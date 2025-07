Quinta-feira, 24/07/2025 Arte: Marcelo Chello Hoje é dia de Xandão, Xandão e Xandão. Josette Goulart - TixaNews Xandão recuou na prisão de Bolsonaro. Xandão foi desafiado pelo senador Marcos Do Val. General confessando que pensou em matar Xandão. Outro dizendo que só monitorava Xandão para fazer amizade. Malu Gaspar tendo que lembrar Xandão que quem toma decisões ilógicas apenas "porque pode" é tão autoritário como Donald Trump. E teve até um subsecretário americano lacrando contra Xandão, dizendo que ele é o coração pulsante da censura contra Jair. Publicidade O recuo Bolsonaro está livre da prisão, pelo menos por enquanto. Xandão se manifestou hoje e nosso supremo confessou que botou reparo que Bolsonaro descumpriu uma ordem sua, mas como foi um caso isolado, resolveu que não ia mandá-lo prender. Claro, claro. Mas avisou que a próxima é para valer. Especialmente se o Dudu Bolsonaro publicar algo do nosso ex (ou algum radical). O ministro supremo diz que Bolsonaro pode dar quantas entrevistas quiser, mas, se ele notar que existe um movimento orquestrado nas redes para tentar tumultuar o rolê, ele vai agir. O desafiante Como nada vem isolado quando o assunto é Xandão, eis que hoje estoura a notícia (furo da Carla Araújo e da Natália Portinari, do UOL) de que o senador Marcos Do Val ignorou o bloqueio do seu passaporte pelo Xandão (e pela Primeira Turma do Supremo) e se mandou para os Estados Unidos. O senador ainda desafiou Xandão, em entrevista ao UOL: "Estou dentro da lei, seguindo a lei. Se tinha um bloqueio, como é que eu saí? Tem que perguntar para a Polícia Federal. Ligue para a Polícia Federal e pergunte. Isso vai mostrar que Alexandre está derrotado, já acabou. Acabou Alexandre. A decisão é ilegal." Não quero dizer nada, mas está todo mundo se perguntando como é que a Polícia Federal deixou ele sair, BRASEW????? O senador usou seu passaporte diplomático, que também está bloqueado (ou deveria). O subsecretário Sim, até subsecretários estão ganhando manchetes. Eis o que disse o subsecretário para Diplomacia Pública dos EUA, Darren Beattie: "O ministro Moraes é o coração pulsante do complexo de perseguição e censura contra Jair Bolsonaro, que, por sua vez, tem restringido a liberdade de expressão nos EUA. Graças à liderança do presidente Trump e do secretário Rubio, estamos atentos e tomando as devidas providências." E a Embaixada dos EUA também publicou o recadinho. O general Os réus do núcleo 4 do golpe foram ouvidos hoje no processo que corre no Supremo. Eis que teve até confissão de Mario Fernandes, que é o general autor daquele plano de golpe impresso dentro do Planalto e chamado de Punhal Verde e Amarelo. O general confessou que pensou mesmo em tudo aquilo, mas que nunca compartilhou com ninguém, só foi um pensamento digitalizado. (Com aquele grau de detalhes, general?) Lá estava escrito que a ideia era envenenar Lula, usar artilharia pesada para eliminar o Xandão e ainda aniquilar Alckmin. Matando o presidente e o vice, poderia haver nova eleição direta. "Imprimi por um costume pessoal de evitar ler documentos na tela. Imprimi para mim. Logo depois, rasguei." Ah, bom! Ele planejou os assassinatos na mente, digitalizou e imprimiu. Só leu, rasgou, mas não apagou do computador, diga-se de passagem. Ele só queria fazer amizade E o ex-assessor do nosso ex-mito, Marcelo Câmara, afirmou que só estava monitorando os deslocamentos do Xandão porque queria saber como era a agenda dele para promover uma aproximação? Ah, gente, ele só queria fazer uma amizade com o Xandão. Publicidade Arte: TixaNews Tarifaço Eu falei que só tinha Xandão, mas hoje tem tarifaço também. Haddad, nosso Fernandinho Cabelo, levantou a bola para Flavitcho Bolsonaro cortar. Nosso ministro da Fazenda disse que os Bolsonaros tinham que se afastar de Trump para o Brasil negociar. Flavitcho já tascou um: eles não têm acesso à Casa Branca, só a convites de ditadores. O Alckmin resolveu dar uma coletiva hoje para tentar mostrar que não tem nada disso de que o governo americano não ouve o Brasil. Ele disse que no sábado teve um papo muito bom com o secretário de Comércio americano. Detalhe: no domingo, o mesmo secretário disse que os EUA não têm pressa nenhuma em negociar com o Brasil. E o Alckmin também parece que não tem muita pressa. Ele teve a conversa no sábado e só revelou na quinta? E o Lula agora anda todo meninão, falando para plateias de estudantes, e aí mandou que, se o Trump estiver trucando, ele vai mandar seis. Então tá. E já tem uns diplomatas dizendo que os EUA estão interessados em negociar terras raras e outros minerais estratégicos no Brasil. Bolsonaro condenado Lembra quando Bolsonaro disse que estava passeando em Brasília e viu umas adolescentes venezuelanas arrumadinhas, que pintou um clima e ele pediu para entrar na casa delas? Então, Bolsonaro foi condenado a pagar R$ 150 mil de indenização por essa entrevista. Ah, faltou a Malu Gaspar Em sua coluna em O Globo, ela fez uma análise dizendo que, com Xandão respondendo com o fígado às ameaças de sanção, ele caiu na cilada montada por Trump e Bolsonaro. Deu argumento para quem acusa o ministro de agir politicamente. "A beleza da democracia está justamente no fato de que, nela, ninguém está acima da lei. Quem toma decisões ilógicas apenas 'porque pode' são autoritários como Donald Trump." O artigo teve ampla repercussão, BRASEW. Chega que já está tarde e amanhã certamente tem mais Xandão. 