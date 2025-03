Sexta-feira, 07/03/2025 Arte: Marcelo Chello Indigestão geral no governo Marcelo Chello - TixaNews O caldo do governo está entornando e Lula diz que pode tomar medidas drásticas. O cabelo de Haddad perde um pouco mais de brilho. Sidônio não tem um dia de paz. A misoginia de um ex. Escreveu não leu, Trump comeu. Ovo caro, café caro, a alta dos alimentos se tornou o novo calcanhar de Aquiles do governo. Porque, né? O povo literalmente tem que vender o almoço para comprar a janta. Tanto é verdade que a pesquisa AtlasIntel, contratada pela Bloomberg e divulgada hoje, mostrou que aumentou o percentual de quem acha o governo ruim e péssimo. Bateu os 50,8%. E quais áreas puxam essa insatisfação? Economia e segurança, BRASEW! Lula se ligou e anunciou um monte de medidas para tentar arrumar essa treta! A principal delas é zerar o imposto de importação sobre produtos como a carne, café e açúcar, milho, óleo, e por aí vai. Eu só óleo, Tixa. Engraxadinha você, darling. Agora o presidente (o que nunca antes na História) quer dividir essa conta com os governadores e disse que vai jogar a batata quente da redução do ICMS sobre a cesta básica no colo dessa galera. E claro que os govs bateram o pé. Alguns disseram que o governo quer empurrar a responsabilidade de equilibrar as próprias contas com a barriga, outros que isso é o famoso fazer bonito com o chapéu alheio e que essa redução teria um custo alto. Mas também é verdade que seis estados (Amazonas, Ceará, Maranhão, Piauí, Rio de Janeiro e São Paulo) já isentam ou já reduziram o ICMS. Lula que lute. Publicidade O Agro é pop e não leva desaforo pra casa Durante seu discurso em um evento do MST (aquele que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, darling), Lula estrilou e disse que o governo está buscando uma solução "pacífica" para reduzir o preço da comida. Mas que, se não rolar por bem, tomará "atitudes mais drásticas porque o que interessa é levar a comida barata para o prato do povo brasileiro". Carlos Fávaro, o ministro da Agricultura, correu para jogar água na fervura dizendo que não serão tomadas medidas duras não, que o governo Lula está tomando medidas normais, que podem ser tomadas. Ufa, agora o povo do agro vai dormir mais tranquilo. Arte: TixaNews Cabelo ficando cada dia menos brilhante E o rolê não anda fácil para Haddad, nosso Fernandinho cabelo e ministro da Fazenda. Ele e a nossa She-Ra do Pantanal, a ministra do Planejamento Simone Tebet, ficaram de fora da reunião que definiu as ações para a treta monstra sobre o preço dos alimentos. Segundo as más-línguas, por conta da área econômica ter dado o diagnóstico de que a coisa tá na lama por causa dos eventos climáticos externos (que aumentam os preços dos ovos e do café), do efeito Trump que faz o câmbio disparar e de toda a treta fiscal, ela foi posta meio que de escanteio. Não se perca, darling. Equipe econômica é toda essa galera do Haddad e da Tebet. Comendo pelas beiradas Mas se Simone e Haddad ficaram de fora da festa, quem quer fazer parte do rega-bofe é o ministro das Minas e Energia, o Xandinho, também conhecido como Alexandre Silveira. Ele disse para O Globo que vai mandar para o Congresso um projeto de lei propondo que o governo use recursos públicos para bancar parte dos subsídios que hoje são pagos pelos consumidores na conta de luz. Que beleza! Mais gasto para compensar subsídio! Haddad e o mercadinho vão ficar felizes. Haja recurso público para reduzir conta de luz, isentar Imposto de Renda, segurar preços dos alimentos e todo o resto. Arte: TixaNews Sidônio que lute, parte II E a treta do Pix voltou a assombrar o governo. O Banco Central decidiu que vai excluir as chaves Pix de quem estiver com situação irregular na Receita Federal. Tudo para combater as fraudes e dar mais segurança às transações. Veja bem, é uma medida do Banco Central, BRASEW. Daí, o que os bolsonaristas fizeram? Correram para publicar nas redes que o governo mais uma vez estava tomando medidas para restringir o uso do Pix e prejudicar o trabalhador. Aff. Veja bem, a medida não veio do governo e não vai prejudicar ninguém, a não ser golpistas que usam o Pix para praticar crimes. Se liga, BRASEW. Misoginia E o Bolsonaro que aparece num vídeo chamando as mulheres petistas de "feias" e "incomíveis"? Tixa do céu! Surpresa zero! O vídeo (que você confere no @tixanews) foi gravado na casa da Family, em Angra dos Reis, durante o Carnaval e compartilhado pelo Renan, o Jair filho 04. No vídeo, o homem do "Deus, Pátria e Família" e seus seguidores soltaram gargalhadas depois que ele mandou a frase misógina: "Você pode ver, não tem mulher bonita petista. Só tem feia. Às vezes acontece quando estou no aeroporto alguém me xinga. Mulher, né? Olho pra ela: 'Nossa. Incomível'." Publicidade Trumpices E Trump segue sendo Trump e escrevendo seu governo na base do lápis. Num dia diz que vai ser legal e aliviar as tarifas sobre o Canadá, no outro fala que a galera de lá está roubando e abusando nas tarifas contra os EUA e que vai para as cabeças. Num dia baba ovo do Putin, no outro solta os cachorros, dizendo que vai meter umas sanções em cima da Rússia caso não role um cessar-fogo assinado com a Ucrânia. Tudo bem que o Putin também abusou e bombardeou fortemente a Ucrânia ontem à noite. Tixa, mas a Rússia já não está toda sancionada pelos EUA? Pois é, darling, Trump sendo Trump e escrevendo seu governo a lápis. Só pra ver quem vai dormir no barulho dele. Ah, e ele ainda disse que mandou cartinha para o Irã para negociar o rolê das armas nucleares! Aff! Bora sextar, digo, dormir, BRASEW!