vá para o Pleno. Porém, os advogados do ex-mito não estão tão otimistas assim com essa possibilidade. E o Lula que defendeu a Marina Silva (conhecida aqui como DaSsilvaSsauro porque a Tixa não resiste a um silva sem Ssauro)? Quem te viu e quem te vê, hein, companheiro? Nosso presidente, que nunca antes na História, foi jantar na casa do presidente do senado com mais um monte de senadores. Chegou lá e a galera estava no veneno por conta da história da exploração do petróleo no Foz do Amazonas e pela demora do Ibama em resolver a pendenga ambiental. Lula disse que entendia a postura de Marina. Nas favelas O Supremo chegou a um consenso para aprovar um plano de ação para o combate à letalidade policial em operações nas favelas. Os supremos entenderam que o governo do Rio tomou algumas medidas e tal. Mas os ministros determinaram novas medidas. O Rio terá que apresentar plano concreto para retomada do território dominado pelo crime organizado e milícias (boa sorte com isso). Também determinou que a Polícia Federal investigue crimes com repercussão interestadual e internacional ocorridos no Rio. Também determinou que a Polícia Federal investigue crimes com repercussão interestadual e internacional ocorridos no Rio. Arte: TixaNews Trumpices O tarifaço de Trump fez as bolsas de valores mundo afora derreterem. Só as big techs perderam uns 700 bi de doletas hoje. A Apple (que produz muito na China) se lascou demais e metade desse prejú foi só dela. A revista The Economist (conhecidamente liberal) soltou uma pesada crítica em sua matéria de capa contra o Mr. President. E o jornal Washington Post mostrou que ontem, durante o seu anúncio, Trump soltou umas fake news. Ah, vá, Tixa, sério? Pois é, darling, por incrível que pareça (claro que contém ironia, BRASEW). Algumas delas: Trump lançou sua narrativa como se os EUA fossem um país pobre e assolado por forças externas. Além de ter o maior Produto Interno Bruto (PIB) do mundo, o PIB per capita (US$ 90 mil) é muito maior que o de qualquer outro país grande. Na Alemanha, por exemplo, é de US$ 56 mil. Além disso, as tarifas (segundo economistas) na prática, vão acabar virando aumento de imposto para os mais pobres.

Trump disse que a Toyota (montadora japonesa) vende 1 milhão de carros para os EUA, enquanto a GM (montadora americana) não vendeu nenhum para a galera oriental. Fake, né? No japão os carros dos EUA não foram bem aceitos, mas para a China, a GM vendeu mais carros do que para os EUA (isso até 2023).

Trump disse que a China nunca havia pago nem 10 centavos de tarifa para outros presidentes e que ele conseguiu arrecadar centenas de bilhões de doletas dos chineses, no seu primeiro mandato. Aff, mais uma fake. As tarifas sobre a China geram pelo menos uns 8 bi de doletas todos os anos desde 2009. Só para finalizar o momento Trump, nosso vice (o Sr. MiAlckmin) disse hoje que, mesmo o Brasil tendo ficado com a tarifa de 10%, isso não é justo, pois dos 10 produtos que mais compramos dos EUA, em 8 a alíquota de importação é zero! E, apesar de elogiar o projeto de Reciprocidade aprovado pelo Congresso, disse que o governo não pretende usar não. Vai no gogó mesmo. Então tá! Bora dormir, meu BRASEW!