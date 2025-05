Segunda-feira, 26/05/2025 Arte: Marcelo Chello Lá vai o Xandão! Josette Goulart - TixaNews O procurador quase amigo geral da República pediu e o Supremo atendeu: Dudu Bolsonaro, o 03, está oficialmente sob investigação por ter se mudado para os States e estar usando as autoridades americanas para coagir a galera suprema durante o julgamento do processo de Bolsonaro. É treta suprema, BRASEW. (Ganha uma bolsa em Harvard quem adivinhar o relator desse rolê no Supremo e que autorizou a investigação. Sim, darling, ele em pessoa: Xandão.) A treta é a seguinte: bem no meio das oitivas das testemunhas do caso da tentativa de golpe, o secretário de Estado americano declarou no Congresso de lá que pode aplicar sanções a Xandão. Entre as sanções pode até haver a proibição de o Xandão usar cartão de crédito. A sanção é baseada no discurso de que Bolsonaro está sofrendo um julgamento político e que bolsonaristas estão perdendo sua liberdade de expressão. Se os Estados Unidos aplicam sanções a determinadas figuras, as bandeiras de cartão de crédito, bancos e mais um monte de empresas são obrigadas a encerrar o relacionamento com a pessoa que sofreu a sanção. Então, não tem mais cartão Visa, Mastercard ou American Express que Xandão poderá usar. Além disso, os bolsonaristas têm dito que a pressão recairá também sobre outros ministros supremos e suas esposas, que são advogadas de escritórios de advocacia. Elas também ficariam sem cartão. Eis os crimes que serão investigados: prática dos crimes de coação no curso do processo, obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa e abolição violenta do Estado democrático de Direito. Xandão foi bonzinho e disse que Gonet poderá buscar os esclarecimentos de Dudu por escrito, já que ele não está no país. E também determinou que Bolsonaro, o pai, seja ouvido, já que ele declarou que está sustentando o Dudu Bolsonaro na gringa. Publicidade O dono da bola A propósito, a provocação para o procurador-geral sugerir a investigação veio de uma notícia-crime protocolada pelo deputado Lindbergh Farias, do PT. Se essa investigação é boa ou ruim, só saberemos mais pra frente. Só sei que as notícias dão conta de que o Itamaraty não quis dar respostas contundentes às declarações de Marco Rubio na semana passada (o secretário de Estado de Trump que falou que pode haver sanção). Os diplomatas brasileiros estão dizendo ao governo americano que essa treta aí é not good para as relações bilaterais. O filho 01, o Flavitcho, senador, apareceu na cena e já disse que o Gonet, que é o procurador-geral, é o mais novo candidato a ser sancionado pelos States. O último dos moicanos Por falar em Lindbergh, o deputado saiu hoje em defesa de Haddad, nosso Fernandinho Cabelo, o homem do imposto. O deputado disse à GloboNews que a decisão de Fernandinho de aumentar o IOF —aquele imposto sobre operações financeiras— só pega as pessoas mais ricas e que, se não tiver aumento de imposto para fechar a conta do governo, será preciso cortar recursos de benefícios sociais. O discurso é bom, mas pena que Haddad não participa de reuniões da comunicação do governo, né? Arte: TixaNews Haddad calado é um poeta Só sei que o ministro deu entrevista para O Globo no fim de semana e, lá pelas tantas, criticou o Congresso Nacional dizendo que o país vive um parlamentarismo (e, portanto, o presidente não consegue governar). O Huguito Motta, que manda na Câmara frigorífica, não gostou nem um pouco e já saiu dizendo que não vai ter essas de IOF não. "Quem gasta mais do que arrecada não é vítima, é autor", disse Huguito. E ainda mandou que o governo "não pode gastar sem freio e depois passar o volante para o Congresso segurar". O Haddad está tão fora de sintonia que chegou a dizer para O Globo que o Lula sabia de tudo o que ia acontecer (então, se o Lula não chamou outros ministros para a conversa, o Lula que é o culpado?). "Isso foi debatido na mesa do presidente. E o presidente convoca os ministros que ele considera pertinentes para o caso. Essa é a atribuição do Presidente da República." Então tá, né? Crise Só sei que Lula teve uma crise de labirintite hoje e foi parar no Hospital Sírio-Libanês. Até eu estou tendo crise aqui. E a cartinha do Zé Dirceu? Vai e volta e o Zé Dirceu está nas manchetes. Desta vez, por conta de uma cartinha que ele fez para a base petista por conta das eleições do partido (ele virou cabo eleitoral de Edinho Silva, que é o candidato de Lula para ser presidente do partido). E adivinha o que Zé Dirceu diz na cartinha? Que o partido tem que partir pra cima da Faria Lima (o cartel dos bancos) e do Banco Central (que só sobe juros e o Galípolo que lute, mesmo tendo tido o apoio de Lula ao assumir). Não quero dizer nada, mas, nos Estados Unidos, o Donald Trump já viu isso faz tempo e se elegeu sentando a lenha em Wall Street e no Banco Central de lá. (Mas vale lembrar que a elite política americana não está nem aí pra Faria Lima deles. Não se pode dizer o mesmo aqui no Brasil). Publicidade Trumpices E o Trump, que se elegeu dizendo que acabaria com todas as guerras em dois telefonemas. Hoje, meses depois de ter assumido, mandou essa: "Sempre tive um relacionamento muito bom com Vladimir Putin, da Rússia, mas algo aconteceu com ele. Ele ficou absolutamente louco." Ah, vá! Trump descobrindo a América. E sobrou para o Zelensky, que lidera a Ucrânia: "Tudo que sai da boca dele causa problemas, eu não gosto, e é melhor parar." Resumindo, os dois telefonemas não nos salvaram das guerras. 