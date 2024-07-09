Joesley Batista é dono de frigorífico, de banco, de granja, de portos, de empresa de energia, de indústria de celulose, já gravou presidente, já foi preso, já contratou o Wassef, já foi maior doador da festa de posse do Trump, já foi doador de campanha do Trump, já foi o maior doador de campanhas no Brasil, e eis que agora parece que resolveu se aventurar no ramo da Química. Estão dizendo que foi ele quem andou buzinando para o Trump que Lula é um cara bem legal. Se segura, BRASEW, que o éNoite está começando misturando reacts e resumos da vida real.
Nota de introdução: o povo que odeia o Temer já anda dizendo "Tem que manter isso aí, viu?"
Nota de esclarecimento: Wassef era aquele advogado do Bolsonaro e que, no auge da crise das rachadinhas, abrigou o Queiroz em sua casa. Lembrou? Então, na época em que Bolsonaro era presidente, o Joesley teve a manha de contratar seus serviços de advogado. Muy bien. Sigamos.
A história do Jojô Joesley Batista é a seguinte: ele andou tendo reunião na Casa Branca com o Trump, como relatou a Folha e como confirmou uma fonte quente a esta lagartixa gelada. A fonte ainda acrescentou: "Joesley realmente ficou amigo de Trump. Deu muita liga."
E aí o Joesley é daquele jeitinho, né? Dono importante do mercado de carne norte-americana, dono de celulose e dono da lábia. Ao que parece, ajudou por demais na química entre Lula e Trump, na questão econômica levada pelos empresários brasileiros liderados por Joesley. Nada como saber explicar que o hambúrguer pode ficar mais caro nos Estados Unidos.
Detalhe básico: outro dia, o governo Trump andou aliviando a tarifa para a celulose brasileira. Sim, Joesley é dono de empresa de celulose, como já disse.
Lobby bom é isso aí, o resto é Física.
Nota de rodapé: ainda não tem data para o encontro entre Lula e Trump.