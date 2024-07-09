Quinta-feira, 25/09/2025 Arte: Marcelo Chello Joesley, o dono da química Josette Goulart - TixaNews Joesley Batista é dono de frigorífico, de banco, de granja, de portos, de empresa de energia, de indústria de celulose, já gravou presidente, já foi preso, já contratou o Wassef, já foi maior doador da festa de posse do Trump, já foi doador de campanha do Trump, já foi o maior doador de campanhas no Brasil, e eis que agora parece que resolveu se aventurar no ramo da Química. Estão dizendo que foi ele quem andou buzinando para o Trump que Lula é um cara bem legal. Se segura, BRASEW, que o éNoite está começando misturando reacts e resumos da vida real. Nota de introdução: o povo que odeia o Temer já anda dizendo "Tem que manter isso aí, viu?" Nota de esclarecimento: Wassef era aquele advogado do Bolsonaro e que, no auge da crise das rachadinhas, abrigou o Queiroz em sua casa. Lembrou? Então, na época em que Bolsonaro era presidente, o Joesley teve a manha de contratar seus serviços de advogado. Muy bien. Sigamos. A história do Jojô Joesley Batista é a seguinte: ele andou tendo reunião na Casa Branca com o Trump, como relatou a Folha e como confirmou uma fonte quente a esta lagartixa gelada. A fonte ainda acrescentou: "Joesley realmente ficou amigo de Trump. Deu muita liga." E aí o Joesley é daquele jeitinho, né? Dono importante do mercado de carne norte-americana, dono de celulose e dono da lábia. Ao que parece, ajudou por demais na química entre Lula e Trump, na questão econômica levada pelos empresários brasileiros liderados por Joesley. Nada como saber explicar que o hambúrguer pode ficar mais caro nos Estados Unidos. Detalhe básico: outro dia, o governo Trump andou aliviando a tarifa para a celulose brasileira. Sim, Joesley é dono de empresa de celulose, como já disse. Lobby bom é isso aí, o resto é Física. Nota de rodapé: ainda não tem data para o encontro entre Lula e Trump. Publicidade Crise nos Bolsonaros Dudu Bolsonaro ainda acha que tem poderes mágicos. Mas não param de pipocar notícias de que Bolsonaro pai já avisou que está na hora de o filho 03 falar menos. Inclusive, Bolsonaro já teria dito a aliados que redução de pena em vez de anistia total já está mais do que bom, desde que ele possa ficar em prisão domiciliar. Como diz o Paulinho da Força, hora de os bolsonaristas se ligarem de que Trump pode estar desembarcando. Nota aleatória: Trump mandou uma Magnitsky no Xandão e, mesmo assim, Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão. Voz embargada Choveu ministro com voz embargada hoje no Supremo para contar como eles se uniram para salvar a democracia. Foi a despedida de Luís Roberto Barroso da presidência da casa. Até o Gilmar falou bem dele. E olha que o Barroso é o dono daquele vídeo que diz que Gilmar é a pior pessoa ever de todos os tempos. Mistura do mal com pitadas de psicopatia. E o supremo Gilmar também reforçou mais uma vez seu apoio incondicional ao Xandão: "Destaco, sem exagero, o papel singular e quase heroico desempenhado pelo ministro Alexandre de Moraes." Preciso ir, darling, que deu o tempo. Amanhã a gente vem com os prometidos reacts, BRASEW. Você já conhece a Tixa News? Política contada de um jeito leve e divertido é aqui com a Tixa, darling. Todo dia, ou melhor, toda noite, o que acontece na política brasileira chega no seu canal preferido com o boletim #éNoiteNaCidade. Clique em LEIA MAIS e venha nos conhecer, darling! Ah, e também corre seguir a gente pelo @tixanews em todas as redes! Leia mais Quem faz a Tixa: Josette Goulart, Marcelo Chello e Juliana Souza. Compartilhar essa edição



